Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы для военнослужащих
С 30 сентября 2022 года клиенты Сбербанка могут подать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих.
Воспользоваться кредитными каникулами могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан:
- мобилизованные в Вооруженные Силы Российской Федерации
- военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту
- сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации
- добровольцы, заключившие контракт на военную службу
- члены семей всех перечисленных выше категорий
Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанка«Мы приняли решение начать приём заявок по данной программе уже сейчас. Для Сбербанка крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет. И как только закон вступит в силу, наши клиенты, подавшие заявки, сразу смогут воспользоваться кредитными каникулами на новых условиях государственной программы».
В рамках программы военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно 30 дней после её окончания. Срок действия программы — до 31 декабря 2023 года. Программа также распространяется на индивидуальных предпринимателей, взявших розничный кредит.
Осуществляется прием предварительных заявок от клиентов по телефону 8-800-200-8-200 и насайтеСберБанка (реструктуризация — причина «призыв в Армию»).
Для остальных категорий граждан, взявших кредит на развитие бизнеса и мобилизованных, в Сбербанке существует собственная программа реструктуризации.