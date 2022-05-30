Сбер снизил ставки по ипотеке сразу по нескольким программам и уменьшил первоначальный взнос
С 30 мая 2022 года Сбербанк снизил ставки по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Ставки были снижены как по базовой программе — от 10.9% — так и по льготным программам кредитования на ИЖС.
Ипотека на ИЖС в рамках «Господдержка 2020» и «Господдержка для семей с детьми» доступна по ставке от 8,3% и 5,7% годовых соответственно, а в рамках «Дальневосточной ипотеки» от 1,5% годовых.
Условия по базовым программам ипотеки на готовое и строящееся жилье с сегодняшнего дня тоже стали ниже. Кредит можно оформить по ставке от 10,9% годовых.
Сбер также снизил размер минимального первоначального взноса по ряду программ. Теперь он составляет от 15% стоимости недвижимости или строительства, а срок кредитования — до 30 лет.
По данным аналитиков Домклик, всего с начала 2022 года Сбербанк выдал более 292 тыс. ипотечных кредитов на сумму 897 млрд рублей.
«Банк России снизил ключевую ставку до 11%, это позволило нам сделать более привлекательными процентные ставки по ипотечным кредитам для граждан. Сбербанк помогает реализовать мечту о собственном жилье, поэтому мы оперативно реагируем на изменение рыночной конъюнктуры и стремимся предложить клиентам максимально выгодные условия».
Также на Домклик можно сэкономить дополнительные деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика.Напомним, также на прошлой неделе Сбер впервые запустил ипотеку без первоначального взноса — под залог находящейся в собственности квартиры.
С помощью новой программы люди могут улучшить свои жилищные условия, не продавая имеющуюся квартиру. Например, семья может переехать загород, оставив квартиру в городе, или купить новую квартиру для сдачи в аренду.