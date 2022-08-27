Как самозанятым получить ипотеку в Сбере
Ипотека для самозанятых имеет свои особенности. В материале расскажем, как самозанятым оформить ипотеку и какие ипотечные программы для самозанятых действуют в Сбере.
Какую ипотеку могут получить самозанятые в Сбере
Сейчас самозанятые граждане могут оформить ипотеку СберБанка. Им доступны ипотечные программы:
- Вторичное жильё
- Строящееся жильё
- Гараж (кроме целей на индивидуальное строительство)
- Загородная недвижимость (кроме целей на индивидуальное строительство)
- Семейная ипотека и Господдержка (при приобретении жилья в новостройке)
- Дальневосточная ипотека (при приобретении жилья в новостройке и на вторичном рынке)
Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, самозанятые должны быть зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера, либо подтвердить доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).
Условия ипотеки для самозанятых
Размер первоначального взноса — от 10,1% и от 15,1% при покупке вторичного и строящегося жилья соответственно.
Пакет документов для получения ипотеки — стандартный. Также самозанятый может получить ипотеку без подтверждения дохода и трудовой занятости в рамках программы Сбера Ипотека по двум документам.
Время рассмотрения заявок такое же, как и для остальных клиентов — при подаче онлайн-заявки ответ от банка придет через 2 минуты.
Как самозанятому повысить шансы на получение ипотеки
- Зарегистрироваться в сервисе Своё дело в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на указанную при регистрации карту получать доходы от своих клиентов
- Если вы также получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, укажите это при подаче заявки
- Подать заявку на ипотеку вместе с созаемщиком, имеющим стабильный официальный доход и долгий срок трудоустройства в одной компании
- Повысить шансы на получение ипотеки самозанятым помогут вклад в том же банке, где оформляется кредит, внесение в качестве первоначального взноса большей части занимаемой суммы и хорошая кредитная история
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