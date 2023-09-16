Тренд на розовый: как оформить дизайн комнаты в стиле Барби
Сегодня практически ни один пользователь соцсетей и потребитель медиаконтента не упустил развернутую промокампанию нового фильма «Барби» Греты Гервиг. Кинолента породила настоящий аншлаг в медийном пространстве, включающим различные пародии и оммажи.
К выходу картины на большие экраны разбираемся, в чем состоит маркетинговая хитрость, и вместе с дизайнером Анной Доброковской рассказываем, как поддержать тренд собственным дизайн-проектом.
Феномен Барби
Как мы видим по первым роликам, «Барби» контрастно-розовый фильм, тем временем поднимающий остросоциальные темы. Эдакий этюд в розовых тонах, что не только содержит нарочитый элемент сокрытия проблем под маской роскоши и гламура, но и поднимает тему экзистенциального кризиса, а также ломает стереотипы.
Подобный формат не остался зрителями незамеченным: на волне поднятой маркетинговой кампанией популярности появились различные вариации народного искусства, например, перепевка знаменитой песни про Барби от барберов или же превращение самого себя в куклу с помощью нейросети.
Кукольная внешность некогда была довольно популярным трендом ввиду появления таких инструментов, как интегрированные в приложения маски. Теперь же кукольность снова получила поддержку благодаря киноиндустрии.
Рассмотрим, с чего начался путь столь узнаваемой сейчас куклы.
Кукла превращается в бренд
Как рассказала Анна Доброковская, Барби — это символ, легенда, икона стиля. Сама кукла выпущена в 1959 году, утонченная, стильная, всегда идет в ногу со временем и готова к модным экспериментам. В 1980-х годах начинается новая эра для Барби — компания Mattel выпускает отдельные коллекционные серии куклы, наряды для которых создают известные мировые бренды. Речь идет о кутюрных платьях от Ива Сен-Лорана, Жан-Поля Готье, Пьера Кардена, Нины Риччи, Пако Раббана и многих других дизайнеров.
Цвет бренда Барби — ослепительный ярко-розовый. Это холодный насыщенный оттенок, полученный через добавление в красный немного белого и синего. Цвет присутствует не только в логопипе бренда, но и в одежде, аксессуарах и в самом домике Барби.
Популярна не только сама кукла, но и ее домик мечты, выпущенный в 1962 году. Barbie Dreamhouse by Mattel — первый домик Барби — это игрушка с минималистическим калифорнийским дизайном начала 60-х годов, созданная про проекту Рут Хендлер — создательницы куклы. Жилище можно было складывать и переносить с собой в виде плоской коробки, в котором вся мебель сделана из картона.
При этом акцент в доме мечты Барби сделан на открытом пространстве, что, как говорит Грета Гервиг, повлияло на ее виденье образов.
Сейчас же Барби обладательница элитной пластиковой недвижимости в виде трехэтажных розовых особняков с лифтом, винтовыми лестницами, качелями, конюшнями и даже бассейном. Отделка и бытовая техника, мебель и аксессуары разработаны преимущественно в розовом цвете, с которым гармонично сочетается фиолетовый на фоне белого.
Как оформить комнату в стиле Барби
Кукольная атмосфера мира грез не могла не повлиять на реальность, и выражается это не только в отклике на выход фильма. Речь идет о мировоззрении, которое несет в себе установку, что каждый день — лучший. Именно так живет Барби, и частичку этого счастья хотел бы каждый из нас. Как же претворить в жизнь такую идею — создать пространство Барбиленда?
Идеальный образ
Стоит учитывать, что к ремонту необходимо подходить обдуманно, проанализировать пространство, расставить акценты и не забыть про функционал. На первом месте должно быть планировочное решение и технологичность. Если комната будет завалена вещами, ей будет неудобно пользоваться, ощущение постоянного бардака — это неприемлемо для столь идеального образа!
Чтобы из комнаты получился домик мечты Барби дизайнер рекомендует избавиться от визуального шума и убрать вещи в шкафы. Кроме того, можно использовать различные скрытые места для хранения в виде трансформируемых систем, например, складные столики, раздвижные зеркальные перегородки и т.д.
