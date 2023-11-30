Как заказать звонок от менеджера в приложении Домклик
После получения ипотеки у клиентов могут возникать самые разные вопросы. Ответить на них помогут менеджеры Домклик. Они проконсультируют по разным темам: помогут оформить справку для налогового вычета, получить согласие на изменения в объекте, снять обременение.
Всего клиентам Домклик доступно более 50 услуг. Связаться с менеджером можно любым удобным способом: в разделе «Чаты» приложения Домклик (в веб-версии в разделе «Сообщения») или позвонить на горячую линию по номеру 900.
Иногда ответы важно получить как можно скорее, в этом случае можно заказать звонок менеджера в приложении Домклик.
Как заказать звонок менеджера в несколько кликов после оформления ипотеки
1. Войдите в личный кабинет обслуживания ипотеки в приложении Домклик или зарегистрируйтесь. Выберите раздел «Ипотека и сделки»
2. На открывшейся странице выберите ипотеку или сделку, по которой нужно задать вопрос.
3. На странице с услугами выберите раздел «Закажите звонок»
4. Оставьте заявку на звонок менеджера
Посмотрите весь путь в галерее ⬇️
Если вы уже получили и платите ипотеку, менеджер разъяснит, как изменить состав заемщиков, досрочно погасить ипотеку, погасить ипотеку материнским капиталом, получить субсидию 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, получить справку или согласие банка, продлить страховой полис и другое.
Менеджеры перезванивают в среднем в течение часа. В период высокой нагрузки время ожидания звонка может увеличиться.
Если у вас возникли технические проблемы (не можете войти на сайт, не открывается страница, не получается разместить объявление и так далее), отправьте обращение в службу поддержки.