Создаем дома атмосферу хюгге
- Что такое «хюгге»
- Совет №1. Добавьте разноплановых источников света
- Совет №2. Посвятите выходной digital-детоксу
- Совет №3. Устройте островок хюгге
- Совет №4. Побалуйте себя чем-нибудь вкусным
- Совет №5. Соберите любимые фотографии
- Совет №6. Добавьте антиквариат
- Совет №7. Укутайтесь от души
- Совет №8. Пригласите близких на ужин
- Совет №9. Познакомьтесь с соседями
- Еще несколько уютных советов
Что такое «хюгге»? Это не набор уютных вещиц и не стиль интерьера. Это философия и особая атмосфера: чувство дома и близости любимых людей, покой, уют и безмятежность.
Рассказываем о том, как поселить хюгге в своем доме.
Что такое «хюгге»
Однозначного перевода датского слова «hygge» на русский язык нет. Майк Викинг, основоположник хюггемании, автор бестселлера «Hygge. Секрет датского счастья» приводит разные варианты, которые помогут составить представление о том, что такое хюгге: комфорт, объятие, ощущение уюта, настроение, внимание, благополучие.
Не старайтесь понять хюгге — попытайтесь его почувствовать. Это абсолютно простая вещь, которую мы иногда, особенно часто в детстве, ощущаем: чувство защищенности, безмятежности, простого счастья. В этом и кроется чистое и абсолютное значение хюгге.
Достичь хюгге, особенно в условиях города, не так просто. Например, разжечь костер или камин — это совершенно не наш вариант. Как быть? Воспользуйтесь этими простыми советами, которые помогут создать хюгге-атмосферу без особых затрат и усилий.
Совет №1. Добавьте разноплановых источников света
Яркое равномерное освещение — наш непременный спутник в офисах, торговых центрах и других общественных местах. Но для ощущения комфорта нам нужен не только свет, но и тени. Их сочетание создает особую расслабляющую атмосферу. Для этого:
💚 Поставьте на стол и пол лампы — оптимально с плафонами из матового стекла или абажурами. Лучше, чтобы мощность лампочек не превышала 150 Вт. Выбирайте лампочки с теплым свечением.
💚 Добавьте в интерьер свечей: электрических или настоящих.
💚 Повесьте или положите гирлянду: на стену, окно, подоконник, комод, изголовье кровати и так далее.
Совет №2. Посвятите выходной digital-детоксу
Хотя бы ненадолго отключите все гаджеты. Да-да, абсолютно все! Уделите время себе, дайте отдых глазам и мозгу. Почту, новости и сообщения в ленте — всё это вы обязательно проверите. Только немного позже.
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Около 80% людей дышат более прерывисто, когда перед их глазами оказывается монитор компьютера или телефон. Дефицит кислорода — одна из причин увеличения уровня стресса, которого в нашей жизни и так достаточно.
Совет №3. Устройте островок хюгге
Идеальное пространство для создания хюгге-уголка — на подоконнике: здесь вы можете обустроить небольшой диванчик, где удобно читать книгу или созерцать разнообразие деталей мира за стеклом.Подоконник недостаточно широк? Вполне подойдет место на диване или полу. Понадобятся только подушки и одеяла. Заройтесь в них и, как в детстве, почувствуйте себя в крепости, полностью защищенными от проблем и забот внешнего мира.
Совет №4. Побалуйте себя чем-нибудь вкусным
Горячий шоколад, какао, конфеты, торты, пирожные — более простого и вкусного способа создать дома атмосферу хюгге и не придумать! Кстати, скандинавы самыми подходящими для этого лакомствами считают булочки с корицей и шоколадные торты.
Совет №5. Соберите любимые фотографии
Те, которые обычно разбросаны по социальным сетям и которые надо собрать и распечатать. Обязательно добавьте к каждой фотографии подпись ручкой или маркером, оформите в альбом или развесьте на стене.
Совет №6. Добавьте антиквариат
Верните в интерьер старинные вещи, например, доставшиеся от бабушки. Вещи и предметы мебели с историей — это особые эмоции и ностальгия.
Если в домашнем музее антиквариата нет, не расстраивайтесь. Мест для поиска таких предметов — более чем достаточно, причем это не только винтажные магазины, но и сети масс-маркета.
Совет №7. Укутайтесь от души
Наденьте любимые мягкие штаны и теплые вязаные носки, обернитесь мягким пледом... Чувствуете? Это удобство и уют. И именно то, что вам нужно после тяжелого дня.
Совет №8. Пригласите близких на ужин
Позвать в гости любимых людей, накрыть красивый стол со свечами, цветами, лучшей посудой (той, что мы достаем из серванта раз в год), приготовить вместе ужин — что может быть лучше? Кстати, вот вариант хюгге с русским менталитетом: налепить вместе с друзьями или родственниками вареников или пельменей.
Совет №9. Познакомьтесь с соседями
Серьезно, они могут оказаться отличными ребятами с такими же, как у и вас, радостями и переживаниями. На более продвинутом уровне можно начать ходить друг к другу в гости или устроить в коридоре пункт обмена книгами.