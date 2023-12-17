Живая или искусственная елка: что выбрать
Вопрос каждый год актуальный. Сторонников и противников и того, и другого варианта — масса.
Выясняем, какой «новогодней красавице» отдать предпочтение.
Живая елка
Где купить «правильную» живую елку
Давайте сразу развенчаем миф о том, что покупать живую елку жестоко по отношению к природе. Елки для продажи выращиваются на специальных плантациях, которые ничем не отличаются от плантаций, скажем, кукурузы: ели сажают, ухаживают за ними, собирают «урожай», высаживают новые.
Покупать живую елку нужно только на специализированных елочных базарах или в интернет-магазинах, куда елки поступают из лесничеств. Там вам выдадут квитанцию и покажут документы, удостоверяющие законность продажи.
Если вы покупаете «новогоднюю красавицу» с рук, скажем, у метро, знайте: скорее всего вы ее приобретаете у браконьеров и, тем самым, как раз наносите вред природе.
Преимущества живой елки
Атмосфера праздника
Конечно, основное и неотъемлемое преимущество живой елки — эта неповторимая атмосфера праздника, которая приходит в дом вместе с ней. А уж ни с чем не сравнимый хвойный запах в квартире — гарантия «новогоднего» настроения.
Польза
Хвойные растения выделяют мощные фитонициды — биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий. Они дезинфицируют воздух, способствуют улучшению настроения, вентиляции дыхательных путей. Так что помимо эстетической, живое новогоднее дерево выполняет еще и «врачебную» функцию.
Ощущение «новизны»
Уже в самом названии праздника есть слово «новый». Это символ обновления и прощания со всем старым и отжившим свое. Поэтому какая бы красивая искусственная елка у вас не была, если вы видите ее каждый год, она не совсем справляется с важной функцией «обновления». А вот живая елка, даже в оформлении привычных новогодних игрушек — это всегда что-то новое и уникальное.
Верность традициям
Даже сама покупка живой елки — это уже маленькое приключение и предвкушение чуда. Если у вас есть семейный ритуал в преддверии Нового года отправляться за покупкой елки, от этого точно не нужно отказываться.
Не требует места для хранения
Как это ни печально — век живой елки в квартире недолог. Но если у вас дома совсем немного места, это, скорее, плюс. После новогодних праздников живая елка покинет ваш дом, в то время как для искусственной (а она все-таки достаточно громоздкая) придется искать место постоянного хранения.
Как утилизировать живую елку после праздников
После праздников елку лучше сдать в пункты утилизации, которые работают во многих городах России. Переработанное дерево в итоге станет грунтом для других растений или отправится к животным, которым в холодное время года нужна подкормка: лошадям, козам.
Недостатки живой елки
Постоянная уборка
Увы, этого не избежать. Если у вас живая елка, пылесос и веник станут еще одними атрибутами новогодних праздников. А хвойные иголки вы будете находить в самых неожиданных местах.
Опасность для детей и животных
Если у вас есть маленький ребенок или любопытный питомец, следите чтобы они не поранились — уколы от хвойных иголок не опасны, но могут быть достаточно болезненными.
Высокая стоимость
Покупка пышной, красивой елки на специализированном елочном базаре, стоит признать, удовольствие не из дешевых. А если учесть, что эта покупка — одна из статей расходов в бесконечном списке новогодних трат, то и совсем приобретает существенные масштабы.
Искусственная елка
Как часто покупать
Первое правило — не покупайте искусственную елку каждый год. Если у вас уже есть такая, используйте ее как можно дольше. Сложности, которые сопровождают производство, транспортировку и утилизацию искусственной елки в разы выше, чем у натуральной. И если верить статистике, эти ресурсы оправдают себя, если использовать одно искусственное дерево не меньше 20 лет.
Преимущества искусственной елки
Безопасна и не оставляет мусора
В отличие от живой елки, искусственные не «разбрасывают» иглы, а «уколы» от них не причинят ни вреда, ни боли.
Экономичность
Красивая и качественная искусственная елка стоит недешево, но при этом она послужит вам не один год. А это значительная разгрузка для бюджета в череде предновогодних трат.
Большой выбор
Живые елки не всегда отвечают всем желаемым параметрам: то с высотой не все в порядке, то с густотой. Искусственную елку можно подобрать какую душе угодно: сегодняшний рынок праздничной продукции об этом ежегодно заботится в лучшем виде.
Недостатки искусственной елки
Возможность аллергии
Искусственные елки, особенно недорогие, не проходят проверку на гипоаллергенность. И в итоге это может обернуться не только испорченными праздниками, но и серьёзными проблемами со здоровьем.
Альтернативные «елочные» варианты
Букет из еловых веток
Лаконичный и не менее праздничный вариант живой елки. Он не занимает много места, дает не меньше аромата, чем полноценное дерево и выглядит очень нарядно.
Дерево в горшке
Так вы сразу убьете двух зайцев: дома у вас будет праздничное нарядное живое дерево, а после праздников его можно будет не выкидывать, а пересадить в землю у себя же на даче.
Лапник в вазе
Можно купить лапник и поместить его в широкую вазу. Новогодний аромат и праздничное настроение в комнате или на кухне — обеспечены. Простое и изящное решение.
Дерево на стене
Вот уж где простор для фантазии: ее можно нарисовать, сделать из бумаги или из досок разной длины, да из чего угодно. Украшать ее можно тоже как душа пожелает, а места она не займет — идеальный вариант для малогабаритки.
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