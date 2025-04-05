Винтажная и советская мебель в современном интерьере: 8 советов
Винтажная эстетика на пике популярности. Поддавшись ностальгии, глядя на бабушкин комод, тяжелый шкаф и советскую стенку, многие пробуют вписать их в современный интерьер. Поделимся идеями и советами, как сделать это не банально и не в ущерб дизайну квартиры и дома.
Совет 1. Правильно сочетайте материалы
Между старой и современной мебелью можно добиться гармоничного баланса. Например, деревянный комод с естественными потертостями отлично смотрится рядом с современным стеклянным столиком. Это создает интересный контраст и подчеркивает оба стиля.
Чтобы винтажная мебель не выглядела потерянной на фоне современного интерьера, определите акценты комнаты. Один яркий предмет в виде старого комода может выглядеть красиво в помещении с минималистичными стенами. А холодные металлические элементы будут стильно контрастировать с теплым деревом и мягкой ретромебелью.
К старинным предметам можно добавить мягкий текстиль из бархата, льна, хлопка. Используйте подушки и обивки ярких расцветок или интересных принтов.
Диван сочных оттенков выгодно смотрится на нейтральном фоне: со светлыми стенами, лаконичным и аккуратным потолком. Шторы можно подобрать нюдовые или вовсе убрать.
Продумайте концепцию будущего интерьера, чтобы определиться со стилем, направлением и цветами. Можно посмотреть, какие существуют варианты переделки, чтобы вдохновиться идеями и сформировать понимание, как переделать мебель и в каких цветах.
Совет 2. Перекрасьте старую мебель, но осторожно
Перекраска может кардинально поменять старую мебель. Хорошо подойдет матовая, глянцевая или текстурированная краска. Матовое покрытие придаст утонченный, изысканный вид, а глянцевое — подчеркнет детали и форму. Можно подыскать специальные фактуры, например меловую или с эффектом «перламутра». А интересные идеи можно поискать на различных платформах и в соцсетях.
Выбирая оттенок, подумайте, как старинные предметы будут сочетаться с остальными элементами комнаты. Возможно, стоит использовать цвет, который уже присутствует в текстиле или декоре. Распространенные оттенки: кремовый, белый, бледно-голубой или серый. Они помогают сделать мебель легкой и воздушной. Глубокий бордовый, темно-синий или зеленый создадут драматический эффект и выделят объект в комнате.
Перед покраской подготовьте мебель — очистите поверхность, при необходимости отшлифуйте и используйте грунтовку для лучшего сцепления краски.
Оригинальные идеи для покраски:
- использовать многослойное бронзовое или золотистое покрытие;
- окрашивать через тюль или кружевную ткань;
- состарить через кракелюр или патинирование;
- применить декупаж — украсить отдельные предметы мебели с помощью фактурной ткани или стилизованного рисунка.
Дополнительно можно покрасить ручки и фурнитуру. Например, золотые или черные детали добавляют элегантности предмету. Чтобы мебель была еще уникальнее и креативнее, их можно полностью заменить.
Совет 3. Сохраните оригинальные детали
Оставьте на мебели оригинальные резьбу или другие детали, чтобы сохранить ее характер и индивидуальность. Потерявшие былой вид места можно восстановить с помощью лака или краски, чтобы слегка освежить внешний вид мебели, сохранив при этом ее «душу».
Иногда предметы интерьера могут казаться неуместными, однако это легко исправить, подобрав к ним правильные аксессуары. Например, на кресло можно положить уютный плед, а на старый столик поставить красивую вазу или цветок в горшке. Советский открытый шкаф не отличить от современного, если добавить внутрь ящики и кофры.
Письменный стол дополните мягким креслом или стулом. Дизайнеры еще советуют сделать винтажный стул интереснее, заменив его обычные ножки на колесики.
Если у вас винтажный стол, разместите уютные аксессуары: лампу в золотистом оттенке, цветы или книги.
Совет 4. Замените фурнитуру
Вместо старых ручек установите новые, подходящие по размеру и форме. Например, вытянутые прямоугольные ручки или новые металлические детали сделают старую мебель современнее. Выбирайте фурнитуру, которая гармонично сочетается с цветовой палитрой вещей и интерьера. Допустим, черная и белая отлично смотрятся на светлом фоне.
Можно обновить пуговицы, нитки и застежки — это добавит свежести и современности предмету. Иногда меняют форму мебели: добавляют подлокотники или модифицируют спинку.
Громоздкий стен-шкаф времен СССР занимает много места. Владельцам маленькой квартиры от него лучше отказаться. А вот в большом пространстве стенку можно адаптировать: обновить дверцы, вместо обычного стекла поставить матовое или цветное.
Совет 5. Обновите обивку мебели
Подойдет современный текстиль, искусственная замша и натуральные ткани типа хлопка и льна. Например, при перетяжке стульев, кресел и диванов можно подобрать светлые ткани с ненавязчивыми цветочными узорами, добавить рюши и оборки.
Беспроигрышная идея при добавлении старой мебели в современный интерьер — обновить обивку в соответствии с общим дизайнерским стилем. Для прованса характерны лавандовый, бежевый и белый цвета, а из материалов подойдут хлопок и лен с цветочными узорами, иногда используют рисунок в полоску или клетку. Тем, кто планирует воплотить индустриальный стиль, стоит попробовать кожаные и текстильные ткани, которые имитируют грубую текстуру. Этому направлению присущи черные, серые и коричневые тона с добавлением металлических акцентов.
