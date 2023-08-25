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Топ-10 регионов с наибольшей долей ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году — исследование Домклик

Дата публикации: 25 авг 2023
Топ-10 регионов с наибольшей долей ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году — исследование Домклик
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Аналитический центр Домклик изучил ипотечные сделки по приобретению гаражей и машиномест и подготовил рейтинг субъектов РФ с наибольшим количеством выдач в 2023 году. В выделенных регионах была исследована стоимость гаражей и машиномест, а также параметры выданной ипотеки. Дополнительно эксперты проанализировали значения арендной ставки в крупнейших регионах и сделали выводы о сроках окупаемости гаражей и машиномест.

Методология: как и что считали аналитики

В исследовании рассматривалась статистика по выдачам ипотеки на гаражи и машиноместа в российских регионах в 2023 году (данные Сбербанка). По результатам исследования был составлен топ-10 субъектов РФ с наибольшей долей выдач ипотеки.

По каждому субъекту из рейтинга были рассмотрены медианные значения таких показателей, как стоимость гаража или машиноместа и параметры ипотеки —  первоначальный взнос, ежемесячный платеж и срок выплаты. Ориентировочная стоимость объекта подсчитывалась как произведение медианной стоимости квадратного метра в регионе и медианной площади по РФ ( ~20 кв. м.).

По результатам исследования эксперты оценили сроки окупаемости объектов. Была проанализирована медианная ставка аренды гаражей и машино-мест в крупнейших регионах, где по состоянию на конец июля было размещено не менее 5 объявлений об аренде (данные Домклик). Учитывались только те регионы, в которых в 2023 году было заключено не менее 10 сделок.

В каких регионах чаще всего покупают гаражи и машиноместа

Топ-10 регионов РФ с наибольшей долей выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году. Параметр указан в процентах. При подсчете данных учитывались регионы, в которых было заключено не менее 10 сделок по приобретению гаражей и машиномест в 2023 году. Данные Сбербанка
Топ-10 регионов РФ с наибольшей долей выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году. Параметр указан в процентах. При подсчете данных учитывались регионы, в которых было заключено не менее 10 сделок по приобретению гаражей и машиномест в 2023 году. Данные Сбербанка

В 2023 году российские заемщики получили примерно 2,7 тыс. кредитов на гаражи и машиноместа. Это на 66,4% больше, чем было выдано за январь-июль 2022 года.

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Лидером по числу выданных кредитов на гаражи и машиноместа стала Москва (23,8%). Вторую строчку заняла Московская область (9,7%). Далее, с небольшим отрывом, следует Свердловская область (9,6%). При этом Санкт-Петербург расположился лишь на седьмой позиции (3,8%).

В топ-10 вошли не только крупнейшие, но и небольшие регионы страны — Приморский край (5 место) и Алтайский край (10 место).

Аналитики говорят, что в 2023 году виден сильный прирост спроса на гаражи и машиноместа: количество кредитов составило 2,7 тыс. шт., превысив показатель за январь-июль 2022 года (1,7 тыс. шт.) и приблизилось к значениям параметра за весь 2022 год (3,2 тыс. шт.).

«По нашему мнению, такой рост связан с укреплением спроса на ИЖС и загородную недвижимость. По сравнению с январем-июлем 2022 года, за аналогичный период 2023 года количество выдач ипотеки на ИЖС увеличилось в 4,9 раз, а загородную недвижимость — на 23%. Кроме того, благодаря расширению программы "Семейная ипотека" в 2023 году наблюдается большой приток заемщиков с детьми, которые зачастую являются владельцами транспортных средств», — отмечают аналитики Домклик.

Эксперты также рассказывают, что повышение спроса на гаражи также связано с общим усилением интереса населения к легковым автомобилям: по данным агентства Автостат, в первом полугодии 2023 года число проданных автомобилей выросло на 14% по сравнению с январем-июнем 2022 года.

