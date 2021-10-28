Как рассчитать досрочное погашение ипотеки в Сбере
- С чего начать и как рассчитать ипотечные платежи
- Как рассчитать досрочное погашение ипотеки
- Когда можно гасить ипотеку досрочно
- Есть ли ограничения и пени за досрочное погашение ипотеки
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- Что выбрать: больший срок кредита или большую сумму платежей
- Где взять деньги для досрочного погашения ипотеки
По данным Домклик, россияне берут ипотеку в Сбере на 20 лет, а гасят ее за 4 года. В среднем по России размер ипотечного кредита в Сбере составляет 2,86 млн рублей.
Рассказываем, как быстрее закрыть ипотеку в Сбере, и где найти деньги на досрочное погашение кредита.
С чего начать и как рассчитать ипотечные платежи
Прежде чем взять ипотеку, посчитайте размер первоначального взноса и ежемесячные платежи.
Для этого используйте ипотечный калькулятор. Он поможет рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, выбрать оптимальную ипотечную программу, узнать ставку и посмотреть график платежей.
Но надо помнить, что все расчеты будут предварительными. Итоговые условия можно узнать только после одобрения банком недвижимости.
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Как рассчитать досрочное погашение ипотеки
Многие думают, что гасить ипотеку досрочно маленькими суммами — дело хлопотное и невыгодное. Это не так. В случае с ипотекой даже небольшая сумма имеет большое значание. Поясним на примере.
В сентябре 2021 года Вова и Люба взяли ипотеку в Сбере на сумму 2 млн рублей. Срок кредита — 15 лет, ставка — 8,1%. Если супруги просто будут платить ипотеку по графику — 19 229 рублей в месяц, то за 15 лет их переплата за кредит составит 1 млн 461 тысяч рублей. Сумма внушительная.
Если же вносить даже небольшие досрочные платежи, переплата за кредит будет меньше.
Например, в декабре у Вова и Любы будет премия на работе, они внесут на досрочное погашение 80 тысяч. Сумма переплаты по ипотеке в этом случае сократится сразу на 174 171 рубль, а срок кредита уменьшится на 1 год и 1 месяц.
Можно выбрать и другой вариант досрочного погашения — не сокращать срок кредита, а сократить ежемесячный платеж. Общая экономия от переплат в этом случае составит 58 055 рублей. Зато сразу же сократится ежемесячный платеж.
Когда можно гасить ипотеку досрочно
Совершить досрочное погашение в Сбере — полное или частичное — можно в любой момент, начиная со второго дня от выдачи кредита. Например, если кредит вы взяли вчера, досрочно погасить его можно уже сегодня.
Не ждите, пока накопится крупная сумма. Совершайте досрочное погашение сразу, как только у вас появилась возможность.
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Есть ли ограничения и пени за досрочное погашение ипотеки
Нет. В Сбере ограничений или штрафов за дострочное погашение не существует.
Вы можете хоть каждый месяц вносить дополнительные платежи — каждый раз график будет пересчитываться, а остаток кредита и начисляемые проценты — уменьшаться.
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Что выбрать: больший срок кредита или большую сумму платежей
Меньший срок — меньшая переплата, но выше ежемесячный платеж. Больший срок — большая переплата в итоге, но меньше сумма ежемесячного платежа.
Постарайтесь найти баланс. Если не уверены, выбирайте большой срок. И помните, что ипотеку всегда можно погасить досрочно.
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Где взять деньги для досрочного погашения ипотеки
Погасить ипотеку досрочно можно с помощью материнского капитала. На сегодняшний день размер материнского капитала — около 480 000 рублей, а получить его можно уже при рождении первого ребенка с 1 января 2020 года.
Узнайте всё самое важное о материнском капитале
Помимо материнского капитала, многодетные семьи могут воспользоваться еще одной уникальной возможностью: погасить кредит за счет субсидии в 450 тысяч рублей.
Как получить 450 000 рублей на погашение ипотеки многодетным семьям.
Еще один способ получить деньги и погасить ипотеку досрочно — налоговый вычет. Оформив налоговый вычет, можно вернуть от государства до 650 000 рублей.
Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости
Если вы купили недвижимость в ипотеку Сбера, можете воспользоваться Сервисом возврата налогов.
Стоимость услуги — 2 199 рублей. Наш налоговый консультант поможет вам рассчитать максимальную сумму вычета, соберет документы и оформит за вас декларацию. Вам останется только передать документы в налоговую — на сайте или лично.
❗️На текущий момент сервис недоступен, но вы можете воспользоваться услугой по упрощённому получению вычета, если соблюдены некоторые требования.