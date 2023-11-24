Ипотека Мурабаха: условия программы и как подать заявку
Ипотека Мурабаха на Домклик позволяет взять рассрочку на покупку квартиры в готовом или строящемся доме по нормам шариата.
Условия ипотеки Мурабаха на Домклик
Ипотека Мурабаха — это продукт, соответствующий нормам шариата. По программе доступна беспроцентная рассрочка на квартиры на первичном и вторичном рынках жилья.
Сумма рассрочки фиксируется на весь срок, поэтому можно не переживать об изменениях ключевой ставки.
- Первоначальный взнос — от 20% от рыночной стоимости объекта недвижимости. Материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса и досрочного погашения при покупке готового жилья.
- Срок финансирования — до 20 лет
- Минимальная сумма финансирования — 300 000 рублей
- Максимальная сумма финансирования — 100 000 000 рублей
- Ежемесячный платеж зависит от срока финансирования и размера первоначального взноса
Домклик сам застрахует приобретаемую недвижимость. Страхование жизни и здоровья — по желанию.
Кто может получить ипотеку Мурабаха
Подтверждение вероисповедания не требуется. Основные требования к клиентам следующие:
- Гражданство РФ
- Возраст от 18 до 60 лет (на момент выплаты ипотеки)
- Стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев.
Какую недвижимость можно купить
По программе можно приобрести квартиру или апартаменты. В Республиках Башкортостан и Татарстан — квартиру, либо апартаментына первичном или вторичном рынках жилья, а в Республике Дагестан и Чеченской республике — только на первичном.
По программе нельзя купить: дом, таунхаус, доли в доме, комнату, землю или дачный участок. Также программа не распространяется на покупку дачного и летнего дома, строительство дома, гараж, машиноместо, кладовую*.
Какие документы нужны для заявки на ипотеку
При подтверждении доходов и трудовой занятости
- паспорт с отметкой о регистрации
- документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания, при наличии временной регистрации
- документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость
Без подтверждения доходов и трудовой занятости
- паспорт с отметкой о регистрации
- второй документ, подтверждающий личность, на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Как проходит сделка на первичном рынке недвижимости
- Подача заявки
- Поиск и выбор недвижимости
- Сбор и подача документов по выбранному объекту недвижимости
- Подписание соглашения о намерениях и внесение первоначального взноса**
- Приобретение права требования в пользу Домклик
- Подписание предварительного договора купли-продажи с рассрочкой
- Подписание основного договора купли-продажи с рассрочкой, получение ключей от квартиры после сдачи дома, регистрация права собственности на недвижимость в пользу покупателя
Дальше покупатель ежемесячно оплачивает рассрочку до её полного погашения. После того, как рассрочка будет полностью погашена, обременение с объекта недвижимости будет снято.
**На этапы со 2 по 4 у покупателя есть 90 дней.
Как проходит сделка на вторичном рынке недвижимости
- Подача заявки
- Поиск и выбор недвижимости
- Сбор и подача документов по выбранному объекту недвижимости. Обязательным условием также является оформление отчёта об оценке с выездом на объект
- Подписание соглашения о намерениях и внесение первоначального взноса***
- Приобретение права требования в пользу Домклик
- Подписание договора купли-продажи с рассрочкой, получение ключей, регистрация права собственности на недвижимость в пользу покупателя
Дальше покупатель ежемесячно оплачивает рассрочку до её полного погашения. После того, как рассрочка будет полностью погашена, обременение с объекта недвижимости будет снято.
***На этапы со 2 по 4 у покупателя есть 90 дней.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что такое Мурабаха?
Мурабаха — это один из способов финансирования/приобретения недвижимости: кредитор приобретает недвижимость, продаёт её покупателю с наценкой, с выплатой долями. В договоре обосновывается размер наценки, а пересмотреть условия можно только с согласия всех сторон.
Что такое нормы шариата?
Шариат — это свод мусульманских правил. Основные различия финансирования по нормам шариата заключаются в запрете на установление процентной ставки и использование денег в качестве актива.
В каких офисах я могу подать заявку или получить консультацию по программе «Ипотека Мурабаха»?
