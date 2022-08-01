Центробанк сообщил об июньском росте выдачи ипотеки в России в 1,8 раза
Аналитики пока робко, но утверждают, что тренд на шоковую реакцию рынка недвижимости в феврале 2022 года преодолен и кривая интереса к ипотеке начала свой путь наверх. За два месяца — с 25 апреля по 25 июня — число заявок на участие в ипотечных программах только в одном Сбере выросло почти вдвое. По данным ЦБ, российские банки выдали в 1,8 раз больше кредитов, чем в мае.
Какой рост наблюдается
Еще в мае Банк России отмечал падение спроса на ипотеку. По его данным, российские банки в мае 2022 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты на общую сумму 139,7 миллиарда рублей, что на 13,6% меньше по сравнению с апрелем (161,6 миллиарда рублей) и в 3,1 раза по сравнению с маем 2021 года (433,8 миллиарда рублей).
А уже в июне 2022 года ипотечная кривая поползла наверх. В июне 2022 года российские банки выдали 65,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 253 миллиарда рублей. Это в 1,8 раза больше, чем в мае, говорится в традиционном отчете Центробанка.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, которые были выданы в июне, выросла на 0,19 п. п., до 6,36%. Общий ипотечный портфель за месяц увеличился на 0,72 п. п. и составил 12,5 триллиона рублей. Средний срок кредитования, по данным ЦБ, снизился на два месяца, до 22,5 года.
Однако в целом, в годовом выражении, в июне было выдано на 63% меньше ипотек по количеству и на 53% по объему. Всего за полгода в России было выдано 544,8 тысячи ипотек на общую сумму почти 1,9 триллиона рублей. Это на 42% меньше по количеству и на 30% по объему, чем в первом полугодии прошлого года.
Какие регионы лидируют
Первое место в рейтинге регионов по сумме выданных ипотечных кредитов в июне этого года занимает Москва с показателем 45,8 миллиарда рублей. На втором месте — Московская область с показателем 24,5 миллиарда рублей, на третьей позиции — Санкт-Петербург, где ипотечных кредитов выдали на 17,2 миллиарда рублей. На четвертом месте Краснодарский край (10,1 миллиарда рублей), а замыкает первую пятерку Тюменская область (9,9 миллиарда рублей).