Исследование Домклик: ипотека в Заполярье
- Что такое Арктическая зона РФ
- Методология: как и что считали аналитики
- Динамика количества ипотечных сделок в Заполярье
- Населенные пункты Арктической зоны, лидирующие по количеству ипотечных сделок
- Какие типы жилья востребованы в Заполярье
- Какие ипотечные программы наиболее популярны в Арктической зоне РФ
- Ипотека для зарплатных клиентов Сбера
В мае текущего года вновь стала актуальной тема распространения дальневосточной ипотеки на субъекты Арктической зоны. Соответствующее поручение вице-премьер Юрий Трутнев дал Минфину, Минстрою, Минвостокразвития.
Аналитики Домклик изучили различия и особенности ипотечного рынка в населенных пунктах, расположенных за Северным полярным кругом — динамику спроса, предпочтения покупателей, востребованность льготной ипотеки. Также эксперты подготовили рейтинг топ-15 населенных пунктов по количеству ипотечных сделок.
Что такое Арктическая зона РФ
Арктическая зона РФ — территории субъектов Российской Федерации, объединённые по географическому положению в особую экономическую зону.
В неё входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также арктические части Республики Карелия, Архангельской области, Республики Коми, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).
Методология: как и что считали аналитики
Аналитики Домклик изучили ипотечный рынок в Опорных населенных пунктах Российской Арктики, расположенных за Северным полярным кругом и с численностью более 500 человек.
Анализировались такие характеристики ипотечного рынка, как динамика количества ипотечных сделок, распределение ипотеки по типам недвижимости, доля сделок по льготным программам.
Результаты исследования основаны на анализе ипотечных кредитов Сбера, выданных за период с января 2022 года по середину мая 2023 года.
Динамика количества ипотечных сделок в Заполярье
Тренды на ипотечном рынке Арктической зоны совпадают с общероссийской картиной: на протяжении рассмотренного периода доля сделок относительно общего количества выдач по РФ достаточно стабильна — около 2,5%.
Напомним, весной 2022 года после повышения ключевой ставки Центробанка количество ипотечных сделок по всей стране резко сократилось. Отрицательная динамика наблюдалась и в населенных пунктах Арктики: количество выдач сократилось с 3 тыс. до 0,7 тыс.
Во втором полугодии после нормализации ключевой ставки по стране наблюдался процесс восстановления рынка недвижимости. Аналогичный тренд наблюдался и в Заполярье: к сентябрю количество сделок вышло на уровень 2,2 тыс. в месяц.
Рост спроса на рынке жилищного кредитования достиг пика в декабре (3 тыс.), когда на фоне заявлений о сворачивании программ льготной ипотеки россияне начали спешно брать кредиты на покупку первичного жилья.
В первом квартале 2023 года, после сезонного спада, мы вновь увидели повышение количества выдач и выход на уровень 2,6 тыс. штук в месяц.
Подробнее о ситуации на ипотечном рынке РФ читайте в нашем ежемесячном исследовании.
Населенные пункты Арктической зоны, лидирующие по количеству ипотечных сделок
Эксперты Домклик определили топ-15 населенных пунктов Арктической зоны, где в 2022 и 2023 году было выдано наибольшее количество ипотечных кредитов. В рейтинг вошли как административные центры регионов и крупные города, так и малочисленные населенные пункты.
Распределение ипотечных кредитов, выданных в Заполярье, по регионам выглядит следующим образом:
Какие типы жилья востребованы в Заполярье
Из графика видно, что большинство сделок в 2022-2023 году, заключенных в арктической части регионов, приходится на вторичный рынок. Причем в большинстве регионов, где расположены населенные пункты Арктической зоны, процент кредитов на первичном рынке ниже общероссийского показателя (24,2%).
