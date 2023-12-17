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Дом и уют
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Живая или искусственная елка: что выбрать

Дата публикации: 17 дек 2023
Обновлено: 07 дек 2024
Живая или искусственная елка: что выбрать
Содержание

Вопрос каждый год актуальный. Сторонников и противников и того, и другого варианта — масса.

Выясняем, какой «новогодней красавице» отдать предпочтение.

Живая елка

Где купить «правильную» живую елку

Давайте сразу развенчаем миф о том, что покупать живую елку жестоко по отношению к природе. Елки для продажи выращиваются на специальных плантациях, которые ничем не отличаются от плантаций, скажем, кукурузы: ели сажают, ухаживают за ними, собирают «урожай», высаживают новые.

Покупать живую елку нужно только на специализированных елочных базарах или в интернет-магазинах, куда елки поступают из лесничеств. Там вам выдадут квитанцию и покажут документы, удостоверяющие законность продажи.

Если вы покупаете «новогоднюю красавицу» с рук, скажем, у метро, знайте: скорее всего вы ее приобретаете у браконьеров и, тем самым, как раз наносите вред природе.

Преимущества живой елки

Атмосфера праздника

Конечно, основное и неотъемлемое преимущество живой елки — эта неповторимая атмосфера праздника, которая приходит в дом вместе с ней. А уж ни с чем не сравнимый хвойный запах в квартире — гарантия «новогоднего» настроения.

Польза

Хвойные растения выделяют мощные фитонициды — биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий. Они дезинфицируют воздух, способствуют улучшению настроения, вентиляции дыхательных путей. Так что помимо эстетической, живое новогоднее дерево выполняет еще и «врачебную» функцию.

Ощущение «новизны»

Уже в самом названии праздника есть слово «новый». Это символ обновления и прощания со всем старым и отжившим свое. Поэтому какая бы красивая искусственная елка у вас не была, если вы видите ее каждый год, она не совсем справляется с важной функцией «обновления». А вот живая елка, даже в оформлении привычных новогодних игрушек — это всегда что-то новое и уникальное.

Верность традициям

Даже сама покупка живой елки — это уже маленькое приключение и предвкушение чуда. Если у вас есть семейный ритуал в преддверии Нового года отправляться за покупкой елки, от этого точно не нужно отказываться.

Не требует места для хранения

Как это ни печально — век живой елки в квартире недолог. Но если у вас дома совсем немного места, это, скорее, плюс. После новогодних праздников живая елка покинет ваш дом, в то время как для искусственной (а она все-таки достаточно громоздкая) придется искать место постоянного хранения.

Как утилизировать живую елку после праздников

После праздников елку лучше сдать в пункты утилизации, которые работают во многих городах России. Переработанное дерево в итоге станет грунтом для других растений или отправится к животным, которым в холодное время года нужна подкормка: лошадям, козам.

Недостатки живой елки

Постоянная уборка

Увы, этого не избежать. Если у вас живая елка, пылесос и веник станут еще одними атрибутами новогодних праздников. А хвойные иголки вы будете находить в самых неожиданных местах.

Опасность для детей и животных

Если у вас есть маленький ребенок или любопытный питомец, следите чтобы они не поранились — уколы от хвойных иголок не опасны, но могут быть достаточно болезненными.

Высокая стоимость

Покупка пышной, красивой елки на специализированном елочном базаре, стоит признать, удовольствие не из дешевых. А если учесть, что эта покупка — одна из статей расходов в бесконечном списке новогодних трат, то и совсем приобретает существенные масштабы.

Искусственная елка

Как часто покупать

Первое правило — не покупайте искусственную елку каждый год. Если у вас уже есть такая, используйте ее как можно дольше. Сложности, которые сопровождают производство, транспортировку и утилизацию искусственной елки в разы выше, чем у натуральной. И если верить статистике, эти ресурсы оправдают себя, если использовать одно искусственное дерево не меньше 20 лет.

Преимущества искусственной елки

Безопасна и не оставляет мусора

В отличие от живой елки, искусственные не «разбрасывают» иглы, а «уколы» от них не причинят ни вреда, ни боли.

Экономичность

Красивая и качественная искусственная елка стоит недешево, но при этом она послужит вам не один год. А это значительная разгрузка для бюджета в череде предновогодних трат.

Большой выбор

Живые елки не всегда отвечают всем желаемым параметрам: то с высотой не все в порядке, то с густотой. Искусственную елку можно подобрать какую душе угодно: сегодняшний рынок праздничной продукции об этом ежегодно заботится в лучшем виде.

Недостатки искусственной елки

Возможность аллергии

Искусственные елки, особенно недорогие, не проходят проверку на гипоаллергенность. И в итоге это может обернуться не только испорченными праздниками, но и серьёзными проблемами со здоровьем.

Альтернативные «елочные» варианты

Букет из еловых веток

Лаконичный и не менее праздничный вариант живой елки. Он не занимает много места, дает не меньше аромата, чем полноценное дерево и выглядит очень нарядно.

Дерево в горшке

Так вы сразу убьете двух зайцев: дома у вас будет праздничное нарядное живое дерево, а после праздников его можно будет не выкидывать, а пересадить в землю у себя же на даче.

Лапник в вазе

Можно купить лапник и поместить его в широкую вазу. Новогодний аромат и праздничное настроение в комнате или на кухне — обеспечены. Простое и изящное решение.

Дерево на стене

Вот уж где простор для фантазии: ее можно нарисовать, сделать из бумаги или из досок разной длины, да из чего угодно. Украшать ее можно тоже как душа пожелает, а места она не займет — идеальный вариант для малогабаритки.

Новый год
Праздники
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
А какую елку выберете вы для украшения дома к Новому году?
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