Смета на ремонт квартиры: как не потерять деньги и проверить работу подрядчика
Для многих стоимость ремонта — один из главных параметров, по которым выбирают подрядчика. Чтобы определиться с ней, представители компаний составляют смету. Чтобы цена на ремонт в процессе не выросла на 30-50%, заказчику нужно проверить расчеты. Разбираемся, как это сделать.
Почему стоимость работы меняется во время ремонта
Сметы на ремонт бывают идеально точными крайне редко. На это есть несколько причин.
❗️Недостаток данных
Эта особенно актуально для вторичного жилья. Сметчик не знает, в каком состоянии стены под обоями или из чего сделан черновой пол под паркетом. Из-за этого он не может точно определить перечень работ и опирается на собственную оценку состояния помещения и пожелания заказчика.
❓Что делать: узнайте больше о доме и квартире. Расскажите сметчику, из чего сделаны стены, какой материал использован для перекрытий, когда в последний раз делали капитальный ремонт.
❗️Изменения в ходе ремонта
Часто бывает, что владельцы жилья решают что-то изменить, когда ремонт уже начался: добавить розеток или заменить натяжной потолок на гипсокартонный. Смета вырастает за счет новых работ.
❓Что делать: тщательно планируйте ремонт. Закажите дизайн-проект или составьте его сами — как это сделать, мы подробно рассказали в нашей статье.
❗️Умышленное занижение цены
Бывает, что итоговую стоимость ремонта занижают специально, чтобы увеличить шансы на сделку. Для этого уменьшают площади поверхностей, убирают из сметы некоторые виды работ. А потом в процессе ремонта заказчик узнает, что ремонт обойдется на 30-50% дороже.
❓Что делать: тщательно проверить смету. Если в ней много неточностей, выбрать другого подрядчика.
Как проверить смету
Чтобы проверить смету, понадобится пара часов, рулетка и калькулятор.
Замеры
Измерьте длину, высоту и ширину помещения. Рассчитайте площади пола и стен для каждой комнаты. Если пол и потолок не совпадают по параметрам — например, ремонт планируется на мансардном этаже, — рассчитайте также площадь потолка.
Если у поверхностей сложная форма, их нужно условно разбить на более простые фигуры, подсчитать их площади и сложить.
Сократите этот этап, если у вас есть дизайн-проект. Обычно дизайнеры сами выезжают на объекты и проводят замеры. Ими можно пользоваться. А вот планом БТИ — не надо: в них бывают расхождения с реальными параметрами.
Демонтажные работы
Демонтаж включают в смету, если в квартире есть отделка. Новостройкам в бетоне этот раздел не нужен.
Начните проверку с демонтажа чистовой отделки. Здесь все просто — исходите из того, что видите. В смету включают очистку поверхностей от краски, снятие обоев, демонтаж напольного покрытия и другие подобные работы.
Сложности возникают, когда доходит до демонтажа черновой отделки. Непонятно, в каком состоянии поверхности под слоем черновых материалов. Так, старый штучный паркет может скрывать фанеру, обмазанную битумной мастикой, а может — трухлявые деревянные лаги. Под обоями может быть как голая стена, так и слой шпатлевки, который нужно снять. В каждом случае — свой перечень работ и стоимость.
Пример расчета демонтажных работ
Черновые работы
Позиции в списке черновых работ зависят от состояния квартиры и будущей чистовой отделки. Вот основное, что нужно знать для проверки этого блока сметы.
Стены. Если купили квартиру свободной планировки в новостройке или собираетесь делать перепланировку, первым делом проверьте в смете площадь возводимых стен.
В смету должна быть включена грунтовка каждого нового слоя. Грунтуют бетон перед нанесением штукатурки, а штукатурку — перед тем, как шпатлевать стены.
В смету должна быть внесена штукатурка по маякам. Если стены будут выравнивать гипсокартоном — например, зашивать шумоизоляцию, — обратите внимание на проклейку швов, армирование, грунтовку.
Шпатлевка стен различается в зависимости от чистового материала. В смете должно быть указано, готовят поверхности под обои или под покраску. В этих вариантах различается итоговый результат и цена — под покраску стены получаются более гладкими, а стоимость отделки повышается. Если стены планируют красить, в смету закладывают проклейку поверхностей стеклохолстом.
