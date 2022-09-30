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Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы для военнослужащих

Дата публикации: 30 сен 2022
Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы для военнослужащих

С 30 сентября 2022 года клиенты Сбербанка могут подать предварительные заявки на реструктуризацию кредитов в рамках госпрограммы для военнослужащих.

Воспользоваться кредитными каникулами могут заёмщики, которые относятся к следующим категориям граждан:

  • мобилизованные в Вооруженные Силы Российской Федерации
  • военнослужащие, проходящие срочную военную службу или службу по контракту
  • сотрудники нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации
  • добровольцы, заключившие контракт на военную службу
  • члены семей всех перечисленных выше категорий
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Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанка«Мы приняли решение начать приём заявок по данной программе уже сейчас. Для Сбербанка крайне важно поддержать наших клиентов в текущей ситуации и дать им уверенность, что сложностей с их кредитами в период службы не будет. И как только закон вступит в силу, наши клиенты, подавшие заявки, сразу смогут воспользоваться кредитными каникулами на новых условиях государственной программы».

В рамках программы военнослужащие смогут получить отсрочку по ипотеке, потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы и дополнительно 30 дней после её окончания. Срок действия программы — до 31 декабря 2023 года. Программа также распространяется на индивидуальных предпринимателей, взявших розничный кредит. 

Осуществляется прием предварительных заявок от клиентов по телефону 8-800-200-8-200 и насайтеСберБанка (реструктуризация — причина «призыв в Армию»).

Для остальных категорий граждан, взявших кредит на развитие бизнеса и мобилизованных, в Сбербанке существует собственная программа реструктуризации.

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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