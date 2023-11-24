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Ипотека
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Ипотека Мурабаха: условия программы и как подать заявку

Дата публикации: 24 нояб 2023
Ипотека Мурабаха: условия программы и как подать заявку
Содержание

Ипотека Мурабаха на Домклик позволяет взять рассрочку на покупку квартиры в готовом или строящемся доме по нормам шариата.

Условия ипотеки Мурабаха на Домклик

Ипотека Мурабаха — это продукт, соответствующий нормам шариата. По программе доступна беспроцентная рассрочка на квартиры на первичном и вторичном рынках жилья.

Сумма рассрочки фиксируется на весь срок, поэтому можно не переживать об изменениях ключевой ставки.

  • Первоначальный взнос — от 20% от рыночной стоимости объекта недвижимости. Материнский капитал можно использовать в качестве первоначального взноса и досрочного погашения при покупке готового жилья.
  • Срок финансирования — до 20 лет
  • Минимальная сумма финансирования — 300 000 рублей
  • Максимальная сумма финансирования — 100 000 000 рублей
  • Ежемесячный платеж зависит от срока финансирования и размера первоначального взноса

Домклик сам застрахует приобретаемую недвижимость. Страхование жизни и здоровья — по желанию.

Кто может получить ипотеку Мурабаха

Подтверждение вероисповедания не требуется. Основные требования к клиентам следующие:

  • Гражданство РФ
  • Возраст от 18 до 60 лет (на момент выплаты ипотеки)
  • Стаж на текущем месте работы не менее 3 месяцев.

Какую недвижимость можно купить

По программе можно приобрести квартиру или апартаменты. В Республиках Башкортостан и Татарстан — квартиру, либо апартаментына первичном или вторичном рынках жилья, а в Республике Дагестан и Чеченской республике — только на первичном.

По программе нельзя купить: дом, таунхаус, доли в доме, комнату, землю или дачный участок. Также программа не распространяется на покупку дачного и летнего дома, строительство дома, гараж, машиноместо, кладовую*.

Какие документы нужны для заявки на ипотеку

При подтверждении доходов и трудовой занятости

Без подтверждения доходов и трудовой занятости

  • паспорт с отметкой о регистрации
  • второй документ, подтверждающий личность, на выбор: водительское удостоверение, удостоверение личности военнослужащего, удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти, военный билет, загранпаспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

Как проходит сделка на первичном рынке недвижимости

  1. Подача заявки
  2. Поиск и выбор недвижимости
  3. Сбор и подача документов по выбранному объекту недвижимости
  4. Подписание соглашения о намерениях и внесение первоначального взноса**
  5. Приобретение права требования в пользу Домклик 
  6. Подписание предварительного договора купли-продажи с рассрочкой
  7. Подписание основного договора купли-продажи с рассрочкой, получение ключей от квартиры после сдачи дома, регистрация права собственности на недвижимость в пользу покупателя

Дальше покупатель ежемесячно оплачивает рассрочку до её полного погашения. После того, как рассрочка будет полностью погашена, обременение с объекта недвижимости будет снято.

**На этапы со 2 по 4 у покупателя есть 90 дней.

Как проходит сделка на вторичном рынке недвижимости

  1. Подача заявки
  2. Поиск и выбор недвижимости
  3. Сбор и подача документов по выбранному объекту недвижимости. Обязательным условием также является оформление отчёта об оценке с выездом на объект
  4. Подписание соглашения о намерениях и внесение первоначального взноса***
  5. Приобретение права требования в пользу Домклик
  6. Подписание договора купли-продажи с рассрочкой, получение ключей, регистрация права собственности на недвижимость в пользу покупателя

Дальше покупатель ежемесячно оплачивает рассрочку до её полного погашения. После того, как рассрочка будет полностью погашена, обременение с объекта недвижимости будет снято.

***На этапы со 2 по 4 у покупателя есть 90 дней.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Что такое Мурабаха?

Мурабаха — это один из способов финансирования/приобретения недвижимости: кредитор приобретает недвижимость, продаёт её покупателю с наценкой, с выплатой долями. В договоре обосновывается размер наценки, а пересмотреть условия можно только с согласия всех сторон.

Что такое нормы шариата?

Шариат — это свод мусульманских правил. Основные различия финансирования по нормам шариата заключаются в запрете на установление процентной ставки и использование денег в качестве актива.

В каких офисах я могу подать заявку или получить консультацию по программе  «Ипотека Мурабаха»? 

Получить консультацию можно по горячей линии с номера 900. Подать заявку на «Ипотеку Мурабаха» можно на Домклик, а рассчитать ежемесячный платёж поможет ипотечный менеджер

Проведение сделок и их обслуживание осуществляется в офисах:

  • в Республике Дагестан по адресу г. Махачкала, проспект Имама Шамиля, 66
  • в Республике Башкортостан по адресу г. Уфа, проспект Октября, 116
  • в Республике Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Заки Валиди 32/2
  • в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Большая Красная, 29а
  • в Республике Татарстан по адресу: г. Казань, пр-кт Победы, 62/4
  • в Чеченской Республике по адресу: г. Грозный, ул. им Шейха Али Митаева, д. 12
  • в Чеченской Республике по адресу: г. Грозный, ул. ул. С. Ш. Лорсанова, 14

Эта программа только для мусульман? 

Нет, заявку может подать любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от религиозных убеждений. «Ипотека Мурабаха» — это продукт, который не нарушает норм шариата. В договоре купли-продажи стоимость недвижимости указана с учётом наценки. Поэтому клиент не платит проценты, а покупает жильё в рассрочку. 

Как происходит регистрация объекта недвижимости по программе «Ипотека Мурабаха»?

Сделка состоит из двух этапов.

Первый этап

Покупатель подписывает с Домклик соглашение о намерениях**** и перечисляет первоначальный взнос (от 20% от рыночной стоимости объекта недвижимости). В зависимости от того, к какому рынку жилья относится недвижимость, после получения первоначального взноса Домклик выкупает у продавца выбранный объект недвижимости (вторичный рынок) либо приобретает на него право требования и заключает с покупателем предварительный договор купли-продажи (первичный рынок).

После чего проводит все действия по регистрации права собственности в свою пользу. Как только регистрация права собственности будет завершена, покупатель и продавец будут приглашены на второй этап сделки.

Второй этап

Покупатель подписывает договор купли-продажи с наценкой и рассрочкой, получает ключи от приобретенного объекта недвижимости, происходит регистрация права собственности в пользу покупателя. Домклик самостоятельно направит документы в Росреестр.

****Соглашение о намерениях — это документ, в котором стороны закрепляют своё желание заключить в будущем договор купли-продажи с наценкой и рассрочкой платежа (вторичный рынок) или предварительный договор купли-продажи (первичный рынок).

Какая сумма будет указана в договоре купли продажи? 

В договоре купли-продажи будет указана общая сумма, которая формируется из двух показателей:

  • рыночная стоимость недвижимости, за которую Домклик выкупил её у продавца
  • наценка, которая складывается в зависимости от выбранного покупателем срока рассрочки. 

Рассчитать ежемесячный платёж и подать заявку можно на сайте Домклик.

У каких застройщиков можно приобрести квартиру на первичном рынке по программе «Ипотека Мурабаха»?

Приобретаемый объект недвижимости должен находиться в республике Башкортостан, Татарстан, Дагестан или Чеченской республике. Приобрести квартиру или апартаменты можно у любого застройщика, который прошел аккредитацию и имеет эскроу-счета в ПАО «Сбербанк». Ознакомиться со списком аккредитованных застройщиков можно на сайте Домклик. 

Какие параметры должны быть у квартиры, чтобы её можно было купить по программе «Ипотека Мурабаха»?

По программе можно приобрести квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья в Дагестанской и Чеченской республиках и квартиру или апартаменты на первичном или вторичном рынках жилья в Республиках Башкортостан и Татарстан.

Квартиру или апартаменты на первичном рынке жилья можно приобрести у любого застройщика, который прошел аккредитацию и имеет эскроу-счета в ПАО «Сбербанк». Ознакомиться со списком аккредитованных застройщиков можно на сайте Домклик.

Квартира или апартаменты на вторичном рынке не должны находиться в залоге/обременении, собственниками квартиры должны быть совершеннолетние граждане РФ, а дом не включён в списки сноса. 

По программе нельзя купить: дом, таунхаус, доли в доме, комнату, землю или дачный участок. Также программа не распространяется на покупку дачного и летнего дома, строительство дома, гараж, машиноместо, кладовую*****. 

*****Рефинансирование по программе также не предусмотрено.

Оригинал Фетва

Перевод Фетвы

Информирование о партнёрском финансировании

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Заявка на ипотеку
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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