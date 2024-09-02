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Ипотека СберБанка: как выбрать срок и рассчитать платежи

Ипотека
02 сен 2024
69K
Ипотека СберБанка: как выбрать срок и рассчитать платежи
Содержание

Рассказываем, как выбрать оптимальный срок ипотеки и узнать ежемесячный платеж. Бонусом — финансовые подсказки, которые помогут закрыть ипотеку быстрее.

Используйте калькулятор ипотеки

Для расчета сроков ипотеки и ежемесячных платежей по ней идеально подойдет калькулятор ипотеки Домклик.

Калькулятор ипотеки — онлайн-сервис, с помощью которого можно рассчитать ежемесячные платежи и срок кредита, узнать ставку по ипотеке, выбрать подходящую ипотечную программу, посмотреть и скачать примерный график платежей.

Все очень просто. Выберите срок в калькуляторе ипотеки, и он автоматически рассчитает и покажет вам ежемесячные платежи по кредиту.

Как рассчитать срок ипотеки и ежемесячные платежи

Ищите баланс и отталкивайтесь от суммы ежемесячного платежа и своих доходов. Меняйте срок кредита до тех пор, пока ежемесячный платеж не составит приемлемую для вас сумму — ту, которую вам будет комфортно вносить каждый месяц.

Например, квартира в новостройке стоит 5 млн рублей. Ваш текущий семейный доход составляет 100 тысяч в месяц. Вы решили взять кредит по программе «Семейная ипотека» сроком на 7 лет под 6%. При условии оплаты первого взноса в размере 1 млн рублей (20,1%) ваш ежемесячный платеж в этом случае составит 58 361 рубль. «На жизнь» при этом остается всего около 40 тысяч.

Попробуем увеличить срок ипотеки до 15 лет. Тогда ежемесячный по ней составит 33 712 рублей. А на руках у вас будет оставаться около 70 тысяч.

Почему стоит брать ипотеку на длительный срок

Из примера выше ясно, что чем больше срок ипотеки, тем ниже платежи по ней. Некоторых может смутить цифра в 15 лет. Пугаться не стоит.

Если ипотека оформлена на долгий срок, ее всегда можно погасить досрочно. В СберБанке нет никаких штрафов или пени за досрочное погашение.

Погасить ипотеку досрочно — полностью или частично — можно с помощью премий на работе, дополнительных доходов, а также мер господдержки.

Так, с 2024 года сумма материнского капитала составляет до 833 тыс. рублей. Эту сумму можно использовать как для оплаты первого взноса, так и для досрочного погашения ипотеки.

Еще один удобный инструмент — налоговый вычет. Эта мера поддержки доступна плательщикам НДФЛ уже после покупки недвижимости. Полученные деньги — до 650 000 рублей на каждого из супругов — можно использовать по своему усмотрению, в том числе и на досрочное погашение ипотеки.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
А по каким критериям вы выбирали срок ипотеки?
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