Если оставляете проемы без дверей, в смете должна быть отражена отделка откосов.
Потолки. Перечень работ зависит от выбранного типа отделки.
Под натяжной потолок черновые работы не нужны. Но иногда для старых домов закладывают грунтовку потолка, чтобы сверху на полотно не сыпалась пыль.
Штукатурку потолков под покраску и возведение конструкций из гипсокартона проверяют так же, как при отделке стен. Обязательно закладывается армирование стеклохолстом и шпатлевка под покраску.
Полы. У каждого напольного покрытия — свои требования к черновой поверхности. Уточняйте их, когда выбираете материал. Так, для ламината достаточно ровной стяжки, а под паркетную доску дополнительно укладывают и шлифуют фанеру.
Расходы на стяжку зависят от ее толщины. В новостройке ее можно определить, сравнив уровень чистового пола в подъезде и бетонной плиты в квартире. Во вторичной квартире — так же, но уже после демонтажа.
Пример сметы на черновую отделку комнаты в новостройке
Сантехнические работы
Во время отделки квартиры в новостройке и при капитальном ремонте вторичного жилья прокладывают новые трубы водоснабжения и канализации. Обычно их считают поштучно.
По две трубы — для горячей и холодной воды — нужно для:
- раковины в кухне и ванной комнате
- ванны
- душа
- бойлера или проточного нагревателя
Одна труба нужна для:
- унитаза
- стиральной машины
- посудомоечной машины
Также в смету закладывают разводку канализационных труб. Количество точек канализации считают по количеству «мокрых точек» — выводов труб под сантехнические приборы. Под бытовую технику канализационные трубы не выводят.
Пример сметы сантехнических работ в ванной комнате
Электромонтажные работы
Длина кабеля. Никто не может назвать точное количество кабеля, которое потребуется для разводки в конкретной квартире. Недобросовестные компании этим пользуются и сильно занижают этот показатель.
Посчитать не получится, но прикинуть вполнеможно. В квартирах используют два вида кабеля: в гофрированной трубе и без нее. Первый вариант прокладывают по полу и потолку, второй — по стенам. Длина зависит от количества электроточек — розеток, выключателей и светильников.
Обратите внимание, чтобы общая длина кабеля в смете была не меньше, чем площадь вашей квартиры, умноженная на 5. Если считаете, что у вас в проекте заложено много электроточек, умножайте на 7.
Количество электроточек. Также стоит обратить внимание на количество розеток и выключателей. Определитесь с ним заранее, чтобы представителю каждой компании называть одни и те же данные. Так будет проще сравнивать сметы.
Учтите, что каждая электроточка считается отдельно: даже если в планах сдвоенная розетка, под нее нужно два гнезда. В одно гнездо такие розетки устанавливают редко: для такого монтажа подходят только накладные изделия, а они сильно выпирают из стены и некрасиво выглядят.
Длина штроб для кабелей по стенам. Если основные кабели разводят по полу, длину штроб считают так:
- по 0,3 м для каждой розетки
- по 1,2 м для розеток под телевизор и в рабочей зоне на кухне
- высота от пола до потолка для выключателей — 0,9 м до выключателя от пола и кабель до потолка для соединения со светильниками
Наполнение электрощита. Иногда компании «экономят» в смете за счет автоматических выключателей в щитке. Пересчитайте их: должно быть минимум по 2 на каждое помещение, плюс еще по одному на каждый прибор с высоким потреблением энергии — плиту, кондиционер, водонагреватель, холодильник и другие. Автоматов получается довольно много, но это улучшает безопасность и гарантирует, что в случае поломки вам не придется сидеть совсем без света.
Пример расчета электромонтажных работ в квартире
Чистовая отделка
Чистовые работы — самый простой для раздел для расчета. Здесь ориентируйтесь на материалы, которые хотите использовать, и площади поверхностей в смете.
Особенно обратите внимание на плинтусы, указанные в смете — тут часто бывают ошибки. Монтаж деревянных, пластиковых и полиуретановых плинтусов стоит по-разному.
Если оставляете проемы без дверей, в смете должна быть отображена отделка откосов. Если двери устанавливает та же компания, что делает ремонт, эту услугу также прописывают в расчете.
Пример расчета стоимости чистовой отделки в комнате
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