Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Ипотека
2 мин
4K

Одобрение объекта недвижимости на вторичном рынке в Сбере: ответы на популярные вопросы

Дата публикации: 21 июл 2022
Одобрение объекта недвижимости на вторичном рынке в Сбере: ответы на популярные вопросы
Содержание

Когда вы покупаете недвижимость на вторичном рынке в ипотеку, банк берёт её в залог до момента полной выплаты кредита. Поэтому банку необходимо убедиться в том, что с недвижимостью всё в порядке. 

Для этого банк внимательно проверяет все необходимые документы и принимает решение. Это и есть процесс рассмотрения недвижимости. Ответим на самые популярные вопросы, касающиеся одобрения.

Сколько времени есть у покупателя на поиск недвижимости

На поиск и одобрение недвижимости у вас есть 90 дней. За это время необходимо найти недвижимость, предоставить необходимые документы для её одобрения и дождаться решения банка.

Как долго банк проводит проверку

В среднем, банк рассматривает документы на недвидимость в течение 3-5 рабочих дней. Иногда эти сроки могут быть увеличены из-за повышенного спроса на ипотеку и большого количества заявок.

Банк одобрил недвижимость. Что дальше?

В случае положительного решения, вы можете записаться на сделку в личном кабинете в мобильном приложении или на сайте Домклик.

❗️Рекомендуем записываться на сделку как можно быстрее, сразу после одобрения недвижимости, чтобы успеть выбрать удобные время и дату. 

Далее необходимо оформить полис страхования недвижимости. Оформить страховой полис вы можете онлайн на Домклик или в любой аккредитованной банком страховой компании. Это единственная обязательная услуга. Список аккредитованных страховых компаний вы найдёте по ссылке.

Осталось выбрать способ расчёта. Подробнее о том, как передать деньги продавцу, вы можете узнать в статье «Как провести расчет за недвижимость между покупателем и продавцом».

#ИпотекаВернулась

Выбрать квартиру

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Как происходит оплата при покупке квартиры
129K
Как провести расчет за недвижимость между покупателем и продавцом
496K
Сервис безопасных расчетов: что это и для кого
445K
Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
954K
Актуальное
Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
10 дек 2024
11K
Какие документы нужно предоставить в банк после сделки по льготной программе
04 дек 2024
3K
Показатель долговой нагрузки и кредитная история: влияние на ипотеку и способы улучшения
03 дек 2024
1K
Ставка на снижение: как снизить свою ставку по ипотеке и кредиту под залог недвижимости в Сбере после понижения ключевой
02 дек 2024
13K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал