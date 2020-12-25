Кредитный договор Сбера: на что обратить внимание при оформлении ипотеки
- Проверьте данные покупателей и недвижимости
- Ознакомьтесь с условиями погашения
- Проверьте процентную ставку
- Полную стоимость кредита
- Возможность изменения ставки
- Обязанности по договору
- Комиссии за выдачу и обслуживание кредита
- Величину пени и штрафов
- Ограничения на пользование недвижимостью
- Правила досрочного погашения кредита
- Скачать пример кредитного договора
Если вы покупаете недвижимость в ипотеку в Сбере, вам обязательно надо будет подписать кредитный договор. Это один из самых важных документов, так как выплачивать кредит нужно будет именно на указанных там условиях.
После того, как банк одобрит недвижимость для покупки, менеджер подготовит и направит кредитный договор вам на согласование и ознакомление в личном кабинете Домклик.
Не стоит откладывать чтение договора до визита на сделку в офис банка. Внимательно и вдумчиво изучите его в спокойной домашней обстановке. Некоторые пункты требуют особого внимания — наша статья поможет не пропустить их, даже если ипотеку вы оформляете в другом банке.
Рассказываем, чему важно уделить особое внимание.
Проверьте данные покупателей и недвижимости
Внимательно проверить стоит всё до знака: паспортные данные покупателя и всех созаемщиков, сумму кредита, адрес и информацию о недвижимости. Если какие-то данные в договоре не совпадут с данными документов, могут возникнуть проблемы при регистрации сделки в Росреестре.
Ознакомьтесь с условиями погашения
Проверьте, какие именно способы погашения доступны — онлайн с карты банка или в офисе. Обратите внимание на дату и размер ежемесячного платежа, возможность изменить эту дату или счет погашения кредита. Если что-то понадобится изменить, в Сбере с этим просто — все эти возможности доступны онлайн.
Проверьте процентную ставку
При выборе банка для покупки недвижимости в ипотеку одним из самых важных факторов для клиента является процентная ставка по кредиту. В Сбере ставки достигли исторического минимума — например, купить новостройку можно со ставкой от 0,1% в партнерстве с застройщиками.
Узнайте обо всех программах и акциях, позволяющих снизить ставку: «Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки». Убедитесь, что использовали все возможности для снижения ставки.
Помимо процентной ставки по вашему кредиту, на первой странице договора в квадратной рамке хорошо читаемым шрифтом указывается еще одна ставка. Она выше, чем ставка по выбранной вами программе. О ней мы расскажем ниже.
Полную стоимость кредита
Кроме процентов за пользование кредитными средствами существуют и другие затраты, связанные с получением и обслуживанием кредита.
Для того, чтобы условия по кредиту для клиента были прозрачными, в кредитном договоре указывается полная стоимость кредита — это и есть та самая, более высокая ставка, в вашем кредитном договоре. Посмотрите наш пример кредитного договора — там указана полная стоимость, а ниже — из чего она складывается.
Полная стоимость кредита — это сумма выплат по основному долгу, сумма процентов по ипотеке, страховые выплаты и другие затраты, предусмотренные соглашением о кредитовании и тарифами банка. Она определяется как в процентах годовых, так и в денежном выражении.
На величину полной стоимости кредита влияет срок кредита, сумма первоначального взноса и другие факторы. Поэтому сравнивать выгоду предложений в разных банках по полной стоимости кредита можно только при совершенно идентичных условиях выдачи кредита.
При оформлении ипотеки Сбера менеджер рассчитает полную стоимость кредита по выбранной вами программе и посчитает затраты при соблюдении графика платежей.
Рассчитать ипотеку
Возможность изменения ставки
Ставка на весь срок ипотеки в Сбере — фиксированная, то есть не меняется в течение срока выплаты. Без причины в одностороннем порядке банк не может ее повысить.
Но ситуации, при которых ставка по действующему кредиту может вырасти, существуют. Например, такое может случиться, если вы оформляли ипотеку с условием страхования жизни, а после не продлили страховой полис. Всё это будет подробно указано в вашем кредитном договоре.
Но ставку можно и снизить — при переходе на программу «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». Все подробности: «Как снизить ставку по действующей ипотеке Сбербанка для семей с детьми».
Обязанности по договору
Например, в договоре может быть указана необходимость уведомлять банк при значимых изменениях в жизни — смене места жительства или работы. А невыполнение этих условий может трактоваться как невыполнение условий всего ипотечного договора. В кредитном договоре любые условия — значимые, читайте внимательно.
Комиссии за выдачу и обслуживание кредита
В Сбере отсутствуют комиссии за выдачу, обслуживание и досрочное погашение кредита. Тем не менее, внимательно проверьте наличие пунктов, которые предусматривают уплату комиссий за рассмотрение заявки и за ведение счета — Банком России запрещено начислять дополнительные комиссии при выдаче кредита.
Величину пени и штрафов
Обратите внимание на их размер, сроки и условия начисления. Например, пеня может начисляться, если вовремя не предоставить в банк документы после сдачи дома при покупке новостройки. А размер ее существенный, поэтому эту информацию важно не только прочитать, но и запомнить.
Ограничения на пользование недвижимостью
Проверьте, на каких условиях вы можете совершать действия с недвижимостью, которая окажется в залоге у банка — имеете ли вы право сдать ее в аренду, прописать в ней родственников или третьих лиц и так далее. После оформления ипотеки в Сбере любой из этих вопросов вы сможете решить онлайн.
Правила досрочного погашения кредита
Совершить досрочное погашение в Сбере можно со второго дня действия кредитного договора, без комиссий и штрафов. А совершать частично-досрочные погашения можно без ограничений по количеству раз — онлайн и без визитов в банк.
Ответы на популярные вопросы о досрочном погашении: «Досрочное погашение ипотеки Сбербанка: ответы на популярные вопросы».
Тем не менее, внимательно читайте условия. Порядок досрочного погашения, сроки и другие условия банк — согласно Гражданскому кодексу — может устанавливать сам.
Если вы оформляете ипотеку в другом банке и в вашем кредитном договоре нет условия о досрочном погашении, помните, что статья 810 ГК РФ говорит о том, что вы вправе его совершить, но при этом обязаны уведомить банк о намерении совершить досрочное погашение не менее чем за 30 дней до перевода платежа. Также знайте, что банк не имеет права штрафовать вас за досрочную выплату, но законно может потребовать выплатить проценты за пользование кредитом за определенный срок.