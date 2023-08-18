Ипотечные клиенты Сбера могут получить кредит на обустройство нового жилья по сниженной ставке
Ипотека и переезд в новую квартиру — не только волнительное, но и дорогое событие. Помимо накоплений на первоначальный взнос, деньги нужно откладывать и на обустройство нового жилья: отделку, ремонт, покупку мебели, кухонной и бытовой техники. Иногда на эти цели люди берут потребительские кредиты.
Сбербанк решил помочь таким людям снизить финансовую нагрузку. Теперь клиенты, взявшие ипотеку в Сбере, смогут получить потребительский кредит на ремонт, покупку техники и мебели для нового дома со ставкой ниже до 2%.
Условия кредитования
Диапазон полной стоимости потребительского кредита в Сбере — от 17,900% до 40,200%. Процентные ставки — от 17,9% до 40,2% годовых.
Ставка рассчитывается индивидуально для каждого клиента в пределах указанного диапазона. При этом ставка для клиента с ипотекой в среднем ниже до 2%, чем для клиента без ипотеки в Сбере.
Взять в кредит можно от 10 тыс. до 30 млн рублей. Срок кредита — от 3 до 60 месяцев.
❕Банк не будет контролировать целевое использование средств, поэтому предоставлять документы, подтверждающие, что заемные деньги потрачены на ремонт и обустройство квартиры или дома, не придется.
Как оформить кредит
1. Подайте заявку в СберБанк Онлайн. На это уйдет 3 минуты.
Разверните вкладу «Кредиты» на главном экране → нажмите на кнопку «Подберите кредит на любые цели» → Кредит → выберите условия кредита (сумму, срок и защиту) → внимательно проверьте все данные анкеты, укажите достоверную информацию о доходе и нажмите «Продолжить». Помимо этого, можно рассчитать кредитный потенциал или обратиться в ближайший офис банка.
2. СМС с решением банка придет через 2 минуты.
3. Деньги поступят на карту в этот же день. Вы можете сразу снимать наличные или оплачивать покупки картой.День погашения платежа и карту вы выбираете сами, платеж банк спишет автоматически.
При оформлении кредита вам понадобится только паспорт РФ, если получаете зарплату на карту Сбера, или если сумма кредита не более 600 тыс. рублей (необходимость предоставления документов, подтверждающих доход и занятость, по кредитам до 600 тыс. рублей определяется банком в индивидуальном порядке). В остальных случаях дополнительно необходимо предоставить документы, подтверждающие доход и занятость, или дать согласие на онлайн запрос информации через Госуслуги.
Важно: банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Итоговая сумма кредита и процентная ставка для конкретного заемщика банк определяет индивидуально в зависимости от оценки платежеспособности заемщика.
Ремонт со СберУслугами
Создать и воплотить дизайн-проект нового дома, заказать косметический ремонт или ремонт одной комнаты поможет сервис «Ремонт со СберУслугами».
Преимущества сервиса:
- Безопасная оплата. Средства заказчика размещаются на защищенном счете и перечисляются исполнителю только после приемки работ.
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- Персональный менеджер. Внимательный сотрудник службы поддержки будет рядом на протяжении всего ремонта и ответит на все вопросы заказчика.
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