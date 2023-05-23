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Национальный «зелёный» стандарт для строительства частных домов появится в России в 2023 году

Дата публикации: 23 мая 2023
Национальный «зелёный» стандарт для строительства частных домов появится в России в 2023 году

Минстрой России планирует утвердить национальный «зелёный» стандарт для строительства индивидуальных жилых домов в 2023 году. Об этом сообщил первый замглавы ведомства Александр Ломакин.

«В прошлом году был утвержден первый в России национальный стандарт "зелёного" строительства для многоквартирных жилых домов. Этот документ включает в себя 37 обязательных и 44 добровольных критериев в 10 категориях. В этом году мы планируем утвердить аналогичные национальные стандарты для индивидуальных жилых домов», — рассказал Ломакин на круглом столе о проблемах экологичного строительства.

Строительство по эко-стандартам может оказаться дороже на 5-10% дороже обычного, но при эксплуатации зданий экономия составляет до 50-60%, отметил он. По его словам, многие застройщики уже строят с применением «зелёных» технологий, но нужно это делать повсеместно.

Он добавил, что ведомство также планирует разработать ГОСТы и по «зелёному» капитальному ремонту.

Экологичный стандарт для строительства многоквартирных домов действует в России с ноября 2022 года. Он включает 81 критерий в 10 категориях: энергоэффективность здания, наличие инфраструктуры, комфорт и качество внутренней среды, рациональное водопользование, экологическая безопасность территории и здания и других.

В прошлом году власти обсуждали запуск зелёной ипотеки — субсидирование покупки жилья в домах, соответствующих стандартам экологического строительства. Сообщалось, что программа может быть опробована на Дальнем Востоке.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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