Как СберБанк помог оформить ипотеку социально уязвимым семьям
Уютный дом, домашний очаг, гнездышко… Кто как называет то место, куда хочется приходить, и где, как говорил один артист, можно повесить свою шляпу на вешалку. Хорошо, что сегодня есть разные способы создания своего семейного гнезда, например, через ипотеку. Но жизнь вносит свои коррективы, меняя экономические реалии. Мы собрали истории нескольких семей*, которым СберБанк помог с оформлением ипотеки, несмотря на изменившиеся внешние обстоятельства.
Предыстория: что изменилось на рынке ипотеки в марте
В России 8 июля празднуется День семьи, любви и верности. После недавнего подписания Указа президентом Владимиром Путиным праздник, который отмечался в стране с 2008 года, наконец-то стал официальным. Но с момента появления этой даты в российском праздничном календаре многое поменялось в реальной жизни.
В марте 2022 года экономическая ситуация и ключевая ставка на уровне 20% заставили банки скорректировать свои программы выдачи ипотеки — большинство российских банков приняли решение об аннулировании ранее одобренных заявок и приостановили выдачу кредитов по старым условиям. СберБанк с 1 марта повысил ставки по ипотечным кредитам на 7,3 процентных пункта. Тем не менее, он продолжил выдачу ипотеки по ставкам ниже рыночных по ранее одобренным заявкам в течение еще 30 дней — в среднем под 11% годовых.
Действия заявок на старых условиях завершались 28 марта, а все последующие запросы рассматривались с учетом новых реалий. На тот момент в СберБанке на сделки по ранее одобренным условиям было записано около 17 тысяч клиентов. Заявки, по которым до 29 марта не были подписаны кредитные договоры, имели все шансы получить отказ на основании п. 5 ст. 7 353-ФЗ. Однако СберБанк пошел навстречу клиентам, которые не успели оформить сделки 29 и 30 марта. И для 10 тысяч клиентов СберБанк возобновил выдачу ипотечных кредитов по ранее одобренным условиям, включая заемщиков и созаемщиков, — а это около 4,5 тысячи сделок.
В число таких заемщиков вошли люди, которых принято называть социально уязвимыми: семьи без жилья в собственности, родители-одиночки, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, а также граждане, использующие в качестве первоначального взноса государственный жилищный сертификат на покупку недвижимости.
Также банк принял во внимание критические ситуации, когда граждане проводили так называемую альтернативную сделку, — она представляет собой цепочку сделок, где есть несколько продавцов и покупателей. Эти заявки рассматривались в индивидуальном порядке по заявлениям клиентов.
Наши герои как раз оказались в числе тех, кому банк пошел навстречу.
Что делать, когда ты звено в длинной цепи
Жительница Иркутской области Дарья Венедиктова четыре года стояла в очереди за социальной помощью, чтобы улучшить свои жилищные условия. За это время у них с супругом родилась дочка Ниночка. В этом году Дарья получила свидетельство «Молодая семья» — это значит, что в течение семи месяцев с момента его получения она должна подобрать жилье для покупки. Молодая женщина решила использовать выделенные ей средства как первоначальный взнос по ипотеке.
Она выбрала трехкомнатную квартиру, удобную по расположению и стоимости. Однако ее сделка была в «цепи» из семи похожих. То есть, поставив ее в отказ, СберБанк разорвал бы остальные «звенья» — все сделки были согласованы и расписаны по датам с помощью Домклик.
Так, 25 марта состоялась первая сделка — люди продали свою недвижимость и собирались приобрести новое жилье. Продавцы второй квартиры должны были выходить на сделку 1 апреля — квартира находилась в залоге СберБанка, а для ее покупки использовался материнский и областной капитал. Параллельно продавцы трехкомнатной квартиры, которую собиралась приобрести Дарья, уже продали однокомнатную квартиру с помощью заемных средств СберБанка и передали эти деньги по соглашению о задатке за покупаемый ими дом.
Сделка Дарьи должна была состояться 5 апреля, а 11 апреля была назначена сделка по покупке дома — те жильцы уже подобрали для себя новое жилье и внесли задаток, по которому должны были выйти на сделку до 20 апреля. И теперь, в новых условиях рынка, вся эта красиво выстроенная цепочка могла разорваться.