Получить консультацию можно по горячей линии с номера 900. Подать заявку на «Ипотеку Мурабаха» можно на Домклик, а рассчитать ежемесячный платёж поможет ипотечный менеджер
Проведение сделок и их обслуживание осуществляется в офисах:
- в Республике Дагестан по адресу г. Махачкала, проспект Имама Шамиля, 66
- в Республике Башкортостан по адресу г. Уфа, проспект Октября, 116
- в Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди 32/2
- в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, 29а
- в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, пр-кт Победы, 62/4
- в Чеченской Республике по адресу: г. Грозный, ул. им Шейха Али Митаева, д. 12
- в Чеченской Республике по адресу: г. Грозный, ул. ул. С. Ш. Лорсанова, 14
Эта программа только для мусульман?
Нет, заявку может подать любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от религиозных убеждений. «Ипотека Мурабаха» — это продукт, который не нарушает норм шариата. В договоре купли-продажи стоимость недвижимости указана с учётом наценки. Поэтому клиент не платит проценты, а покупает жильё в рассрочку.
Как происходит регистрация объекта недвижимости по программе «Ипотека Мурабаха»?
Сделка состоит из двух этапов.
Первый этап
Покупатель подписывает с Домклик соглашение о намерениях**** и перечисляет первоначальный взнос (от 20% от рыночной стоимости объекта недвижимости). В зависимости от того, к какому рынку жилья относится недвижимость, после получения первоначального взноса Домклик выкупает у продавца выбранный объект недвижимости (вторичный рынок) либо приобретает на него право требования и заключает с покупателем предварительный договор купли-продажи (первичный рынок).
После чего проводит все действия по регистрации права собственности в свою пользу. Как только регистрация права собственности будет завершена, покупатель и продавец будут приглашены на второй этап сделки.
Второй этап
Покупатель подписывает договор купли-продажи с наценкой и рассрочкой, получает ключи от приобретенного объекта недвижимости, происходит регистрация права собственности в пользу покупателя. Домклик самостоятельно направит документы в Росреестр.
****Соглашение о намерениях — это документ, в котором стороны закрепляют своё желание заключить в будущем договор купли-продажи с наценкой и рассрочкой платежа (вторичный рынок) или предварительный договор купли-продажи (первичный рынок).
Какая сумма будет указана в договоре купли продажи?
В договоре купли-продажи будет указана общая сумма, которая формируется из двух показателей:
- рыночная стоимость недвижимости, за которую Домклик выкупил её у продавца
- наценка, которая складывается в зависимости от выбранного покупателем срока рассрочки.
Рассчитать ежемесячный платёж и подать заявку можно на сайте Домклик.
У каких застройщиков можно приобрести квартиру на первичном рынке по программе «Ипотека Мурабаха»?
Приобретаемый объект недвижимости должен находиться в республике Башкортостан, Татарстан, Дагестан или Чеченской республике. Приобрести квартиру или апартаменты можно у любого застройщика, который прошел аккредитацию и имеет эскроу-счета в ПАО «Сбербанк». Ознакомиться со списком аккредитованных застройщиков можно на сайте Домклик.
Какие параметры должны быть у квартиры, чтобы её можно было купить по программе «Ипотека Мурабаха»?
По программе можно приобрести квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья в Дагестанской и Чеченской республиках и квартиру или апартаменты на первичном или вторичном рынках жилья в Республиках Башкортостан и Татарстан.
Квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья можно приобрести у любого застройщика, который прошел аккредитацию и имеет эскроу-счета в ПАО «Сбербанк». Ознакомиться со списком аккредитованных застройщиков можно на сайте Домклик.
Квартира или апартаменты на вторичном рынке не должны находиться в залоге/обременении, собственниками квартиры должны быть совершеннолетние граждане РФ, а дом не включён в списки сноса.
По программе нельзя купить: дом, таунхаус, доли в доме, комнату, землю или дачный участок. Также программа не распространяется на покупку дачного и летнего дома, строительство дома, гараж, машиноместо, кладовую*****.
*****Рефинансирование по программе также не предусмотрено.