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Дом и уют
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В Госдуме предложили ввести критерии для выселения шумных жильцов

Дата публикации: 04 июл 2023
В Госдуме предложили ввести критерии для выселения шумных жильцов

В Жилищном кодексе России попросили прописать количество жалоб, после которых шумных жильцов могут принудительно выселить из квартиры. С таким предложением к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратился вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

Как пишут РИА Новости со ссылкой на письмо депутата, от шумных соседей в России страдает каждый пятый житель многоквартирного дома: 30% не могут спокойно спать, 19% россиян из-за шума стали реже отдыхать дома, 11% отмечают, что шум мешает им работать, 11% стали более раздражительными, 8% начали испытывать постоянную головную боль. При этом 45% опрошенных вынуждены были решать бытовые конфликты с соседями по подъезду лично, у каждого десятого ситуация доходила до скандала, а каждый четвертый вызывал полицию.

Как сделать шумоизоляцию в квартире

По мнению парламентария, жители не должны регулировать бытовые ссоры самостоятельно. Сейчас в Жилищном кодексе не прописано число нарушений, за которое накладывается ответственность. Депутат предложил прописать в Жилищном Кодексе, что 15 заявлений в правоохранительные органы от соседей в течение года должны стать основанием для подачи искового заявления в суд для принудительного выселения нарушителя.

Ранее в России предложили ввести для всех регионов единое время тишины — с 22:00 до 7:00 ежедневно и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени.  Также в стране предложили ввести штрафы за нарушение тишины и покоя в дневное время.

Читайте также: Закон о тишине в 2023 году: изменения и штрафы

Новости
Законы и регулирование рынка
Город-миллионник
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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