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Недвижимость
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Как происходит оплата при покупке квартиры

Дата публикации: 29 нояб 2023
Как происходит оплата при покупке квартиры
Содержание

Покупая квартиру, многие совершают самую дорогостоящую покупку в своей жизни. Как выгоднее, безопаснее и удобнее рассчитываться с продавцом? Сравним четыре самых популярных способа.

Аккредитив

Покупатель переводит на специальный счет деньги для расчета с продавцом. После успешной регистрации сделки продавец квартиры получает доступ к деньгам.

Преимущества — банк несет ответственность за деньги. К недостаткам относится высокая комиссия за услугу. 

Банковская ячейка

Покупатель в присутствии продавца помещает наличные в ячейку, после чего она закрывается. Доступ к ячейке будет открыт только при предъявлении документов, оговоренных в договоре аренды ячейки.

Преимущество – безопасность расчетов. Недостатки – достаточно высокие затраты на аренду сейфа, необходимость транспортировки крупной суммы. 

Расчет наличными или безналичный перевод

Самый опасный и ненадежный способ взаиморасчета. Нет никаких гарантий, что покупатель действительно переведет средства после оформления документов. Если же покупатель переведет деньги, но в регистрации будет отказано, он рискует оказаться без денег и квартиры.

Передача наличных требует их пересчёта, что занимает гораздо больше времени, чем мгновенный банковский перевод. Также для покупателя существует риск ошибиться при расчетах или стать жертвой уличных грабителей, а для продавца - получить фальшивые купюры.   

Сервис безопасных расчетов

Способ безналичного взаиморасчета между покупателем и продавцом, который гарантирует безопасность расчетов по сделке. 

Покупатель переводит средства на специальный счет. Деньги приходят на счет продавцу только после регистрации сделки в Росреестре.

Услуга оформляется за 15 минут в отделении СберБанка.

Из документов нужны будут только паспорт и ИНН — от покупателя, паспорт и банковские реквизиты — от продавца. Также понадобится договор, на основании которого приобретается недвижимость.

В среднем, с момента оформления услуги и до получения денег продавцом проходит 7 дней. Сроки напрямую зависят от сроков регистрации сделки в Росреестре. В течение двух рабочих дней с момента подтверждения от Росреестра, деньги поступают на счет.

Читайте также: Сколько времени дается на переезд продавцу при продаже квартиры

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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