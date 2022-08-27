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Как самозанятым получить ипотеку в Сбере

Ипотека
27 авг 2022
21K
Как самозанятым получить ипотеку в Сбере
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Ипотека для самозанятых имеет свои особенности. В материале расскажем, как самозанятым оформить ипотеку и какие ипотечные программы для самозанятых действуют в Сбере.

Какую ипотеку могут получить самозанятые в Сбере

Сейчас самозанятые граждане могут оформить ипотеку СберБанка. Им доступны ипотечные программы:

Чтобы подать заявку на ипотечный кредит, самозанятые должны быть зарегистрированы в сервисе «Своё дело» и получать профессиональный доход на карту Сбера, либо подтвердить доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).

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Условия ипотеки для самозанятых

Размер первоначального взноса — от 10,1% и от 15,1% при покупке вторичного и строящегося жилья соответственно.

Пакет документов для получения ипотеки — стандартный. Также самозанятый может получить ипотеку без подтверждения дохода и трудовой занятости в рамках программы Сбера Ипотека по двум документам.

Время рассмотрения заявок такое же, как и для остальных клиентов — при подаче онлайн-заявки ответ от банка придет через 2 минуты.

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Как самозанятому повысить шансы на получение ипотеки

  • Зарегистрироваться в сервисе Своё дело в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на указанную при регистрации карту получать доходы от своих клиентов
  • Если вы также получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, укажите это при подаче заявки
  • Подать заявку на ипотеку вместе с созаемщиком, имеющим стабильный официальный доход и долгий срок трудоустройства в одной компании
  • Повысить шансы на получение ипотеки самозанятым помогут вклад в том же банке, где оформляется кредит, внесение в качестве первоначального взноса большей части занимаемой суммы и хорошая кредитная история

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