Цены на гаражи и машиноместа, параметры выданной ипотеки

Топ-10 регионов по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году (в %). Стоимость гаражей и машиномест площадью 20 кв. м (в млн руб.). Параметры выданных кредитов — первоначальный взнос (в млн руб.), ежемесячный платеж (в тыс. руб.) и срок выплаты (в годах). Данные отсортированы по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году. Данные Сбербанка
Топ-10 регионов по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году (в %). Стоимость гаражей и машиномест площадью 20 кв. м (в млн руб.). Параметры выданных кредитов — первоначальный взнос (в млн руб.), ежемесячный платеж (в тыс. руб.) и срок выплаты (в годах). Данные отсортированы по доле выдач ипотеки на гаражи и машиноместа в 2023 году. Данные Сбербанка

В большинстве выделенных регионов стоимость гаражей и машиномест различается незначительно. Объекты площадью 20 кв. м в основном стоят около 1 млн руб., при этом наименьшая стоимость встречается в Краснодарском крае (800 тыс. рублей). Ярким исключением стала Москва, где объекты покупают за 2,7 млн руб. — столица возглавила рейтинг всех российских регионов по стоимости гаражей и машиномест.

Как быстро окупаются гаражи и машиноместа при сдаче в аренду в крупнейших регионах

Срок окупаемости вложений в гаражи и машиноместа площадью 20 кв. м. при сдаче в аренду (в годах), стоимость покупки (в млн. руб.), ежемесячный платеж по ипотеке (в тыс. руб.), и ежемесячная ставка по аренде (в тыс. руб.) в крупнейших регионах РФ в 2023 году. Учитывались крупнейшие регионы, в которых насчитывается не менее 5 объявлений об аренде (по состоянию на конец июля). Данные отсортированы по сроку окупаемости гаражей и машиномест. Данные Домклик и Сбербанка
Срок окупаемости вложений в гаражи и машиноместа площадью 20 кв. м. при сдаче в аренду (в годах), стоимость покупки (в млн. руб.), ежемесячный платеж по ипотеке (в тыс. руб.), и ежемесячная ставка по аренде (в тыс. руб.) в крупнейших регионах РФ в 2023 году. Учитывались крупнейшие регионы, в которых насчитывается не менее 5 объявлений об аренде (по состоянию на конец июля). Данные отсортированы по сроку окупаемости гаражей и машиномест. Данные Домклик и Сбербанка

Посредством сдачи в аренду вложения в гаражи и машиноместа быстрее всего окупаются в Республике Татарстан (10 лет). Далее следует Свердловская область (12 лет). На третьей строчке оказался Санкт-Петербург (14 лет).

Доходы от сдачи гаражей и машиномест в аренду медленнее всего покрывают стоимость покупки в таких регионах, как Ростовская область (22 года), Москва (21 год) и Самарская область (19 лет).

Как можно видеть в таблице, продолжительность сроков окупаемости определяется разными факторами.

Во-первых, это стоимость гаража и машиноместа. Например, короткий период окупаемости в Республике Татарстан и Свердловской области обусловлен ценой за объекты — практически самой низкой среди крупнейших регионов (900 тыс. — 1 млн руб.). А причина длительного срока окупаемости в Москве кроется в самой высокой стоимости гаражей и машиномест (2,7 млн руб.), которая превышает показатели других регионов в 2-3 раза.

Во-вторых, это арендная ставка. Так, в Санкт-Петербурге гаражи и машиноместа быстро окупаются из-за дорогой аренды (7,7 тыс. руб.). В то же время продолжительная окупаемость в Ростовской и Самарской областях объясняется низкой арендной ставкой (4,2-4,5 тыс. руб.).

Отдельно стоит добавить, что в большинстве рассмотренных регионов стоимость ежемесячного платежа по ипотеке существенно превышает стоимость аренды.

Так, например, в Краснодарском крае, Красноярском крае и в Самарской области величина ежемесячного платежа почти примерно в 2 раза превышает арендную ставку. В Москве также различие значительное — примерно в 1,5 раза.

Однако есть регионы, где стоимость аренды примерно равна ежемесячному платежу. К таким относятся Московская область и Свердловская область: ежемесячный платеж превышает арендную ставку примерно на 20%. В Республике Татарстан и вовсе средняя стоимость аренды оказалась выше платежа по ипотеке.

Аналитика Домклик
Новости
Автовладельцам
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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