Очень важно при подборе принтов учитывать их сочетания. Если у вас нет навыка сочетать разные ткани, узоры и фактуры, выбирайте тот принт, который вам очень нравится. Остальной текстиль и декор подбирайте тех оттенков и цветов, которые уже есть на принте. При выборе тканей обязательно учитывайте износостойкость, чтобы получилось не только красиво, но и функционально. Также при подборе цветов можно ориентироваться на цветовые схемы сочетания оттенков.
Совет 6. Делайте акценты и не перегружайте пространство
Нужно определиться, какой предмет мебели займет ключевую роль: буфет, секретер, шкаф, диван. Выстраивайте обстановку вокруг этой вещи. Можно выбрать и два предмета — например, в гостиной разместите винтажное кресло и обеденный стол, либо поставьте на комод старинную лампу или виниловый проигрыватель.
Оставьте вокруг них достаточно свободного места, чтобы создать ощущение легкости и не перегрузить интерьер. Если заставить комнату мебелью, то будет неудобно передвигаться, а пространство станет неуютным и захламленным.
В комнате со стенами и полами нейтральных цветов легко менять акценты, меняя аксессуары, детали и предметы. Иногда старинную мебель перекрашивают в яркие оттенки, чтобы освежить ее и придать новый образ.
На кухне или в столовой центром композиции может стать грузный сервант. Он принесет ощущение уюта, традиционности, оставаясь функциональным местом для хранения посуды, специй и кухонных принадлежностей. Можно добавить подсветку, заменить дверцы и «поиграть» с их прозрачностью.
Если вам сложно делать разные цветовые сочетания, выбирайте один яркий предмет мебели, например диван, кресло, шкаф. Или другой вариант — сделайте мебель более нейтральной, но добавьте яркий декор (необычные ручки и вазы для корпусной мебели, подушки или пледы для диванов и кроватей). Наши задачи — выделить предмет и гармонично его вписать. Фурнитуру можно подобрать к цвету дверных ручек, к фактуре других ножек или материалу элементов освещения, а яркие цвета — к узору на стенах, ковровых покрытиях.
Сложно представить наяву, как идея будет выглядеть в интерьере. Помогут десктопные программы и онлайн-сервисы для отрисовки дизайнерских проектов, например Дизайн Интерьера 3D или Homestyler. В них можно создать 3D-модели интерьеров и визуально представить все элементы пространства. Вы сможете с легкостью менять предметы мебели, подбирать и миксовать цвета и материалы, чтобы получить наилучший результат и избежать ошибок на этапе реализации.
Совет 7. Смешивайте стили
«Люксовые» старинные предметы легко впишутся в классику, а простому и функциональному скандинавскому стилю подойдет мебель с натуральной древесиной и нейтральными оттенками. Деревянные предметы могут стать основой экостиля, в котором фигурируют природные материалы и уютные текстуры.
Главное правило любого микса — совмещать легкие изящные предметы с тяжелыми и массивными.
Антикварная мебель добавит характера любому современному интерьеру, но использовать можно не только мягкую и корпусную мебель, но и хрустальные люстры, абажуры приглушенных цветов на торшере, виниловые пластинки, ковры, вазы из цветного стекла.
Эклектичный бохо отличается яркостью, изобилием текстиля и мягкой мебели. Он не боится соседства разных вещей, поэтому винтажные изделия вольются в общий микс.
Смотрите на всю композицию в целом. Как пример, к старинному деревянному столу можно добавить современные мягкие стулья. Красивый диван отлично будет сочетаться с модными и современными креслами. Если у вас много мебели, которую вы переделываете, посмотрите в сторону обновления текстиля и освещения, чтобы они были актуальными.
И очень важный момент — ориентируйтесь на формы предметов. Простой по форме стол будет отлично смотреться с винтажными стульями, а акцентный и яркий комод замечательно впишется в интерьер с диваном и креслом строгих линий и простых форм. Идеально работает правило: один акцент, все остальное — простое и лаконичное.
Совет 8: Найдите новое предназначение
Старую мебель можно использовать для новых целей. Сундук превратить в журнальный столик, а деревянный стул — в оригинальную подставку для цветов.
Используйте старый комод или книжный шкаф в качестве мини-бара, расставив бутылки и бокалы. Винтажный письменный стол можно обновить и использовать как рабочую зону. К нему добавьте современный офисный стул и освещение, и получится интересное пространство.
Заключение
Детали советского интерьера обретают популярность. Так что сохранившуюся с тех времен мебель необязательно выбрасывать, достаточно ее обновить, и дизайн вашей комнаты станет уникальным. Предметы старины можно вписать в разные по стилистике помещения — подсмотрите интересные идеи на просторах интернета.
Что касается расстановки объектов, следуйте правилу: 80% комнаты обставить современной мебелью, а оставшиеся 20% — винтажными и старинными вещами.
Проект перепланировки можно сделать дома, в программе. Удачи в реализации классных дизайнерских идей!
- Совет 1. Правильно сочетайте материалы
- Совет 2. Перекрасьте старую мебель, но осторожно
- Совет 3. Сохраните оригинальные детали
- Совет 4. Замените фурнитуру
- Совет 5. Обновите обивку мебели
- Совет 6. Делайте акценты и не перегружайте пространство
- Совет 7. Смешивайте стили
- Совет 8: Найдите новое предназначение
- Заключение
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