В Госдуме предложили ввести критерии для выселения шумных жильцов
В Жилищном кодексе России попросили прописать количество жалоб, после которых шумных жильцов могут принудительно выселить из квартиры. С таким предложением к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратился вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Как пишут РИА Новости со ссылкой на письмо депутата, от шумных соседей в России страдает каждый пятый житель многоквартирного дома: 30% не могут спокойно спать, 19% россиян из-за шума стали реже отдыхать дома, 11% отмечают, что шум мешает им работать, 11% стали более раздражительными, 8% начали испытывать постоянную головную боль. При этом 45% опрошенных вынуждены были решать бытовые конфликты с соседями по подъезду лично, у каждого десятого ситуация доходила до скандала, а каждый четвертый вызывал полицию.
Как сделать шумоизоляцию в квартире
По мнению парламентария, жители не должны регулировать бытовые ссоры самостоятельно. Сейчас в Жилищном кодексе не прописано число нарушений, за которое накладывается ответственность. Депутат предложил прописать в Жилищном Кодексе, что 15 заявлений в правоохранительные органы от соседей в течение года должны стать основанием для подачи искового заявления в суд для принудительного выселения нарушителя.
Ранее в России предложили ввести для всех регионов единое время тишины — с 22:00 до 7:00 ежедневно и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Также в стране предложили ввести штрафы за нарушение тишины и покоя в дневное время.