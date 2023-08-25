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Нецелевой кредит под залог недвижимости в Сбере можно получить без отчёта об оценке

Дата публикации: 25 авг 2023
Нецелевой кредит под залог недвижимости в Сбере можно получить без отчёта об оценке
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Теперь нецелевой кредит под залог недвижимости в Сбере на Домклик можно получить, не предоставляя отчёта об оценке. Банк самостоятельно оценит квартиру, которая служит залогом по кредиту. Ранее отчёт был обязательным, теперь клиент экономит до четырёх дней на его изготовление и в среднем до 5 000 рублей за услугу.

Что такое нецелевой кредит

Нецелевой кредит — это удобный способ получить нужную сумму наличными на любые цели: банк не будет проверять, на что потрачены средства. При этом заёмщик остаётся собственником залоговой недвижимости и может распоряжаться ею по своему усмотрению.

Как получить нецелевой кредит

Получить кредит под залог недвижимости на Домклик можно без подтверждения дохода и занятости. В том числе это могут сделать индивидуальные предприниматели, руководители и директора компаний, заместители руководителя, главные бухгалтеры и другие лица, имеющие право первой подписи финансовых документов предприятий с числом работников до 30 человек.

Кредит также доступен собственникам предприятий малого бизнеса с долей владения более 5% и членам крестьянского (фермерского) хозяйства.

Для залога подходят квартира, жилой дом, апартаменты, земельный участок и гараж. Кредит выдаётся на срок от одного года до 20 лет. Максимальная сумма — 20 млн рублей, минимальная — 300 тыс. Первоначальный взнос не нужен.

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Новости Сбера
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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