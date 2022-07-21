Одобрение объекта недвижимости на вторичном рынке в Сбере: ответы на популярные вопросы
Когда вы покупаете недвижимость на вторичном рынке в ипотеку, банк берёт её в залог до момента полной выплаты кредита. Поэтому банку необходимо убедиться в том, что с недвижимостью всё в порядке.
Для этого банк внимательно проверяет все необходимые документы и принимает решение. Это и есть процесс рассмотрения недвижимости. Ответим на самые популярные вопросы, касающиеся одобрения.
Сколько времени есть у покупателя на поиск недвижимости
На поиск и одобрение недвижимости у вас есть 90 дней. За это время необходимо найти недвижимость, предоставить необходимые документы для её одобрения и дождаться решения банка.
Как долго банк проводит проверку
В среднем, банк рассматривает документы на недвидимость в течение 3-5 рабочих дней. Иногда эти сроки могут быть увеличены из-за повышенного спроса на ипотеку и большого количества заявок.
Банк одобрил недвижимость. Что дальше?
В случае положительного решения, вы можете записаться на сделку в личном кабинете в мобильном приложении или на сайте Домклик.
❗️Рекомендуем записываться на сделку как можно быстрее, сразу после одобрения недвижимости, чтобы успеть выбрать удобные время и дату.
Далее необходимо оформить полис страхования недвижимости. Оформить страховой полис вы можете онлайн на Домклик или в любой аккредитованной банком страховой компании. Это единственная обязательная услуга. Список аккредитованных страховых компаний вы найдёте по ссылке.
Осталось выбрать способ расчёта. Подробнее о том, как передать деньги продавцу, вы можете узнать в статье «Как провести расчет за недвижимость между покупателем и продавцом».
#ИпотекаВернулась