Защита от солнца: когда нужна и как её обеспечить
Солнечный свет дарит нам энергию, поднимает настроение и положительно влияет на наше здоровье — благодаря воздействию солнечных лучей на кожу наш организм может вырабатывать витамин D.
Но пребывание на солнце как на отдыхе, так и в повседневной жизни не всегда идёт человеку на пользу. Чрезмерное воздействие ультрафиолета не только сводит на нет все положительные эффекты, но и может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.
Рассказываем, как и когда нужно защищаться от солнца и что делать при получении солнечного ожога.
Зачем нужна защита от солнца
Опасность длительного пребывания на солнце в первую очередь связана с воздействием ультрафиолетовых лучей на кожу. Они бывают трёх типов — UVA, UVB и UVC.
Лучи типа C полностью не доходят до поверхности земли, так как они полностью поглощаются озоновым слоем.
Большая часть UVB-лучей также поглощается атмосферой земли. Они составляют всего 5% от всего ультрафиолета, который достигает земной поверхности. Лучи типа B действуют агрессивно на кожу — они проникают в эпидермис и повреждают ДНК. Такое облучение становится причиной солнечных ожогов, аллергии и появления злокачественных образований.
UVA-лучи составляют около 95% всего ультрафиолета, достигающего земли. В отличие от лучей типа B, они могут проходить сквозь окна, не фильтруются облаками и воздействуют на кожу человека безболезненно, глубоко проникая в эпидермис. На первый взгляд, ущерб от влияния UVA-лучей незаметен, но в долгосрочной перспективе он может обернуться опасными последствиями, в числе которых:
- ускорение процессов старения кожи
- аллергические реакции — покраснение, зуд, солнечный дерматит
- нарушение пигментации
- онкозаболевания кожи
Кроме того, ультрафиолет негативно влияет и на органы зрения. Большое количество солнечного света приводит к повреждениям ткани и увеличивает риск появления различных заболеваний глаз.
Избыточное ультрафиолетовое излучение наибольшую опасность представляет для детей, а также для людей со светлой кожей.
Как защититься от солнца
Пользуйтесь средствами с UV-фильтрами
Крема и спреи с маркировкой SPF (sun protection factor) эффективно защищают кожу от негативного воздействия солнечных лучей. Чем выше значение SPF, тем выше степень защиты.
На упаковке должны быть отметки «UVA» и «UVB». Это значит, что средство защищает сразу от двух типов UV-лучей.
Правила нанесения солнцезащитных средств:
- наносите крем за 20-30 минут до выхода на солнце на все открытые участки кожи
- не забывайте о повторном нанесении средства каждые 2 часа, а также после каждого купания или тренировки
- используйте достаточное количество крема — 2 мг на каждый квадратный см кожи или примерно 2 столовые ложки на всё тело
- наносите солнцезащитный крем поверх уходовых средств, декоративная косметика наносится последней — через 15-20 минут после крема
Во время длительного пребывания на солнце (в горах, на пляже или на даче) используйте средства с максимальной степенью защиты от ультрафиолетовых лучей (SPF 50).
Если ваше нахождение на солнце занимает 10-15 минут — например, нужно дойти от метро до работы или прогуляться с собакой — то можно использовать крем с меньшим фактором защиты.
Одевайтесь правильно
Начинаем с головного убора — лучше отдать предпочтение шляпе с широкими полями, которая защищает переднюю часть лица, уши, нос, затылок. Для детей подойдут специальные SPF кепки, закрывающие затылок и шею.
Дальше — солнцезащитные очки. Любые очки с тёмными стёклами не способны обеспечить эффективную защиту глаз от солнца. Важно, чтобы на упаковке или на самом изделии присутствовала отметка «UV400» или фраза «100% защита от лучей типа А и B».
Также для защиты от вредного ультрафиолетового излучения нужно использовать плотную, желательно тёмную одежду. В периоды высокой солнечной активности лучше закрывать одеждой как можно большую поверхность тела.
Ограничивайте время пребывания на солнце
В частности, это касается периода с 10:00 до 16:00 — в эти часы ультрафиолетовое излучение солнца является наиболее интенсивным.
Защитите окна
Не забывайте, что UVA-лучи проникают через стекло, поэтому находясь в помещении, тоже нужно позаботиться о защите от солнца. Если вы часто находитесь у окна на солнечной стороне, заклейте его специальной плёнкой с UV-протектором.
Когда нужно защищаться от солнечных лучей
Конечно, не стоит прибегать ко всем мерам защиты в периоды низкой активности солнца.
Проверить интенсивность ультрафиолетового излучения можно с помощью УФ-индекса. Чем выше его значение, тем опаснее находиться на солнце и тем больше защитных мер потребуется.
УФ-индекс оценивается по шкале от 0 до 13. При значении 3 и ниже, защита от солнца не нужна.
Величина УФ-индекса зависит от географической широты, высоты над уровнем моря, сезона, времени суток, погодных условий и множества других факторов. Например, в Санкт-Петербурге в период с ноября по январь УФ-индекс равен нулю, а в июне-июле его величина достигает уровня 5.
Узнать значение УФ-индекса несложно — обычно оно публикуется в режиме реального времени на сайтах или в приложениях, где вы смотрите прогноз погоды.
Что делать при получении солнечного ожога
На наличие солнечного ожога указывают следующие симптомы:
- покраснение
- болевые ощущения на коже
- воспаление
- повышение температуры
- появление на коже пузырьков, волдырей или другой сыпи
Первая помощь. Уйдите в помещение, ополосните поражённую кожу прохладной водой или примите ванну без моющих средств. Если на месте ожога нет волдырей, промокните кожу полотенцем.
Нанесите на поражённые участки увлажняющий крем или детский лосьон. При выраженных ожогах лучше использовать мазь с пантенолом. Обратите внимание — все механические воздействия нужно проводить максимально аккуратно.
Пейте побольше жидкости, чтобы предотвратить обезвоживание организма.
Если легче не становится, а к болевым ощущениям добавилось повышение температуры тела и озноб, срочно обратитесь к врачу.
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