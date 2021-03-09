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Как получить приоритетное обслуживание при снятии обременения с недвижимости

Дата публикации: 09 мар 2021
Как получить приоритетное обслуживание при снятии обременения с недвижимости
Содержание

При оформлении ипотеки право собственности вы оформляете на себя. А вашу недвижимость банк берет в залог — это и есть обременение, если говорить просто.

Для того, чтобы вы могли свободно распоряжаться своей собственностью, после выплаты ипотеки обременение необходимо снять.

📌 О том, как проходит стандартный процесс снятия обременения, вы можете узнать в нашей статье «Как снять обременение с недвижимости».

Теперь при снятии обременения вы можете воспользоваться новой услугой ДомКлик — «Приоритетное обслуживание».

Что такое «Приоритетное обслуживание»

«Приоритетное обслуживание» — это услуга Домклик, которая позволяет вам получать максимально подробную информацию по процессу в удобное для вас время и удобным для вас способом. Теперь вы сможете контролировать процесс и всегда быть в курсе ситуации. Вам больше не нужно думать, на каком этапе сейчас находится процесс снятия обременения, и когда банк передаст документы в Росреестр.

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Что входит в услугу «Приоритетное обслуживание»

✅ Вы будете получать расширенные статусы на всех этапах снятия обременения:

  • в личном кабинете Домклик
  • с помощью автоинформатора

✅ Вы сможете узнать текущий статус процесса в режиме онлайн в несколько кликов

Как получить приоритетное обслуживание при снятии обременения с недвижимости №1

Кто может воспользоваться услугой «Приоритетное обслуживание»

Воспользоваться услугой могут клиенты СберБанка, которые полностью погасили ипотечный кредит. Исключение — секьюритизированный кредит с бумажной закладной.

Что такое секьюритизация ипотечного кредита: ответы на популярные вопросы

Как подключить услугу

Услугу можно подключить на сайте Домклик, в разделе «Снятие обременения» или через личный кабинет обслуживания ипотеки на Домклик. Услуга платная.

Перейти в личный кабинет к услуге «Приоритетное обслуживание»

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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