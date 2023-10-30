Инструкция: как выпустить электронную подпись в приложении Sign.me
Рассказываем, как выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и подписать документы для сделки в мобильном приложении Sign.me.
Электронная подпись — это аналог обычной подписи, но в электронном виде. Документ с электронной подписью имеет ту же законную силу, что и бумажный оригинал.
Сама электронная подпись является специальным уникальным файлом, прикрепленным к электронному документу. В файле содержится информация о том, кем и когда подписан документ, и есть ли у этого человека полномочия на подпись.
В сделках с недвижимостью используется наиболее защищенная разновидность усиленной подписи — усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для ее создания используются криптографические средства, надёжность которых подтверждается ФСБ РФ.
Как выпустить электронную подпись в приложении Sign.me
Менеджер по ипотечному кредитованию на сделке распечатает заявление на выпуск электронной подписи с QR-кодом. Отсканируйте OR-код с заявления и скачайте приложение Sign.me. Его также можно скачать из магазинов App Store и Google Play.
Чтобы начать выпуск УКЭП, войдите в приложение и на первом экране нажмите на кнопку «Продолжить».
Дальше нажмите на кнопку «Сканировать QR-код».
Для безопасного соединения перед сканированием проведите пальцем по экрану до 100%.
Теперь наведите камеру смартфона повторно на QR-код с заявления. Введите свой номер телефона и нажмите «Продолжить».
Дальше введите код из СМС.
Следующим шагом придумайте ПИН-код.
Важно: запомните этот ПИН-код — он пригодится при подписании документов.
Для создания сертификата электронной подписи проведите пальцем по экрану до достижения 100%.
Ожидайте выпуска сертификата. Процесс займет не более двух минут.
Для создания сертификата электронной подписи проведите пальцем по экрану до достижения 100%.
Теперь осталось проверить свои данные в заявлении и подписать его, нажав на кнопку «Выпустить ключ».
Ожидайте выпуска электронной подписи.
Ознакомьтесь с сертификатом электронной подписи и нажмите на кнопку «Подписать».
Ожидайте выпуска электронной подписи.
Готово. Электронная подпись выпущена. Теперь нажмите на кнопку «Продолжить» и переходите к подписанию документов.
Как подписать документы в приложении Sign.me
В мобильном приложении нужно перейти в раздел «Документы на подпись» и провести пальцем по ползунку внизу страницы до 100%.
Готово. Пакет документов подписан в электронном виде.