Используйте определенные цвета
Обязательно учесть в интерьере розовый цвет. При этом обратите внимание, что сам цвет имеет определенный код, согласно палитре Pantone 219 C. Любой оттенок розового не подойдет. Данный цвет стоит в палитре холодных оттенков, поэтому сочетание с теплыми в данном случае будет недопустимым. Цвет Барби довольно яркий и насыщенный, поэтому есть несколько решений использовать его в интерьере:
- Моноцвет
По оценке Анны Доброковской, это довольно смелое решение, когда интерьер строится на использовании единого цвета в отделке помещения, мебели, аксессуаров. Такой прием сложен в исполнении, а полученный эффект точно произведет яркое впечатление. Однако здесь есть нюанс: постоянное проживание в подобном помещении может стать серьезным испытанием для психики, поскольку сам цвет весьма агрессивен. А вот для интерьера коммерческого пространства, к примеру магазина, решение может быть очень удачным.
- Сочетание с белым
Розовый цвет Барби всегда удачно смотрится в сочетании с «чисто белым» цветом. Дизайнер обращает внимание, что оттенки молочного или тепло-белого лучше не использовать. Кристальная белизна выгодно подчеркнет яркий оттенок, а если найти гармоничный баланс, то комната приобретет уникальную атмосферу — именно ту, которая присуща домикам Барби.
- Акценты
Если кардинально менять убранство в квартире или доме не хочется, а при этом есть желание стилизовать комнату или придать ей атмосферу Барби, то яркий розовый цвет будет уместно смотреться в акцентах, аксессуарах или деталях. От процента розового зависит уровень яркости прочих элементов пространства. Безопаснее всего внедрить розовый в область аксессуаров, но важно, чтобы цвет привлекал к себе внимание и не противоречил остальным.
Например, можно выкрасить комод, основание торшера или раму для зеркала к комнате, а также подобрать текстиль этого цвета (покрывало, пара подушек или шторы). Если сложно найти текстиль в данном оттенке, то здесь помогут подхваты в розовом цвете, отстрочки на покрывале, декоративные принты или ленты на подушках.
Используйте современные материалы
В ремонте стоит обратить внимание на современные решения и материалы. Например, в качестве напольного покрытия под заданную стилистику подойдет наливной пол. Отделка стен может быть под покраску. Если предпочтение отдано обоям, то можно использовать оригинальные современные принты и тренды. Также, подчеркивает дизайнер, не бойтесь использовать в интерьере в качестве отделки зеркала, которые можно приклеить во всю стену. Таким образом оно послужит как отделочным материалом, так и функциональным элементом.
В качестве предметов мебели, аксессуаров, светильников можно использовать предметы из углеродного волокна, метакрила, плексигласа, синтетических смол, полимера Cocoon Laokoon. Оригинальные формы, цвета могут послужить в интересным современным элементом в комнате, а сами возможности данных материалов дают возможность выполнить любую фантазию автора.
Следуйте актуальным трендам
Интерьер обязательно должен включать в себя актуальные трендовые решения, считает Анна Доброковская. Барби всегда следит за тенденциями и идет в ногу со временем, поэтому не стоит слишком углубляться в ремонте комнаты в традиционную стилистику.
В этом году в тренде округлые формы, фактурные ткани, атмосфера уюта и релакса в интерьере. В качестве одного из главных трендов последних лет можно выделить разумное потребление, ведь стиль Барби — это не только роскошь, а грамотно продуманные решения, которые можно привнести в интерьер для разумной роскоши.
Разумное или, по-другому, осознанное потребление — актуальная тема современности, которая обусловлена количеством предложения на рынках. У многих людей есть такие вещи, не выполняющие никаких практических функций, кроме хранения пыли. Вспомните о пакетах с пакетами, которые вы не успеваете расходовать, о ящике проводов, которые «когда-нибудь пригодятся» или о старых вещах, с которыми связано много воспоминаний.
Такому не место в идеальном мире Барби, где все находится на своих местах, и речь идет только о необходимых предметах, в том числе для создания уюта.
Чтобы придерживаться тенденции разумного потребления, можно остановиться на нескольких правилах: выбрасывать что-то старое взамен новому; перед покупкой размышлять, действительно ли необходима вещь или же вам просто важен факт траты денег; взять за привычку разбирать гардероб каждые несколько месяцев.
Обыграйте дизайн современным искусством
Так как кукла стала эталоном стиля, то будут приветствоваться в интерьере дизайнерские аксессуары, можно рассмотреть, к примеру, аксессуары известных домов моды. Также не оставляем без внимания предметы искусства. Можно, например, изучить творчество современных российских художников, которые вносят непосредственный вклад в современное искусство.