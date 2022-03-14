Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Недвижимость
3 мин
13K

Как недорого снять квартиру

Дата публикации: 14 мар 2022
Как недорого снять квартиру
Содержание

Эксперты прогнозируют увеличение количества предложений съёмного жилья, при этом не предвидят роста цен на него. А значит, можно сменить квартиру, выбрать более комфортные условия аренды и сэкономить. Разбираемся, как недорого снять квартиру.  

Что влияет на стоимость съёмной квартиры

Обычно чем ближе квартира к центру, тем дороже её аренда. На стоимость аренды влияют транспортная доступность и район. Внимательно изучите все предложения.

Посмотреть предложения

На цену также влияют состояние ремонта, наличие мебели и бытовой техники, состояние дома, этаж, безопасность дома и района. Но существенно сэкономить на аренде поможет грамотный выбор расположения жилья, района. 

Как определить свой бюджет на аренду

Эксперты советуют ограничить ежемесячные траты на аренду жилья 25-30% дохода. Для начала будет хорошо иметь деньги на три месяца аренды: оплатить залог, первый и последний месяцы, риелторскую комиссию, если потребуется.

Как сэкономить на локации

Допустим, вы просмотрели объявления, и бюджета не хватает на аренду жилья в желаемом районе — ищите альтернативное комфортное решение. Сначала рассмотрите все варианты сообщения с нужными для вас локациями на метро и городском наземном транспорте. Если и варианты возле станций метро выходят за рамки бюджета, начинайте рассматривать другой транспорт — например, электрички. 

Есть вопросы к интерьеру — что делать

Скорее всего интерьер и наполнение арендуемой квартиры не будет на 100% отвечать вашим требованиям и вкусу. Подумайте, можно ли что-то улучшить самостоятельно или в счет аренды. Рассматривая несколько квартир, иногда выгоднее сделать выбор в пользу на первый взгляд менее обустроенной, но более дешевой и внести изменения самостоятельно. 

На что обратить внимание

Недорогие хорошие квартиры снимают быстро. Если вам понравился вариант, сразу звоните по объявлению и договаривайтесь о просмотре.

А вот во время просмотра квартиры и переговоров с собственником спешить не стоит. 

  1. Внимательно осмотрите квартиру. Проверьте исправность сантехники, розеток и выключателей, замка входной двери. Ключи должны подходить к замку входной двери.
  2. Проверьте документы собственника и документы на квартиру. Данные должны совпадать.
  3. Прочтите договор и вникните в него. Лучше запросить его заранее, чтобы спокойно ознакомиться.
  4. Боитесь, что можете что-то упустить? Идите на просмотр с другом — два человека всегда лучше.
  5. Не снимайте квартиру без договора, даже если она вам очень понравилась.
  6. Если вас что-то настораживает или смущает в документах или поведении арендодателя, лучше поискать другую квартиру. Документы также можно проверить с юристом и риелтором.  

Выбрать квартиру

Аренда недвижимости
Молодежь
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Что делать, если собственник повышает плату за аренду квартиры
56K
Как сделать съемную квартиру уютной, если хозяева против ремонта
11K
Названа самая дешевая съемная квартира Москвы
797
Ипотека или аренда: что выгоднее? Отвечает главный аналитик Сбербанка
151K
Актуальное
Что будет, если не использовать маткапитал
12 дек 2024
1K
Класс энергоэффективности дома: что это значит
11 дек 2024
797
Налоговые вычеты для ИП
11 дек 2024
1K
Как переоформить коммунальные платежи на нового собственника
11 дек 2024
146K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал