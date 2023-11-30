Чаты Домклик: как найти нужный чат и задать вопрос
- Преимущества чатов
- Как зайти в чат на сайте Домклик
- Как зайти в чат в мобильном приложении Домклик
- Как зайти в чат в веб-версии Домклик на смартфоне
- Чат по заявке на ипотеку, чат по оформлению ипотеки, чат по обслуживанию ипотеки: как найти нужный
- Что делать, если чатов слишком много и трудно найти нужный
- Как написать в чат продавцу из объявления на Домклик
На Домклик есть онлайн-чаты для покупателей, продавцов и агентов по недвижимости. Все они могут общаться между собой. Также в чатах можно написать менеджеру Домклик и задать ему свой вопрос.
Преимущества чатов
Чаты будут особенно полезны тем, кто предпочитает переписку, а не звонки. Кроме того, онлайн-чаты Домклик необходимы для людей с нарушениями слуха.
- Это безопасно — чаты проходят модерацию на спам и мошенничество
- Беседу в чате можно сохранить — переписка хранится все время
- Можно обмениваться сообщениями и отвечать в удобное вам время — на работе, в такси, дома за чашкой кофе
- Вы будете получать пуш-уведомления и не пропустите важные сообщения
Онлайн-чат Домклик — удобный и безопасный инструмент обмена сообщениями. Он позволяет покупателям и тем, кто хочет снять недвижимость в аренду, общаться с продавцами, арендодателями и риелторами.
Как зайти в чат на сайте Домклик
- Зайдите на главную страницу сайта Домклик
- Войдите в личный кабинет Домклик — по номеру телефона или по Сбер ID
- Нажмите на значок чата — он находится в меню в верхней части страницы
Как зайти в чат в мобильном приложении Домклик
- Откройте мобильное приложение Домклик или скачайте его
- Войдите в личный кабинет Домклик — по номеру телефона или по Сбер ID
- Нажмите на значок чата — он находится в меню в нижней части экрана
Как зайти в чат в веб-версии Домклик на смартфоне
- Откройте на смартфоне сайт Домклик
- Войдите в личный кабинет Домклик — по номеру телефона или по Сбер ID
- Нажмите на значок «Сообщения» — он находится в меню в верхней части экрана
Чат по заявке на ипотеку, чат по оформлению ипотеки, чат по обслуживанию ипотеки: как найти нужный
Чем больше у вас заявок на ипотеку и уже полученных ипотечных кредитов, тем больше чатов.
Все ваши чаты по каждой теме и по каждой сделке находятся в личном кабинете в разделе «Активные», как показано на скриншоте.
Чат по заявке на ипотеку нужен, чтобы общаться с менеджером банка и согласовать все детали по вашей заявке на будущую ипотеку.
Чат по оформлению ипотеки нужен для переписки и обмена документами между стороной покупателя, стороной продавца или риелтора, и менеджера банка.
Чат по обслуживанию ипотеки активен только у тех, кто уже получил ипотеку Сбера. В этом чате можно общаться только с менеджером банка.
Чат по снятию обременения станет доступен, когда вы полностью выплатите ипотеку. В этом чате вы можете заказать у менеджера банка справку о снятии обременения с недвижимости.
Что делать, если чатов слишком много и трудно найти нужный
Чатов может быть много. Например, если у вас две новые заявки на ипотеку и одна уже выплаченная ипотека. Чтобы лишние чаты вам не мешали, неактуальные чаты можно переместить в «Архив».
Если вы случайно перенесли нужный вам чат в архив, его можно перенести обратно из «Архива» в «Активные».
Как написать в чат продавцу из объявления на Домклик
Написать продавцу в чат также можно из объявления на Домклик по кнопке «Написать».