Фотографии в интерьере: лучшие идеи для вашего дома
Фотографии на стене способны преобразить любой интерьер, сделать его более эффектным и уютным. Семейные фото, наполненные счастьем и любовью, яркие впечатления от путешествий — всё это должно радовать глаз каждый день, а не скрываться в недрах компьютера или телефона.
Чтобы это интерьерное решение не выглядело старомодно, прислушайтесь к советам дизайнеров и вдохновитесь примерами оформления.
Определяемся с фотографиями
Фотография — это определенное событие, эмоция или сюжет. Тщательно продумайте идею и стиль вашей фотогалереи.
Конечно, лучше взять профессиональные фотографии или заказать фотосессию. Но если такой возможности нет, выбирайте наиболее качественные снимки из имеющихся. Чтобы придать кадрам более стильный вид, можно попробовать сделать их черно-белыми или добавить фильтры.
Еще один вариант — фотобанки. Там можно скачать интерьерные фото и постеры на любой вкус. Выбирайте то, что нравится вам, экспериментируйте.
Выбираем стиль и цвет
Важно, чтобы фотографии подчеркнули интерьер, а не перегрузили его. Поэтому следите за тем, чтобы выбранный стиль фото соответствовал общему оформлению помещения и перекликался с ним по цветовой гамме и настроению.
- Для детской лучше всего использовать рамки различных размеров и форм с яркими и сочными фотографиями
- Гостиная станет уютнее, если ее стены оформить сюжетными фотографиями или абстракциями
- Приглушенные тона и романтические сюжеты отлично смотрятся в спальне
- Для рабочей обстановки кабинета лучше выбрать строгие рамки и сдержанные фотографии
- Если интерьер комнаты яркий, лучше использовать тонкие светлые рамки
- В нейтральных тонах хорошо будут смотреться черные рамки
Самый беспроигрышный вариант для начала — выбрать рамки одного цвета или контрастных цветов.
Размер и композицию фотографий
Интерьерные снимки должны выглядеть внушительно, а значит, здесь не обойтись без печати большого формата. Именно поэтому мы рекомендовали выбирать максимально качественные фото.
Если площадь комнаты позволяет, начинайте с формата 60х90 см. При этом не забывайте о гармонии: такая картина будет слишком большой для шестиметровой кухни и слишком маленькой для того, чтобы стать центральным арт-объектом тридцатиметровой гостиной.
Не можете определиться с форматом?
Проведите эксперимент: возьмите несколько газетных листов разного размера и поочередно приложите их к предполагаемому месту размещения фотографии. Так вам будет легче понять, какой размер подходит лучше всего.
Заранее продумайте композицию. Вот лишь часть примеров размещения фото в интерьере.
Отправляем фото в печать
И последний, но не по важности, этап — выбор техники печати. Сегодня у привычных бумажных снимков в фоторамке есть много интересных конкурентов.
Акрил
Перенести снимок на основу можно при помощи ультрафиолетовой печати: под воздействием ультрафиолетовых ламп специальные краски затвердевают, и получается объемное и яркое фото. Оно не требует оформления в рамку. Еще один плюс такой техники интерьерной печати — устойчивость к внешним воздействиям (акриловые картины даже можно мыть водой).
Но обратите внимание, что такие фотоснимки сильно бликуют, поэтому должны находиться в отдалении от интенсивного света или дополнительной подсветки. Иногда они довольно долго сохраняют запах химикатов, но это уже вопрос к профессионализму компании, делавшей печать.
Пенокартон
Еще одна популярная основа для переноса фотографии — пенокартон. Технология печати заключается в накатке изображения на плотный материал толщиной 5-7 мм. Некоторые мастерские для большей устойчивости картин к повреждениям дополнительно ламинируют их.
Сравнительно невысокая цена, хорошая передача красок, небольшой вес — три главных достоинства этой технологии печати. Кстати, пенокартон, как и акрил, тоже вполне обходится без рамок. Из минусов: фотографии на пенокартоне не любят воду.
Фотобокс
Все тот же пенокартон в основе, но благодаря относительно новой технологии печати готовое изображение выглядит более презентабельным — практически как фото на холсте. Широкие торцы и возможность печати на структурированной основе, имитирующей поверхность льняного холста, добавят фотоработе галерейности и при этом не отразятся на ее цене.
Холст
Технология, которая способна превратить фотографию в настоящее произведение искусства. На ваш выбор: натуральный (хлопковый) или синтетический холст, глянцевая или матовая поверхность. Особенно нежно и красиво смотрятся изображения в пастельных тонах. Также холст можно покрыть лаком, чтобы продлить срок службы и усилить эффект художественности.