Как продать загородную недвижимость в ипотеку
Немногие знают, что загородную недвижимость можно продать в ипотеку. Спрос на покупку загородной недвижимости в ипотеку растет, за 2021 год такие продажи выросли в 3,5 раза.
Продавать загородную недвижимость в ипотеку — можно и нужно. В статье расскажем, как продать дом, землю или коттедж покупателям с ипотекой Сбера.
Как продать загородную недвижимость в ипотеку
Продать дом, землю, дачу или коттедж в ипотеку очень просто. Все, что нужно от продавца — разместить объявление и сообщить покупателю о готовности к ипотечной сделке. Объявления, в которых указано, что ипотека возможна, продаются активнее и быстрее.
Передача денег от покупателя продавцу и регистрация права собственности в Росреестре выполняются с помощью защищенных сервисов Домклик: безопасных расчетов и электронной регистрации. Помощь с оформлением документов и с проведением самой сделки Домклик берет на себя.
Также продавец по согласованию с покупателем может заказать на Домклик юридическую проверку недвижимости, ее оценку, и сам договор купли-продажи. Это платные услуги, их стоимость вы можете разделить с покупателем, а некоторые из них покупатель сразу может включить в сумму ипотеки.
Требования к продавцам при продаже загородной недвижимости
Если вы продаете недвижимость как юридическое лицо — застройщик или инвестор — вы размещаете объявление на Домклик и получаете просмотры, звонки и продажи. На все вопросы по самой сделке вам ответит ваш персональный менеджер по работе с партнерами.
Если вы продаете загородную недвижимость как частное лицо — собственник или риелтор — никаких специальных условий нет. Размещаете объявление и ждете звонков от покупателей.
Какие документы обычно нужны для продажи:
- документы, подтверждающие право собственности;
- разрешение на строительство и акт ввода дома в эксплуатацию;
- договор купли-продажи дома и участка;
- паспорта всех собственников;
- разрешение органов опеки и попечительства при наличии несовершеннолетних и недееспособных собственников;
- нотариальное согласие супруга на продажу;
- справки об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ;
- документы, подтверждающие межевание и определяющие границы участка.
Иногда документов нужно больше. Например, если дом находится на землях населенных пунктов или имеет статус жилого, нужна справка об отсутствии зарегистрированных в доме.
В Домклик процесс оформления купли-продажи загородной недвижимости сопровождает менеджер по ипотеке, который подскажет в онлайн-чате, какие именно документы нужны, и ответит на все вопросы.
Преимущества для собственников, которые продают загородную недвижимость
- Бесплатное размещение объявления. Мы меняемся для вас и постоянно улучшаем наши сервисы. Одно остается неизменным — вы всегда можете бесплатно разместить объявление о продаже жилья на Домклик.
- Значок «От собственника». Он поможет привлечь внимание покупателей и повысить их доверие. Подтверждение права собственности происходит в Сбербанк Онлайн. Ваши данные под надежной защитой — мы не передаем их, они нужны только для проверки.
- Скидка 0,3% на ставку для ваших покупателей. Домклик дает уникальную скидку 0,3% на ипотеку: она распространяется на дома, части домов и таунхаусы, а еще на квартиры. Получить значок «Скидка 0,3%» можно бесплатно. Жилье с таким значком продается быстрее.