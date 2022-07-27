Сбер увеличил выдачу кредитов по социально значимым ипотечным программам
В Сбере зафиксирован рост количества оформленных жилищных кредитов по ряду ипотечных программ.
По данным аналитиков Домклик, за январь-июль 2022 года выдано 43,6 тыс. кредитов по Семейной ипотеке на сумму 192,4 млрд руб. За аналогичный период прошлого года по этой программе Сбербанк выдал 19,4 тыс. кредитов на сумму 70,4 млрд руб. В количественном выражении аналитики Домклик выявили рост по количеству более, чем в два раза, а по объему — почти в три раза.
По Дальневосточной ипотеке за 7 месяцев 2022 года выдано 9,8 тыс. кредитов на сумму 43,7 млрд руб. против 6,2 тыс. кредитов на сумму 24,8 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Аналитики Домклик фиксируют рост почти в 2 раза.
По программе Господдержка 2020 за июль 2022 года, на текущий момент, граждане получили 31,1 млрд руб. кредитов в Сбере. В июне 2022 года эта цифра составила 21 млрд руб. Таким образом, только за месяц рост по этой программе — почти 50%. Аналитики Домклик также отмечают, что с момента запуска этой льготной программы в апреле 2020 года, Сбером было выдано 419 тыс. кредитов на сумму 1,1 трлн рублей.