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Ипотека
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Дубликат закладной: зачем оформлять и как это сделать

Дата публикации: 13 сен 2021
Дубликат закладной: зачем оформлять и как это сделать
Содержание

Когда вы оформляете ипотеку, банк берёт вашу недвижимость в залог.

Раньше при оформлении ипотеки выпускалась бумажная закладная — ценная бумага, которая подтверждает, что ваша недвижимость находится в залоге у СберБанка.

Клиент должен был отнести её на регистрацию в Росреестр, а после регистрации — предоставить в банк информацию о месте сдачи закладной.

Но иногда банк не получал информацию о месте сдачи закладной или не мог её получить. В результате закладная в банке отсутствует.

📌  Если закладной по вашему кредиту в банке нет, вам нужно оформить её дубликат.

Зачем оформлять дубликат закладной

Дубликат закладной выдаётся Росреестром при утрате закладной. Он полностью повторяет её текст и по сути является полной копией.

На получение дубликата есть несколько причин:

  1. Это предусмотрено законом В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке» заёмщик обязан в минимально возможные сроки составить дубликат закладной с отметкой на нём «дубликат» и передать его в Росреестр. Оформить дубликат может только клиент, банк это сделать не может — банк может только помочь в оформлении.
  2. Это необходимо для снятия обременения Банк самостоятельно направляет документы на снятие обременения с недвижимости после полного погашения ипотеки. Без закладной снять обременение после выплаты ипотеки будет невозможно.

Как оформить дубликат закладной

Если после закрытия кредита потребуется оформить дубликат закладной, то сотрудники банка самостоятельно свяжутся с заёмщиком и подробно расскажут о дальнейших шагах.

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Обслуживание ипотеки
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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