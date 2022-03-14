Как недорого снять квартиру
Эксперты прогнозируют увеличение количества предложений съёмного жилья, при этом не предвидят роста цен на него. А значит, можно сменить квартиру, выбрать более комфортные условия аренды и сэкономить. Разбираемся, как недорого снять квартиру.
Что влияет на стоимость съёмной квартиры
Обычно чем ближе квартира к центру, тем дороже её аренда. На стоимость аренды влияют транспортная доступность и район. Внимательно изучите все предложения.
Посмотреть предложения
На цену также влияют состояние ремонта, наличие мебели и бытовой техники, состояние дома, этаж, безопасность дома и района. Но существенно сэкономить на аренде поможет грамотный выбор расположения жилья, района.
Как определить свой бюджет на аренду
Эксперты советуют ограничить ежемесячные траты на аренду жилья 25-30% дохода. Для начала будет хорошо иметь деньги на три месяца аренды: оплатить залог, первый и последний месяцы, риелторскую комиссию, если потребуется.
Как сэкономить на локации
Допустим, вы просмотрели объявления, и бюджета не хватает на аренду жилья в желаемом районе — ищите альтернативное комфортное решение. Сначала рассмотрите все варианты сообщения с нужными для вас локациями на метро и городском наземном транспорте. Если и варианты возле станций метро выходят за рамки бюджета, начинайте рассматривать другой транспорт — например, электрички.
Есть вопросы к интерьеру — что делать
Скорее всего интерьер и наполнение арендуемой квартиры не будет на 100% отвечать вашим требованиям и вкусу. Подумайте, можно ли что-то улучшить самостоятельно или в счет аренды. Рассматривая несколько квартир, иногда выгоднее сделать выбор в пользу на первый взгляд менее обустроенной, но более дешевой и внести изменения самостоятельно.
На что обратить внимание
Недорогие хорошие квартиры снимают быстро. Если вам понравился вариант, сразу звоните по объявлению и договаривайтесь о просмотре.
А вот во время просмотра квартиры и переговоров с собственником спешить не стоит.
- Внимательно осмотрите квартиру. Проверьте исправность сантехники, розеток и выключателей, замка входной двери. Ключи должны подходить к замку входной двери.
- Проверьте документы собственника и документы на квартиру. Данные должны совпадать.
- Прочтите договор и вникните в него. Лучше запросить его заранее, чтобы спокойно ознакомиться.
- Боитесь, что можете что-то упустить? Идите на просмотр с другом — два человека всегда лучше.
- Не снимайте квартиру без договора, даже если она вам очень понравилась.
- Если вас что-то настораживает или смущает в документах или поведении арендодателя, лучше поискать другую квартиру. Документы также можно проверить с юристом и риелтором.