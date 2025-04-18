Как получить скидку до 1% на покупку недвижимости в ипотеку Сбербанка
Клиенты Сбербанка в Челябинской области и Татарстане в рамках специальных условий могут получить скидку на ставку по ипотеке до 1%. Рассказываем, как это сделать.
Для кого специальные условия и как они работают
Предложение рассчитано на клиентов, которые выбирают недвижимость для покупки в ипотеку на Домклик. Но не любые объекты, а со значком «Вам доступна скидка на ипотеку» с указанием размера скидки. Она может варьироваться от 0,2% до 1% — это зависит от конкретного объявления. Точное значение можно увидеть после нажатия на кнопку «Узнать скидку».
Какую недвижимость можно купить
Значок скидки может быть присвоен жилой и нежилой недвижимости на вторичном рынке, а именно:
- квартире;
- комнате;
- апартаментам;
- таунхаусу;
- жилому дому или его части;
- загородной недвижимости (даче, земельному участку);
- гаражу.
Специальные условия действуют до 30 июня включительно и пока в двух регионах: Челябинской области и Татарстане. Если клиент получил предварительное одобрение от банка до этой даты, скидка сохранится на весь срок предодобрения.
Как узнать размер скидки и применить ее
Шаг 1. Выберите недвижимость на Домклик: вторичное жилье, загородную недвижимость или гараж.
Шаг 2. Нажмите на кнопку «Узнать скидку» на значке объявления, и в чате с продавцом автоматически отобразится размер скидки* на ипотеку Сбера. Там же с ним можно обсудить и другие детали по объекту.
*Не является публичной офертой. Условия не учитывают другие индивидуальные особенности заемщика, которые могут повлиять на размер скидки и ставку. Банк оставляет за собой право на определение финальных условий кредита при заключении договора.
Шаг 3. Если вы решили приобрести эту недвижимость, согласовали условия с продавцом, добавьте объект в сделку — скидка применится автоматически.
Шаг 4. После того, как вы предоставили банку необходимые документы, он проверит недвижимость и даст решение по выбранному объекту. Если оно положительное, ставка с учетом скидки 0,2-1% будет подтверждена.
Ответы на вопросы
Отображается ли в объявлении точная скидка на ипотеку Сбера?
Нет, покупатель должен сам запросить эту информацию через кнопку «Узнать скидку».
Суммируется ли возможная скидка в рамках специальных условий с другими скидками по ипотеке Сбера?
Да, она доступна вместе с другими скидками Сбербанка: 0,3% за «Знакомый объект», 0,3% по программе «Ипотека плюс» и прочими.
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