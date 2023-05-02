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Сбер расширил льготные ипотечные программы со скидками от застройщиков

Дата публикации: 02 мая 2023
Сбер расширил льготные ипотечные программы со скидками от застройщиков

Сбер расширил льготную ипотеку с господдержкой. Теперь купить более дорогое жильё в ипотеку можно по низкой ставке, получив дополнительную скидку от застройщика.

Ранее по программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» в Москве и области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской области на льготных условиях можно было взять кредит максимум на 30 млн рублей, а в остальных регионах — до 15 млн руб. — по базовой процентной ставке

Теперь в Сбере в рамках этих программ можно оформить кредит до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а в других регионах — до 15 млн рублей — с дисконтом к процентной ставке от застройщика.

Программа работала в пилотном режиме с участием ограниченного количества партнёров. Теперь Сбер распространил такую возможность на большее количество застройщиков.

Взять ипотеку по госпрограммам с повышенными суммами кредита можно как по базовой ставке, так и ниже, сохраняя для «Господдержки» минимальные 6,5%, для «Семейной ипотеки» — 4,5%. На этих условиях можно купить жильё от застройщика как на этапе строительства, так и по договору купли-продажи.

Узнайте, как взять семейную ипотеку и ипотеку с господдержкой в Сбере в 2023 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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