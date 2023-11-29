Как происходит оплата при покупке квартиры
Покупая квартиру, многие совершают самую дорогостоящую покупку в своей жизни. Как выгоднее, безопаснее и удобнее рассчитываться с продавцом? Сравним четыре самых популярных способа.
Аккредитив
Покупатель переводит на специальный счет деньги для расчета с продавцом. После успешной регистрации сделки продавец квартиры получает доступ к деньгам.
Преимущества — банк несет ответственность за деньги. К недостаткам относится высокая комиссия за услугу.
Банковская ячейка
Покупатель в присутствии продавца помещает наличные в ячейку, после чего она закрывается. Доступ к ячейке будет открыт только при предъявлении документов, оговоренных в договоре аренды ячейки.
Преимущество – безопасность расчетов. Недостатки – достаточно высокие затраты на аренду сейфа, необходимость транспортировки крупной суммы.
Расчет наличными или безналичный перевод
Самый опасный и ненадежный способ взаиморасчета. Нет никаких гарантий, что покупатель действительно переведет средства после оформления документов. Если же покупатель переведет деньги, но в регистрации будет отказано, он рискует оказаться без денег и квартиры.
Передача наличных требует их пересчёта, что занимает гораздо больше времени, чем мгновенный банковский перевод. Также для покупателя существует риск ошибиться при расчетах или стать жертвой уличных грабителей, а для продавца - получить фальшивые купюры.
Сервис безопасных расчетов
Способ безналичного взаиморасчета между покупателем и продавцом, который гарантирует безопасность расчетов по сделке.
Покупатель переводит средства на специальный счет. Деньги приходят на счет продавцу только после регистрации сделки в Росреестре.
Услуга оформляется за 15 минут в отделении СберБанка.
Из документов нужны будут только паспорт и ИНН — от покупателя, паспорт и банковские реквизиты — от продавца. Также понадобится договор, на основании которого приобретается недвижимость.
В среднем, с момента оформления услуги и до получения денег продавцом проходит 7 дней. Сроки напрямую зависят от сроков регистрации сделки в Росреестре. В течение двух рабочих дней с момента подтверждения от Росреестра, деньги поступают на счет.