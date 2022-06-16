Инструкция: как правильно оформить справку о доходах
Чтобы получить ипотеку, нужно подтвердить банку свой доход. Обычно для этого достаточно взять у работодателя справку, но это нужно не всегда, да и справки бывают разные. А еще, если вы ИП или пенсионер, подтверждать доход надо будет по-другому. На всякий случай прочитайте эту статью, чтобы оформить всё быстро и правильно с первого раза.
Когда справка не нужна
Если вы зарплатный клиент Сбербанка, подтверждать доход не нужно. Банк и так видит регулярные начисления от вашего работодателя, с которым у него есть договор. То же самое, если вы получаете пенсию или другие выплаты от государства на счет в Сбербанке.
Также справка не потребуется, если вы зарегистрированы как самозанятый в сервисе «Своё дело».
Исключением является, если вы недавно меняли карту, переводились из одной организации в другую или у вас есть работа по совместительству — тогда, возможно, придется все-таки подтвердить доход и оформить справку.
Как подтвердить зарплату?
Сделать это можно, предоставив справку от работодателя. Есть три вида справок, которые принимают банки:
Справка о доходах и налогах физического лица (ранее она называлась 2-НДФЛ).
Справка должна быть предоставлена минимум за 12 месяцев или за фактически отработанное время. Ее достаточно просто попросить у работодателя: обычно в бухгалтерии или отделе кадров. Причем можно даже не говорить, зачем нужна справка. По закону отказать вам не могут, и тут не важно количество — попросить можно сколько угодно справок. Согласно Трудовому кодексу РФ работодатель должен оформить справку в течение 3 рабочих дней. Справка действительна 30 дней.
Перед тем, как отдавать справку в банк, проверьте, правильно ли она заполнена.
Есть несколько частых ошибок, из-за которых документы приходится переделывать. Проверьте, все ли в порядке:
- Фамилия, имя, отчество должно быть указано в соответствующих полях полностью, как в паспорте и без сокращений.
- Реквизиты паспорта соответствуют вашему паспорту, с которым вы обращаетесь в банк.
- Должен быть указан телефон организации.
- Поле «Признак» заполнено.
- В справке должен быть указан документ, на основании которого справку подписал уполномоченный сотрудник, если это не директор. Например, доверенность на главного бухгалтера.
- Ставить печать на справку необязательно. Но если она есть, то должна легко читаться.
Справка по форме банка
Этот документ представляет официально подтвержденную работодателем информацию обо всех видах доходов потенциального заемщика (официальные и неофициальные доходы) за определенный период времени. Такую справку также нужно предоставить минимум за 12 месяцев или за фактически отработанное время. Если вас за это время переводили (например, была реорганизация или у компании поменялось название), то нужно заполнить 2 справки: с прошлого и текущего мест работы. Справка действительна 30 дней.
Форма банка намного проще, чем справка о доходах, но здесь также есть несколько моментов, которые нужно проверить после заполнения:
- Если справка выдается военному, то адрес и телефон войсковой части может отсутствовать.
- В справке должен быть указан среднемесячный доход, а не сумма доходов за количество месяцев, отображенных в справке.
Скачать образец справки по форме банка
Справка по форме госучреждения
Некоторые государственные организации не оформляют справки о доходах физического лица, например, из-за секретности. В этом случае можно предоставить справку по форме госучреждения. Она составляется на бланке учреждения или в виде документа с угловым штампом. Срок ее действия 30 дней. В такой справке должны быть прописаны:
- ФИО работника, должность и стаж.
- Полное наименование госучреждения или номер войсковой части.
- Адрес (можно не указывать для войсковых частей).
- Телефон учреждения.
- Среднемесячный или общий доход минимум за последние 12 месяцев или фактически отработанное время, а также среднемесячные или суммарные удержания.
- Подпись бухгалтера или того, кто выполняет его функцию, расшифровка подписи и печать учреждения.
Я получаю пенсию. Как мне подтвердить доход?
Пенсионный доход подтвердит справка минимум за последний месяц из отделения Социального фонда или МФЦ. Причем дополнительно можно учесть и другую пенсию, например, по инвалидности, или за выслугу лет. В справке должны быть:
- Ваше ФИО.
- Вид и размер выплаты за последний месяц.
- Кто его перечисляет. Например, Социальный фонд России.
- Почтовый адрес и телефон организации.
- ФИО, должность и подпись лица, отвечающего за выплаты и печать.
Я ИП. Что скажете?
Тогда доход подтвердит ваша налоговая декларация с отметкой из налоговой. Здесь есть три случая:
- Если декларацию вы подавали в ФНС лично, то на ней есть отметка о принятии. Тогда все ок — просто предоставляем ее в банк.
- Если вы подавали декларацию в ФНС по почте, то дополнительно в банк нужно предоставить извещение об отправке. Вам его должны дать при отправке.
- А если декларация подана через сайт Федеральной налоговой службы или Госуслуг — то дополнительно нужно извещение о получении электронного документа. При электронной подаче вы можете просто скачать декларацию из своего личного кабинета и предоставить ее в банк.
Я работаю по договору ГПХ. Могу подтвердить такой доход?
Доход по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), например по договору подряда, тоже можно подтвердить. Для этого предоставьте этот договор, а также справку о доходах и налогах физического лица, если налоги перечисляла за вас организация-заказчик. Справку при таком доходе нужно предоставить минимум за последние 12 месяцев либо фактическое количество месяцев получения дохода. Действовать она будет, как и остальные, 30 дней.
Если вы сами платили налоги, то нужно предоставить копию налоговой декларации 3-НДФЛ за прошедший год с отметкой о получении или извещением.