Ремонт в новостройке: как выбрать надежную бригаду для ремонта
По данным опроса, проведенного сервисом «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдингом Rambler&Co, самое сложное в ремонте — поиск профессиональной бригады. Так считает 41% респондентов.
О том, где искать профессиональную бригаду для ремонта в новостройке и на что нужно обращать внимание при выборе, рассказывает эксперт Полина Цветкова, руководитель отдела «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами».
Где искать профессиональную бригаду для ремонта
Обратиться к друзьям или знакомым
Один из самых простых и надежных способов поиска бригады — обратиться к друзьям или знакомым, которые недавно делали ремонт. Если им всё понравилось, возьмите контакты бригадира или фирмы.
Также сходите в гости: посмотрите, как сделан ремонт, оцените, устраивает ли вас его качество, спросите, были ли сложности в процессе, какие специалисты работали, в чем сильные и слабые стороны бригады, как проходила оплата.
Спросить у соседей
Вы стали счастливым обладателем квартиры в новостройке наряду с десятком ваших соседей. Наверняка кто-то из них уже приступил к ремонту или закончил его. Попросите контакты бригады, если соседи остались довольны.
Дополнительная выгода в том, что строители уже успели хорошо изучить особенности конструктива здания, требования управляющей компании и другие нюансы — это существенный плюс, который позволит избежать ошибок, а значит, и лишних трат на ремонт.
Воспользоваться специализированными сервисами по ремонту
Есть много сервисов, работающих только с проверенными компаниями на рынке ремонта и строительства. Они проводят финансовую и юридическую проверку, изучают репутацию компании, отзывы, экспертизу, портфолио исполнителя и многое другое.
У таких платформ большое количество дополнительных преимуществ. Например, персональный менеджер будет рядом на протяжении всего ремонта и подскажет, как получить кредит на ремонт, также можно воспользоваться бонусными программами, застраховать недвижимость и вызвать независимый технадзор.
Так, отличительной чертой сервиса «Ремонт со СберУслугами» является безопасная оплата: исполнитель получает деньги только после того, как вы приняли работы по каждому этапу. Это гарантия того, что исполнитель не исчезнет с предоплатой.
Поискать стройбригаду в социальных сетях
Страницы в разных социальных сетях уже давно есть как у бригад строителей, так и у мастеров-одиночек. Там точно должны быть примеры работ и даже отзывы. Последние, правда, обычно подчищаются, поэтому объективную информацию получить будет трудно — зато часто настоящие отзывы можно найти на независимых площадках.
На что обратить внимание при выборе подрядчика
Когда вы определились с шорт-листом бригад, попросите прислать сметуна ремонт с учетом метража квартиры и ваших пожеланий — уточните, входит ли закупка строительных материалов, сколько будут стоить эти материалы и все виды работ (провести розетки, выровнять стены, уложить паркет и др.). Как правило услугу по подготовке сметы строительные компании предоставляют бесплатно.
Следующий шаг — попросите шаблон договора, по которому работает подрядчик. Обращайте внимание на сроки выполнения, порядок оплаты, гарантийные обязательства. Также оговорите условия, при которых может меняться сумма оказания услуг: пожелания заказчика, ошибки подрядчика, некачественные материалы. Обязательно заключайте договор — это поможет вам снизить риски и обезопасить себя от недобросовестных бригад.
Если вас устраивает бригада, то в договоре попросите прописывать услуги так, как они указаны в ОКВЭД: это поможет избежать лишних вопросов у налоговой при оформлении налогового вычета за ремонт квартиры в новостройке.
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При оплате — просите чеки
Оплата услуг — еще один важный критерий при выборе подрядчика. Однако сам способ оплаты не так важен, как факт выдачи чека.
Обязательно проговорите этот момент с подрядчиком, как так чек дает гарантию и в случае некачественного оказания услуг вы сможете защитить свои права.
Кроме того, чек пригодится, если вы планируете оформить налоговый вычет за отделку квартиры в новостройке. Профессиональные подрядчики, которые дорожат своей репутацией, не боятся официально оказывать услуги, заключать договоры и выдавать чеки.