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Ипотека
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Как продать загородную недвижимость в ипотеку

Дата публикации: 24 мая 2022
Как продать загородную недвижимость в ипотеку
Содержание

Немногие знают, что загородную недвижимость можно продать в ипотеку. Спрос на покупку загородной недвижимости в ипотеку растет, за 2021 год такие продажи выросли в 3,5 раза.

Продавать загородную недвижимость в ипотеку — можно и нужно. В статье расскажем, как продать дом, землю или коттедж покупателям с ипотекой Сбера.

Как продать загородную недвижимость в ипотеку

Продать дом, землю, дачу или коттедж в ипотеку очень просто. Все, что нужно от продавца — разместить объявление и сообщить покупателю о готовности к ипотечной сделке. Объявления, в которых указано, что ипотека возможна, продаются активнее и быстрее.

Передача денег от покупателя продавцу и регистрация права собственности в Росреестре выполняются с помощью защищенных сервисов Домклик: безопасных расчетов и электронной регистрации. Помощь с оформлением документов и с проведением самой сделки Домклик берет на себя.

Также продавец по согласованию с покупателем может заказать на Домклик юридическую проверку недвижимости, ее оценку, и сам договор купли-продажи. Это платные услуги, их стоимость вы можете разделить с покупателем, а некоторые из них покупатель сразу может включить в сумму ипотеки.

Требования к продавцам при продаже загородной недвижимости

Если вы продаете недвижимость как юридическое лицо — застройщик или инвестор — вы размещаете объявление на Домклик и получаете просмотры, звонки и продажи. На все вопросы по самой сделке вам ответит ваш персональный менеджер по работе с партнерами.

Если вы продаете загородную недвижимость как частное лицо — собственник или риелтор — никаких специальных условий нет. Размещаете объявление и ждете звонков от покупателей.

Какие документы обычно нужны для продажи:

  • документы, подтверждающие право собственности;
  • разрешение на строительство и акт ввода дома в эксплуатацию;
  • договор купли-продажи дома и участка;
  • паспорта всех собственников;
  • разрешение органов опеки и попечительства при наличии несовершеннолетних и недееспособных собственников;
  • нотариальное согласие супруга на продажу;
  • справки об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ;
  • документы, подтверждающие межевание и определяющие границы участка.

Иногда документов нужно больше. Например, если дом находится на землях населенных пунктов или имеет статус жилого, нужна справка об отсутствии зарегистрированных в доме.

В Домклик процесс оформления купли-продажи загородной недвижимости сопровождает менеджер по ипотеке, который подскажет в онлайн-чате, какие именно документы нужны, и ответит на все вопросы.

Преимущества для собственников, которые продают загородную недвижимость

  • Бесплатное размещение объявления. Мы меняемся для вас и постоянно улучшаем наши сервисы. Одно остается неизменным — вы всегда можете бесплатно разместить объявление о продаже жилья на Домклик.
  • Значок «От собственника». Он поможет привлечь внимание покупателей и повысить их доверие. Подтверждение права собственности происходит в Сбербанк Онлайн. Ваши данные под надежной защитой — мы не передаем их, они нужны только для проверки.
  • Скидка 0,3% на ставку для ваших покупателей. Домклик дает уникальную скидку 0,3% на ипотеку: она распространяется на дома, части домов и таунхаусы, а еще на квартиры. Получить значок «Скидка 0,3%» можно бесплатно. Жилье с таким значком продается быстрее.

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Загородная недвижимость: строительство и покупка
Инструкция
Продажа дома и участка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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