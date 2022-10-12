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Ремонт в новостройке: как выбрать надежную бригаду для ремонта

Дата публикации: 12 окт 2022
Ремонт в новостройке: как выбрать надежную бригаду для ремонта
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По данным опроса, проведенного сервисом «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдингом Rambler&Co, самое сложное в ремонте — поиск профессиональной бригады. Так считает 41% респондентов.

О том, где искать профессиональную бригаду для ремонта в новостройке и на что нужно обращать внимание при выборе, рассказывает эксперт Полина Цветкова, руководитель отдела «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Где искать профессиональную бригаду для ремонта

Обратиться к друзьям или знакомым

Один из самых простых и надежных способов поиска бригады — обратиться к друзьям или знакомым, которые недавно делали ремонт. Если им всё понравилось, возьмите контакты бригадира или фирмы.

Также сходите в гости: посмотрите, как сделан ремонт, оцените, устраивает ли вас его качество, спросите, были ли сложности в процессе, какие специалисты работали, в чем сильные и слабые стороны бригады, как проходила оплата.

Спросить у соседей

Вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке наряду с десятком ваших соседей. Наверняка кто-то из них уже приступил к ремонту или закончил его. Попросите контакты бригады, если соседи остались довольны.

Дополнительная выгода в том, что строители уже успели хорошо изучить особенности конструктива здания, требования управляющей компании и другие нюансы — это существенный плюс, который позволит избежать ошибок, а значит, и лишних трат на ремонт.

Воспользоваться специализированными сервисами по ремонту

Есть много сервисов, работающих только с проверенными компаниями на рынке ремонта и строительства. Они проводят финансовую и юридическую проверку, изучают репутацию компании, отзывы, экспертизу, портфолио исполнителя и многое другое.

У таких платформ большое количество дополнительных преимуществ. Например, персональный менеджер будет рядом на протяжении всего ремонта и подскажет, как получить кредит на ремонт, также можно воспользоваться бонусными программами, застраховать недвижимость и вызвать независимый технадзор.

Так, отличительной чертой сервиса «Ремонт со СберУслугами» является безопасная оплата: исполнитель получает деньги только после того, как вы приняли работы по каждому этапу. Это гарантия того, что исполнитель не исчезнет с предоплатой.

Поискать стройбригаду в социальных сетях

Страницы в разных социальных сетях уже давно есть как у бригад строителей, так и у мастеров-одиночек. Там точно должны быть примеры работ и даже отзывы. Последние, правда, обычно подчищаются, поэтому объективную информацию получить будет трудно — зато часто настоящие отзывы можно найти на независимых площадках.

Ремонт в новостройке: как выбрать надежную бригаду для ремонта №1

На что обратить внимание при выборе подрядчика

Когда вы определились с шорт-листом бригад, попросите прислать сметуна ремонт с учетом метража квартиры и ваших пожеланий — уточните, входит ли закупка строительных материалов, сколько будут стоить эти материалы и все виды работ (провести розетки, выровнять стены, уложить паркет и др.). Как правило услугу по подготовке сметы строительные компании предоставляют бесплатно.

Следующий шаг — попросите шаблон договора, по которому работает подрядчик. Обращайте внимание на сроки выполнения, порядок оплаты, гарантийные обязательства. Также оговорите условия, при которых может меняться сумма оказания услуг: пожелания заказчика, ошибки подрядчика, некачественные материалы. Обязательно заключайте договор — это поможет вам снизить риски и обезопасить себя от недобросовестных бригад.

Если вас устраивает бригада, то в договоре попросите прописывать услуги так, как они указаны в ОКВЭД: это поможет избежать лишних вопросов у налоговой при оформлении налогового вычета за ремонт квартиры в новостройке.

Заказать дизайн-проект интерьера и ремонт у проверенных подрядчиков можно через сервис «Моя недвижимость» на Домклик

При оплате — просите чеки

Оплата услуг — еще один важный критерий при выборе подрядчика. Однако сам способ оплаты не так важен, как факт выдачи чека.

Обязательно проговорите этот момент с подрядчиком, как так чек дает гарантию и в случае некачественного оказания услуг вы сможете защитить свои права.

Кроме того, чек пригодится, если вы планируете оформить налоговый вычет за отделку квартиры в новостройке. Профессиональные подрядчики, которые дорожат своей репутацией, не боятся официально оказывать услуги, заключать договоры и выдавать чеки.

Узнать больше о сервисе «Ремонт со СберУслугами»

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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