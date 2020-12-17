Советы дизайнеров: как создать новогоднее настроение дома
Новый год — прекрасный повод разбудить своего внутреннего дизайнера и наполнить дом уютом и капелькой волшебства. О глобальных тенденциях и маленьких секретах праздничного декорирования читайте в нашей статье.
Европейский новый год
Европейцы, как правило, придерживаются ограниченной колористической гаммы из трех-четырех классических рождественских цветов: красного, золотого, белого, синего, серебряного. Красный в праздничном декоре обычно сочетается с золотым, белый — с синим или серебряным. В результате интерьер преображается, но при этом выглядит сдержанно.
Традиции Востока
В Китае, например, принято украшать дом красным: на разные предметы наклеивают маленькие красные бумажки, развешивают полотна с иероглифами на удачу, а в некоторых семьях сохранилась традиция заклеивать окна, чтобы не впустить злых духов в дом.
А вот в Японии одна из главных традиций — делать кадомацу. Это новогоднее украшение из сосны, бамбука и папоротника.
А как в Америке?
В Америке чаще всего используют однотонные елочные шарики, причем в небольшом количестве, а вот гирляндами украшают весь дом, фасад и участок вокруг дома. Еще одним традиционным новогодним украшением в США считается леденец в форме трости с красно-белыми полосами.
Новый год в России
В российских семьях при украшении дома принято использовать большее число оттенков. Чем ярче и разнообразнее сочетание, тем праздничнее — наверное, так можно сформулировать нашу концепцию декорирования интерьера. И в этом нет ничего плохого, главное — придерживаться нескольких несложных правил:
- избегать «светофорных» сочетаний красного, желтого и зеленого
- учитывать, что белый — особенно дружелюбный цвет по отношению ко всем остальным оттенкам
- а золото и серебро являются цветами-антагонистами
Тенденции в новогоднем декорировании дома
Наступающий год определенно должен сложиться удачно, если вы подойдете к встрече с ним концептуально и не станете ограничиваться лишь украшением елки.
В идеале украшения на елке и в интерьере должны между собой перекликаться. Если вы начинаете с декорирования елки, то выбирайте оттенки для окружающего декора на основе преобладающих тонов на праздничном дереве.
К примеру, когда на елке много золотых и красных украшений, то и декор интерьера должен выдерживаться в похожих теплых оттенках — это добавит пространству уюта и гармонии. Правило действует и в обратном порядке: начиная с украшения интерьера, наряжайте елку в соответствии с преобладающей цветовой гаммой.
Украшаем окно
На этот раз не снежинками, вырезанными из бумаги, а стильной гирляндой. Вешайте ее по вертикали, чтобы россыпь огней радовала не только вас, но и всех, кто видит ваши окна.
Эта традиция пришла к нам из Европы: там на подоконниках стоят горки со свечами, сигнализирующие, что хозяева всегда рады гостям. У нас о скрытом смысле этой традиции мало кто знает, поэтому ждать очередь из гостей не стоит, а вот без особого труда создать ощущение новогодней сказки для себя и окружающих — это да, получится.
Ощущение праздника повсюду
Предлагаем использовать еще один европейский способ декорирования интерьера — при помощи хвойных венков.
Где их разместить? Если у вас свой дом, идеальным местом станет наружная сторона входной двери. В других случаях лучше ограничиться пределами квартиры и повесить венок с внутренней стороны двери.
Декорируем стол
И в заключение — об украшении праздничного стола. Начнем со скатерти: отлично, когда она выдержана в новогодней тематике и перекликается по цвету с преобладающим в интерьере тоном декора (не забываем про правило, что теплые тона тяготеют к теплым, холодные — к холодным).
Далее — свечи. Они создадут ощущение волшебства и добавят празднику нотки романтики. Если за столом соберутся только взрослые, лучше предпочесть классику: традиционные свечи в подсвечниках с серебряным или золотым покрытием. Если за столом будут дети, смело используйте веселые свечки с оленями и снеговиками.