Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
5 мин
20K

Фотографии в интерьере: лучшие идеи для вашего дома

Дата публикации: 03 янв 2023
Фотографии в интерьере: лучшие идеи для вашего дома
Содержание

Фотографии на стене способны преобразить любой интерьер, сделать его более эффектным и уютным. Семейные фото, наполненные счастьем и любовью, яркие впечатления от путешествий — всё это должно радовать глаз каждый день, а не скрываться в недрах компьютера или телефона.

Чтобы это интерьерное решение не выглядело старомодно, прислушайтесь к советам дизайнеров и вдохновитесь примерами оформления. 

Определяемся с фотографиями

Фотография — это определенное событие, эмоция или сюжет. Тщательно продумайте идею и стиль вашей фотогалереи. 

Фотографии в интерьере: лучшие идеи для вашего дома №1

Конечно, лучше взять профессиональные фотографии или заказать фотосессию. Но если такой возможности нет, выбирайте наиболее качественные снимки из имеющихся. Чтобы придать кадрам более стильный вид, можно попробовать сделать их черно-белыми или добавить фильтры. 

Еще один вариант — фотобанки. Там можно скачать интерьерные фото и постеры на любой вкус. Выбирайте то, что нравится вам, экспериментируйте.  

Выбираем стиль и цвет

Важно, чтобы фотографии подчеркнули интерьер, а не перегрузили его. Поэтому следите за тем, чтобы выбранный стиль фото соответствовал общему оформлению помещения и перекликался с ним по цветовой гамме и настроению. 

  • Для детской лучше всего использовать рамки различных размеров и форм с яркими и сочными фотографиями
  • Гостиная станет уютнее, если ее стены оформить сюжетными фотографиями или абстракциями
  • Приглушенные тона и романтические сюжеты отлично смотрятся в спальне
  • Для рабочей обстановки кабинета лучше выбрать строгие рамки и сдержанные фотографии
  • Если интерьер комнаты яркий, лучше использовать тонкие светлые рамки
  • В нейтральных тонах хорошо будут смотреться черные рамки

Самый беспроигрышный вариант для начала — выбрать рамки одного цвета или контрастных цветов. 

Размер и композицию фотографий 

Интерьерные снимки должны выглядеть внушительно, а значит, здесь не обойтись без печати большого формата. Именно поэтому мы рекомендовали выбирать максимально качественные фото. 

Если площадь комнаты позволяет, начинайте с формата 60х90 см. При этом не забывайте о гармонии: такая картина будет слишком большой для шестиметровой кухни и слишком маленькой для того, чтобы стать центральным арт-объектом тридцатиметровой гостиной.

Не можете определиться с форматом?

Проведите эксперимент: возьмите несколько газетных листов разного размера и поочередно приложите их к предполагаемому месту размещения фотографии. Так вам будет легче понять, какой размер подходит лучше всего. 

Заранее продумайте композицию. Вот лишь часть примеров размещения фото в интерьере. 

Отправляем фото в печать

И последний, но не по важности, этап — выбор техники печати. Сегодня у привычных бумажных снимков в фоторамке есть много интересных конкурентов.

Акрил

Перенести снимок на основу можно при помощи ультрафиолетовой печати: под воздействием ультрафиолетовых ламп специальные краски затвердевают, и получается объемное и яркое фото. Оно не требует оформления в рамку. Еще один плюс такой техники интерьерной печати — устойчивость к внешним воздействиям (акриловые картины даже можно мыть водой).

Но обратите внимание, что такие фотоснимки сильно бликуют, поэтому должны находиться в отдалении от интенсивного света или дополнительной подсветки. Иногда они довольно долго сохраняют запах химикатов, но это уже вопрос к профессионализму компании, делавшей печать.

Пенокартон

Еще одна популярная основа для переноса фотографии — пенокартон. Технология печати заключается в накатке изображения на плотный материал толщиной 5-7 мм. Некоторые мастерские для большей устойчивости картин к повреждениям дополнительно ламинируют их.

Сравнительно невысокая цена, хорошая передача красок, небольшой вес — три главных достоинства этой технологии печати. Кстати, пенокартон, как и акрил, тоже вполне обходится без рамок. Из минусов: фотографии на пенокартоне не любят воду.

Фотографии в интерьере: лучшие идеи для вашего дома №2

Фотобокс

Все тот же пенокартон в основе, но благодаря относительно новой технологии печати готовое изображение выглядит более презентабельным — практически как фото на холсте. Широкие торцы и возможность печати на структурированной основе, имитирующей поверхность льняного холста, добавят фотоработе галерейности и при этом не отразятся на ее цене.

Холст

Технология, которая способна превратить фотографию в настоящее произведение искусства. На ваш выбор: натуральный (хлопковый) или синтетический холст, глянцевая или матовая поверхность. Особенно нежно и красиво смотрятся изображения в пастельных тонах. Также холст можно покрыть лаком, чтобы продлить срок службы и усилить эффект художественности.

Инструкция
Дизайн интерьера
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Рекомендуем
Как получить налоговый вычет за отделку квартиры
525K
7 способов сделать квартиру уютнее
5K
Как сделать съемную квартиру уютной, если хозяева против ремонта
11K
Как правильно спланировать электрику в квартире
133K
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
713
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
826
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал