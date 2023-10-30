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Инструкция: как выпустить электронную подпись в приложении Sign.me

Дата публикации: 30 окт 2023
Инструкция: как выпустить электронную подпись в приложении Sign.me
Содержание

Рассказываем, как выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и подписать документы для сделки в мобильном приложении Sign.me.

Электронная подпись — это аналог обычной подписи, но в электронном виде. Документ с электронной подписью имеет ту же законную силу, что и бумажный оригинал.

Сама электронная подпись является специальным уникальным файлом, прикрепленным к электронному документу. В файле содержится информация о том, кем и когда подписан документ, и есть ли у этого человека полномочия на подпись.

В сделках с недвижимостью используется наиболее защищенная разновидность усиленной подписи — усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для ее создания используются криптографические средства, надёжность которых подтверждается ФСБ РФ.

Как выпустить электронную подпись в приложении Sign.me

Менеджер по ипотечному кредитованию на сделке распечатает заявление на выпуск электронной подписи с QR-кодом. Отсканируйте OR-код с заявления и скачайте приложение Sign.me. Его также можно скачать из магазинов App Store и Google Play.

Чтобы начать выпуск УКЭП, войдите в приложение и на первом экране нажмите на кнопку «Продолжить».

Дальше нажмите на кнопку «Сканировать QR-код».

Для безопасного соединения перед сканированием проведите пальцем по экрану до 100%.

Теперь наведите камеру смартфона повторно на QR-код с заявления. Введите свой номер телефона и нажмите «Продолжить».

Дальше введите код из СМС.

Следующим шагом придумайте ПИН-код.

Важно: запомните этот ПИН-код — он пригодится при подписании документов.

Для создания сертификата электронной подписи проведите пальцем по экрану до достижения 100%.

Ожидайте выпуска сертификата. Процесс займет не более двух минут.

Для создания сертификата электронной подписи проведите пальцем по экрану до достижения 100%.

Теперь осталось проверить свои данные в заявлении и подписать его, нажав на кнопку «Выпустить ключ».

Ожидайте выпуска электронной подписи.

Ознакомьтесь с сертификатом электронной подписи и нажмите на кнопку «Подписать».

Ожидайте выпуска электронной подписи.

Готово. Электронная подпись выпущена. Теперь нажмите на кнопку «Продолжить» и переходите к подписанию документов.

Как подписать документы в приложении Sign.me

В мобильном приложении нужно перейти в раздел «Документы на подпись» и провести пальцем по ползунку внизу страницы до 100%.

Готово. Пакет документов подписан в электронном виде.

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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