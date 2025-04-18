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Как получить скидку до 1% на покупку недвижимости в ипотеку Сбербанка

Дата публикации: 18 апр 2025
Как получить скидку до 1% на покупку недвижимости в ипотеку Сбербанка

Клиенты Сбербанка в Челябинской области и Татарстане в рамках специальных условий могут получить скидку на ставку по ипотеке до 1%. Рассказываем, как это сделать.

Для кого специальные условия и как они работают

Предложение рассчитано на клиентов, которые выбирают недвижимость для покупки в ипотеку на Домклик. Но не любые объекты, а со значком «Вам доступна скидка на ипотеку» с указанием размера скидки. Она может варьироваться от 0,2% до 1% — это зависит от конкретного объявления. Точное значение можно увидеть после нажатия на кнопку «Узнать скидку».

Какую недвижимость можно купить

Значок скидки может быть присвоен жилой и нежилой недвижимости на вторичном рынке, а именно:

  • квартире;
  • комнате;
  • апартаментам;
  • таунхаусу;
  • жилому дому или его части;
  • загородной недвижимости (даче, земельному участку);
  • гаражу.

Специальные условия действуют до 30 июня включительно и пока в двух регионах: Челябинской области и Татарстане. Если клиент получил предварительное одобрение от банка до этой даты, скидка сохранится на весь срок предодобрения.

Как узнать размер скидки и применить ее

Шаг 1. Выберите недвижимость на Домклик: вторичное жилье, загородную недвижимость или гараж.

Шаг 2. Нажмите на кнопку «Узнать скидку» на значке объявления, и в чате с продавцом автоматически отобразится размер скидки* на ипотеку Сбера. Там же с ним можно обсудить и другие детали по объекту.

Важно:

*Не является публичной офертой. Условия не учитывают другие индивидуальные особенности заемщика, которые могут повлиять на размер скидки и ставку. Банк оставляет за собой право на определение финальных условий кредита при заключении договора.

Шаг 3. Если вы решили приобрести эту недвижимость, согласовали условия с продавцом, добавьте объект в сделку — скидка применится автоматически.

Шаг 4. После того, как вы предоставили банку необходимые документы, он проверит недвижимость и даст решение по выбранному объекту. Если оно положительное, ставка с учетом скидки 0,2-1% будет подтверждена.

Ответы на вопросы

Отображается ли в объявлении точная скидка на ипотеку Сбера?

Нет, покупатель должен сам запросить эту информацию через кнопку «Узнать скидку».

Суммируется ли возможная скидка в рамках специальных условий с другими скидками по ипотеке Сбера?

Да, она доступна вместе с другими скидками Сбербанка: 0,3% за «Знакомый объект», 0,3% по программе «Ипотека плюс» и прочими.

Выбрать недвижимость на Домклик

Ипотека
Недвижимость
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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