Аналитики Домклик полагают, что низкий процент сделок по приобретению строящегося жилья (менее 20% в арктических населенных пунктах Республики Карелия, Мурманской области, Красноярского края и Ненецкого АО) может быть вызван дефицитом предложения. Последний объясняется особенностями строительства в Арктической зоне: застройщикам приходится иметь дело с экстремальными климатическими условиями, сложным рельефом, а также логистическими трудностями.
Исключение составляют населенные пункты Архангельской области, где доля кредитов по покупке недвижимости на первичном рынке (30,6%) значительно превышает общероссийский показатель (24,2%). Однако и объем предложения на первичном рынке достаточно высок относительно других северных регионов.
Так, по данным Дом.рф, в Архангельской области за последние 10 лет годовой объем ввода жилья не опускался ниже 300 тыс. кв. м, а 2022 год и вовсе выдался рекордным — было введено более 460 тыс. кв. м. Для сравнения, годовой объем ввода жилья в Мурманской области, как правило, не превышает 60 тыс. кв. м (в 2022 году также фиксируется рекордный объем — около 180 тыс. кв. м).
«На сегодняшний день характерной особенностью рынка недвижимости в населенных пунктах за пределами Северного полярного круга является недостаток предложения на первичном рынке. Мы полагаем, что распространение Дальневосточной ипотеки на Арктическую зону позволит привлечь крупных застройщиков и нарастить объемы инвестиций, что, в перспективе, положительно скажется на экономике регионов Заполярья», — комментируют аналитики Домклик.
По сравнению с общероссийским показателем (3,5%), доля ИЖС в населенных пунктах Арктической зоны в основном значительно ниже, что также объясняется сложными климатическими условиями, удаленным расположением и невысокой транспортной доступностью. Исключение составили только Ненецкий автономный округ (6%) и Республика Карелия (3,5%).
Какие ипотечные программы наиболее популярны в Арктической зоне РФ
В основном льготные программы менее востребованы в населенных пунктах Арктической зоны, чем в целом по России. За 2022-2023 годы выдачи по льготным программам по России составили около 32% от всего количества ипотечных сделок. Среди арктических регионов только Чукотский автономный округ (55%) и Архангельская область (33,4%) обогнали общероссийские показатели. В остальных субъектах льготная ипотека варьируется в диапазоне от 17% до 29%.
Как и в целом по России, наиболее популярной льготной программой в населенных пунктах Арктики является Госпрограмма 2020. Причем в населенных пунктах таких регионов, как Архангельская область (21,7%) и Ямало-Ненецкий АО (18,4%), программа является даже более востребованной, чем в среднем по России (17,5%). В других арктических регионах доля программы составляет от 10% до 15%.
По Семейной ипотеке, наоборот, нет арктических регионов, которые опережали бы общероссийские данные (11,5%). Наиболее популярной она является в Архангельской области (11,5%), а также в автономных округах — Ямало-Ненецком АО и Ненецком АО (по 9,9%).
Среди прочих льготных программ также стоит отметить Дальневосточную ипотеку: она составляет 16,6% в Чукотском АО. Это объясняется тем, что регион (помимо Республики Саха (Якутия), где отсутствуют данные о сделках в арктической части региона) является единственным субъектом РФ с населенными пунктами Арктической зоны, который входит в Дальневосточный федеральный округ.
Программа Дальневосточной ипотеки позволяет купить жилье на Дальнем Востоке в среднем под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых.
Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет.
Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Ипотека для зарплатных клиентов Сбера
Если клиент получает зарплату на карту или счёт в Сбербанке три и более месяцев, подтверждать документами свой доход и занятость при оформлении ипотеки не нужно. Информация о стаже работы и зачислениях уже есть у банка. В большинстве случаев для подачи заявки и получения решения по ипотеке зарплатным клиентам Сбера достаточно предоставить копию паспорта.
Ещё одно преимущество получения зарплаты на карту Сбера — сниженная процентная ставка по ряду ипотечных программ (до 1 процентного пункта).