Тогда Дарья обратилась за помощью в СберБанк. В заявлении она написала, что «на рынке недвижимости в Братске очень мало квартир в продаже, а другую по такой же цене найти будет сложно». Несмотря на то что альтернативная сделка предполагает риски и ее участники должны быть к ним готовы, СберБанк пересмотрел случай Дарьи. И квартира ею была куплена в срок.
«Теперь наконец-то мы можем подумать и расширении нашей семьи. Мы с мужем всегда мечтали о троих», — не скрывает радости Дарья.
Как отец-одиночка собирался переехать в Плес
За пересмотром дела также обратился и житель Санкт-Петербурга Владимир Петренко. В 2020 году он потерял жену и теперь один воспитывает сыновей — трехлетнего Мишу и девятилетнего Никиту. Владимир живет в двухкомнатной квартире — иногда у них остается его мама, бабушка Миши и Никиты. Она помогает по хозяйству и с воспитанием мальчиков, но делает это наездами — из-за небольшого метража квартиры она не может жить с ними на постоянной основе.
Владимир быстро понял, что не справится один с двумя детьми, а требовать от мамы, чтобы она каждый день приезжала с другого конца города, не мог. Тогда он решил, что пора переезжать за город,— в детстве он на все лето оставался в деревне и с теплотой вспоминал те времена.
О продаже квартиры не могло быть и речи — в будущем она должна была остаться сыновьям. Владимир принял решение взять дом в ипотеку, а на первоначальный взнос накопить за несколько лет. Так и вышло — за два года Владимир собрал достаточную сумму для взноса. В начале февраля 2022 года он принялся за поиски «идеального» дома и нашел его в Плесе, на берегу Волги. Мальчишки довольны: такое раздолье, есть где футбол погонять. Бабушка уже присматривает саженцы в ближайшем питомнике. А сам Владимир счастлив: его мечта смогла осуществиться, несмотря ни на что.
Сделка была назначена на 29 марта 2022 года, но по решению банка перенеслась на 2 апреля. В связи с нововведением после 29 марта все сделки по ипотеке, подготовленные и одобренные на прежних условиях, но не подписанные, аннулировались. Теперь Владимир должен был переоформлять кредит заново. За это время ставка выросла почти вдвое, что не устраивало отца-одиночку, ведь изначально сделка должна была состояться по прежним правилам. Несправедливо? Конечно. Он написал заявление в СберБанк с просьбой войти в положение и приложил все необходимые документы. Это сработало: СберБанк поддержал мужчину и выдал кредит на старых условиях.
Можно ли сохранить ипотечную ставку прежней
Анастасия Казанцева из Самары тоже оказалась в числе тех, кто попал в законодательную вилку весны 2022-го. В начале февраля 2022 года ей была одобрена ипотека на вторичное жилье по процентной ставке 10,6%. Изначально срок предложения был до 4 мая 2022 года, но в начале марта его сократили — до 27 марта. В качестве первоначального взноса Анастасия использовала средства, вырученные с продажи единственной квартиры. Одновременно с этим был найден новый объект — шли оценка недвижимости, оформление сделки купли-продажи.
После загрузки всех документов в личном кабинете Домклик дата сделки была назначена на 20 апреля. Анастасия была готова выйти на сделку раньше, до обозначенного 27 марта, но ни в одном ипотечном центре кредитования не было свободных мест. В итоге 29 марта менеджер Сбербанка сообщил ей, что заявка отклонена, а пересмотр возможен только по новым условиям.
Анастасия обратилась с заявлением о пересмотре дела с возможностью заключения сделки купли-продажи и кредитования под изначально одобренный процент (10,6%). За счет того, что она была из особо уязвимой категории граждан — мать-одиночка, оставшаяся без жилья в собственности, — ей оформили ипотеку под ранее оговоренный процент.
Таким образом, несмотря на изменившиеся условия, банк гибко подошел к каждой конкретной ситуации. «Даже если мне говорят, что правила изменились, я все равно пробую и действую, — делится Анастасия. — И оказывается, что большая финансовая структура имеет вполне человеческое лицо, главное — заявить о своей проблеме, и тогда, возможно, решение найдется, как и в моем случае».
*В целях соблюдения конфиденциальности все имена и фамилии изменены