Кредитные каникулы в Сбере: ответы на популярные вопросы
- Что такое ипотечные каникулы
- Кто может получить ипотечные каникулы по 106-ФЗ
- Как ипотечным клиентам оформить кредитные каникулы
- Какие документы понадобятся для оформления ипотечных каникул по 106-ФЗ
- До какого числа можно подать заявление на ипотечные каникулы
- Как платить ипотеку при оформлении льготного периода
- О чем важно помнить
Сейчас клиентам Сбера доступны два вида каникул по ипотечным кредитам: ипотечные каникулы в рамках закона №353 от 21.12.2013 и кредитные каникулы в рамках закона №106-ФЗ с учетом изменений от 08.03.2022 и 14.03.2022.
В материале расскажем, кто может и как получить кредитные каникулы по ипотеке Сбера в рамках мартовских поправок в закон № 106-ФЗ.
Что такое ипотечные каникулы
Ипотечные каникулы — это льготный период, в течение которого заемщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотеки на срок до 6 месяцев. При этом срок кредита увеличивается на срок каникул.
Обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые ранее уже использовали подобное право (например, во время пандемии).
Кто может получить ипотечные каникулы по 106-ФЗ
Если у вас ипотека и вы решили подать заявку на кредитные каникулы, крайне важно, чтобы соблюдались все условия:
1. Ипотека должна быть получена до 1 марта 2022 года
2. Ваш официальный доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2021 год, и вы можете подтвердить это документами
3. На момент обращения у вас не действует льготный период по ипотечным каникулам по 353-ФЗ
4. Размер кредита на этапе выдачи ипотеки не должен превышать максимальной суммы, установленной Правительством РФ:
- 6 млн рублей для жилья в Москве
- 4 млн рублей для жилья в Санкт-Петербурге, Московской области и регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа
- 3 млн рублей для всех остальных субъектов РФ
Как ипотечным клиентам оформить кредитные каникулы
Для получения кредитных каникул по ипотеке не нужно посещать отделение банка.
Подать заявку на кредитные каникулы, а также предоставить подтверждающий документ, можно онлайн на сайте Сбербанка. Когда банк примет решение, вы получите СМС.
Подробная информация о предоставлении кредитных каникул доступна на Домклик в личном кабинете обслуживания полученной ипотеки.
Какие документы понадобятся для оформления ипотечных каникул по 106-ФЗ
- Если ваш доход за последний месяц сократился более чем на 30%, понадобится справка о доходах физического лица и удержанных суммах налога за текущий и за 2021 годы (подойдет справка 2-НДФЛ)
- Если вы потеряли работу, нужна выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения — физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с пунктом 1 статьи 3 закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации»
- Листок нетрудоспособности, выданный в соответствии с законодательством РФ об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на срок не менее одного месяца
До какого числа можно подать заявление на ипотечные каникулы
Вы можете подать заявление на получение кредитных каникул по ипотеке Сбера до 30 сентября 2022 года.
Как платить ипотеку при оформлении льготного периода
- В течение каникул клиент не платит обязательные платежи
- Каникулы предоставляются на срок до 6 месяцев, срок кредита увеличивается на срок каникул
- Задолженности на дату предоставления каникул фиксируются и переносятся для погашения в конец срока кредита
- Каждый платеж льготного периода фиксируется и переносится без изменения суммы и структуры
О чем важно помнить
Отнеситесь к заявке на получение кредитных каникул по ипотеке очень внимательно. Ниже — важные пункты, которые помогут принять верное решение:
1. Кредитные каникулы по ипотеке — это отсрочка платежа на строго определенный срок, речь не идет о снижении ставки или снятии с заемщика обязательств по кредиту.
2. Каникулы — не единственное решение для тех, кто испытывает временные трудности с финансами. Для многих случаев больше подходит реструктуризация.
3. Если у вас уже есть просроченная задолженность по ипотеке и вам трудно платить — обратитесь в банк как можно раньше.4. Документы, подтверждающие снижение дохода на более чем 30%, должны быть предоставлены в банк одновременно с подачей заявки на кредитные каникулы или не позднее 5 дней после подачи заявки.