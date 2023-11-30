Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Ипотека
2 мин
33K

Как заказать звонок от менеджера в приложении Домклик

Дата публикации: 30 нояб 2023
Как заказать звонок от менеджера в приложении Домклик

После получения ипотеки у клиентов могут возникать самые разные вопросы. Ответить на них помогут менеджеры Домклик. Они проконсультируют по разным темам: помогут оформить справку для налогового вычета, получить согласие на изменения в объекте, снять обременение.

Всего клиентам Домклик доступно более 50 услуг. Связаться с менеджером можно любым удобным способом: в разделе «Чаты» приложения Домклик (в веб-версии в разделе «Сообщения») или позвонить на горячую линию по номеру 900.

Иногда ответы важно получить как можно скорее, в этом случае можно заказать звонок менеджера в приложении Домклик.

Как заказать звонок менеджера в несколько кликов после оформления ипотеки

1. Войдите в личный кабинет обслуживания ипотеки в приложении Домклик или зарегистрируйтесь. Выберите раздел «Ипотека и сделки»

2. На открывшейся странице выберите ипотеку или сделку, по которой нужно задать вопрос.

3. На странице с услугами выберите раздел «Закажите звонок»

4. Оставьте заявку на звонок менеджера

Посмотрите весь путь в галерее ⬇️

1 из 4

Если вы уже получили и платите ипотеку, менеджер разъяснит, как изменить состав заемщиков, досрочно погасить ипотеку, погасить ипотеку материнским капиталом, получить субсидию 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, получить справку или согласие банка, продлить страховой полис и другое.

Менеджеры перезванивают в среднем в течение часа. В период высокой нагрузки время ожидания звонка может увеличиться.

Если у вас возникли технические проблемы (не можете войти на сайт, не открывается страница, не получается разместить объявление и так далее), отправьте обращение в службу поддержки.

Читайте также: Как решить вопросы по ипотеке с банком на Домклик

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Ипотека для многодетных: кому положена и как получить
111K
Как оформить ипотеку для ИП
20K
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
83K
Как самозанятым получить ипотеку в Сбере
22K
Актуальное
Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
10 дек 2024
11K
Какие документы нужно предоставить в банк после сделки по льготной программе
04 дек 2024
3K
Показатель долговой нагрузки и кредитная история: влияние на ипотеку и способы улучшения
03 дек 2024
1K
Ставка на снижение: как снизить свою ставку по ипотеке и кредиту под залог недвижимости в Сбере после понижения ключевой
02 дек 2024
13K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал