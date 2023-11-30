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Чаты Домклик: как найти нужный чат и задать вопрос

Ипотека
30 нояб 2023
36K
Чаты Домклик: как найти нужный чат и задать вопрос
Содержание

На Домклик есть онлайн-чаты для покупателей, продавцов и агентов по недвижимости. Все они могут общаться между собой. Также в чатах можно написать менеджеру Домклик и задать ему свой вопрос.

Преимущества чатов

Чаты будут особенно полезны тем, кто предпочитает переписку, а не звонки. Кроме того, онлайн-чаты Домклик необходимы для людей с нарушениями слуха.

  • Это безопасно — чаты проходят модерацию на спам и мошенничество
  • Беседу в чате можно сохранить — переписка хранится все время
  • Можно обмениваться сообщениями и отвечать в удобное вам время — на работе, в такси, дома за чашкой кофе
  • Вы будете получать пуш-уведомления и не пропустите важные сообщения

Онлайн-чат Домклик — удобный и безопасный инструмент обмена сообщениями. Он позволяет покупателям и тем, кто хочет снять недвижимость в аренду, общаться с продавцами, арендодателями и риелторами.

Как зайти в чат на сайте Домклик

  • Зайдите на главную страницу сайта Домклик 
  • Войдите в личный кабинет Домклик — по номеру телефона или по Сбер ID
  • Нажмите на значок чата — он находится в меню в верхней части страницы
Чат Домклик: как найти чат и задать вопрос №1

Как зайти в чат в мобильном приложении Домклик

  • Откройте мобильное приложение Домклик или скачайте его
  • Войдите в личный кабинет Домклик — по номеру телефона или по Сбер ID
  • Нажмите на значок чата — он находится в меню в нижней части экрана
Чат Домклик: как найти чат и задать вопрос №1

Как зайти в чат в веб-версии Домклик на смартфоне

  • Откройте на смартфоне сайт Домклик
  • Войдите в личный кабинет Домклик — по номеру телефона или по Сбер ID
  • Нажмите на значок «Сообщения» — он находится в меню в верхней части экрана
Чат Домклик: как найти чат и задать вопрос №1

Чат по заявке на ипотеку, чат по оформлению ипотеки, чат по обслуживанию ипотеки: как найти нужный 

Чем больше у вас заявок на ипотеку и уже полученных ипотечных кредитов, тем больше чатов.

Все ваши чаты по каждой теме и по каждой сделке находятся в личном кабинете в разделе «Активные», как показано на скриншоте.

Чаты Домклик: как найти нужный чат и задать вопрос №1

Чат по заявке на ипотеку нужен, чтобы общаться с менеджером банка и согласовать все детали по вашей заявке на будущую ипотеку.

Чат по оформлению ипотеки нужен для переписки и обмена документами между стороной покупателя, стороной продавца или риелтора, и менеджера банка.

Чат по обслуживанию ипотеки активен только у тех, кто уже получил ипотеку Сбера. В этом чате можно общаться только с менеджером банка.

Чат по снятию обременения станет доступен, когда вы полностью выплатите ипотеку. В этом чате вы можете заказать у менеджера банка справку о снятии обременения с недвижимости.

Что делать, если чатов слишком много и трудно найти нужный

Чатов может быть много. Например, если у вас две новые заявки на ипотеку и одна уже выплаченная ипотека. Чтобы лишние чаты вам не мешали, неактуальные чаты можно переместить в «Архив».

Если вы случайно перенесли нужный вам чат в архив, его можно перенести обратно из «Архива» в «Активные».

Как написать в чат продавцу из объявления на Домклик

Написать продавцу в чат также можно из объявления на Домклик по кнопке «Написать».

Обслуживание ипотеки
Справки и выписки
Кабинет участника сделки
Инструкции после получения ипотеки
Инструкция
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