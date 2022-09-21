Выгодно ли рефинансировать ипотеку
- Сколько времени занимает рефинансирование ипотеки
- Расходы при рефинансировании ипотеки
- Какие требования к заемщику при рефинансировании
- Можно ли рефинансировать действующую ипотеку в СберБанке
- Можно ли рефинансировать ипотеку сначала в одном банке, а потом на более выгодных условиях — в другом
- Как ещё можно снизить платеж по ипотеке
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Простыми словами, рефинансирование — это погашение старого кредита или нескольких кредитов сразу одним новым на более выгодных условиях.
Например, в СберБанке ставка на рефинансирование ипотеки — одна из самых выгодных на рынке. Если вам осталось платить по ипотечному кредиту больше года, возможно, есть смысл перевести его в Сбер. Однако делать это стоит только в том случае, когда это действительно выгодно.
Планируя рефинансирование ипотеки, учитывайте также, что рефинансировать можно и на более длительный срок, тем самым снизив платежную нагрузку. В Сбербанке при рефинансировании ипотеки стороннего банка можно также получить дополнительную сумму на личные цели по ипотечной ставке и из этих средств погасить другие кредиты (потребительские или автокредиты), что позволит не только сэкономить на платежах, но и сделать обслуживание удобнее.
Считаем выгоду рефинансирования и отвечаем на популярные вопросы вместе с главным аналитиком Сбербанка Михаилом Матовниковым.
Если ваша текущая ставка более чем на 1,5% превышает текущую ставку рефинансирования в Сбере — скорее всего, переоформление ипотеки имеет смысл.
Также посчитайте и сопоставьте расходы с возможной экономией — в том числе время, ведь процесс может занять более 30 дней.
На Домклик есть ипотечный калькулятор — он наглядно покажет, каким будет ваш новый ежемесячный платеж. Это поможет решить, выгодно ли вам рефинансировать ипотеку.
Сколько времени занимает рефинансирование ипотеки
Если рефинансирование выгодно, вам нужно будет пройти следующие шаги:
1 день
Банк рассматривает вашу онлайн-заявку — в 90% случаев решение приходит в течение 5 минут
2-3 дня
Собираете документы на недвижимость и по рефинансируемой ипотеке
1-3 дня
Банк рассматривает документы на недвижимость и по рефинансируемой ипотеке
1-3 дня
Получаете кредит на рефинансирование и погашаете «старую» ипотеку
2-10 дней
Росреестр снимает обременение предыдущего кредитора с недвижимости и регистрирует ипотеку в пользу СберБанка
2-10 дней
После подтверждения залога вы сможете получить вторую часть кредита — на личные цели (если такая потребность была заявлена при рассмотрении заявки)
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Расходы при рефинансировании ипотеки
Помните о дополнительных расходах, связанных с процедурой рефинансирования:
- Необходимо повторно оформить отчет об оценке недвижимости
- Для снижения ставки при рефинансировании нужно купить страховой полис жизни и здоровья
- Понадобится снять обременение по старому кредиту и оформить залог в пользу СберБанка.
При рефинансировании ипотеки в СберБанке вы посещаете офис банка только один раз для подписания кредитной документации, а зарегистрировать снятие обременения предыдущим кредитором и залог в пользу Сбербанка можно одновременно, подав в Росрееестр заявление о снятии обременения в пользу предыдущего кредитора вместе с подписанным договором ипотеки (залога) в пользу СберБанка.
Какие требования к заемщику при рефинансировании
Как правило, требования при рефинансировании к заемщику у банков очень похожи. У Сбербанка они следующие:
- Возраст. Не младше 21 года и не старше 75 лет на момент возврата кредита
- Стаж работы. От 3 месяцев
- Созаемщик. Супруг или супруга — всегда созаемщик, если собственность не разделена по брачному договору
- Кредит выплачивается не менее 6 месяцев без просрочек и штрафов
Можно ли рефинансировать действующую ипотеку в СберБанке
Снизить ставку по действующей ипотеке Сбербанка могут семьи с детьми. Снижение ставки доступно при переводе кредита на условия программы «Ипотека для семей с детьми».
Можно ли рефинансировать ипотеку сначала в одном банке, а потом на более выгодных условиях — в другом
С помощью кредита СберБанка «Рефинансирование ипотеки» можно рефинансировать:
Ипотечный кредит, предоставленный иной кредитной организацией, на цели:
- приобретения или строительства недвижимости, а также для оплаты капитального ремонта
- рефинансирования (перекредитования) ипотечного кредита или займа, ранее предоставленного иной кредитной организацией или юрлицом на цели приобретения или строительства недвижимости, включая оплату капитального ремонта
СберБанк не ограничивает количество предыдущих рефинансирований (перекредитований) по ипотечному кредиту. Главное, чтобы первичный кредит/займ в рамках рефинансируемой ипотеки был предоставлен на цели приобретения или строительства недвижимости.
Как ещё можно снизить платеж по ипотеке
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