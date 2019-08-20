Планировка квартиры: на что стоит обратить внимание перед покупкой
Планировка квартиры — пункт, который при выборе жилья имеет не меньшее значение, чем адекватность соседей или развитость инфраструктуры района. Ведь вам с нею жить. И если в планах нет глобальных переделок, оцените удобство планировки до принятия решения о покупке. А мы поможем советами.
1. Метраж — не главное
Больше — не всегда значит лучше. И вот почему. Общий метраж помещения и его полезная площадь (суммарная площадь комнат и кухни) — две большие разницы. Смотрите на вторую — это и будут реальные квадратные метры для вашей жизни. Из них нужно выжимать максимум. Лишние «квадраты» — лишние траты: на их покупку, оплату коммунальных счетов, налогов, наконец, на элементарную ежедневную уборку. Хорошо подумайте, действительно ли вам так нужны те дополнительные квадратные метры.
2. Так ли хороша свободная планировка
На первый взгляд: чистый лист — твори не хочу. Но если подумать, квартира со свободной планировкой может лишить вас свободы в планировании пространства. Почему так? Некоторые застройщики просто «режут» пространство дома на части, элементарно не думая о том, как в этом всем жить.
Например, есть квартира в 70 квадратных метров с двумя небольшими окнами на одной стороне. Планировка — свободная. Сделать из нее нормальную трешку или двушку — не совсем реально (часть комнат из-за отсутствия естественного света будет больше напоминать чулан).
Сотворить однушку с просторной комнатой и гигантскими кухней, ванной, туалетом и прихожей — возможно. Но зачем? Такие пространства неудобны для жизни, особенно если речь не об одном человеке, а о семье.
Где будет спальня, какую часть помещения отдать под детскую или как разместить гостей — если застройщик не задал себе все эти вопросы, решать их придется вам.
3. Эргономичная планировка важнее дополнительной площади
Совершенно точно: скромные по размерам квартиры с продуманной планировкой побеждают просторные и бестолковые помещения. Смотрите на схему квартиры и взвешивайте свои возможности и реальные потребности для жизни. Прикиньте сразу, как вы сможете максимально эффективно использовать всю полезную площадь.
В идеале хорошей основой под удобную планировку станет наличие:
✓ лоджии или балкона
✓кладовой
✓гардеробной
✓ просторной кухни (от 10-12 квадратных метров)
✓дополнительного санузла
Совет
Квартиры с узкими и длинными комнатами (их часто называют «пеналами») — неуютные и печальные. Избегайте этих вариантов. Жить в помещениях такой формы неудобно, а придумать эргономичную планировку очень сложно. То же актуально и для комнат неправильной формы (эллипсоидных, шестиугольных, скругленных, с острыми углами и т. п.) — с рациональной расстановкой мебели точно возникнут проблемы. В общем, ищите прямоугольники и квадраты.
4. Оптимальный размер коридора
Огромная прихожая (площадь которой соизмерима с размером кухни или комнат) — бесполезное пространство. Слишком тесный коридор — неудобен. Не большой и не маленький — вот таким он должен быть. Желательно, еще и прямоугольной формы. Длинный и узкий коридор создает ненужное ощущение общежития, а большой квадратный — оправдан, только если вы понимаете, для чего он вам нужен.
5. Инсоляция решает
Еще один важный момент: обратите внимание на инсоляцию помещения. Отсутствие солнца в квартире ведет к появлению хронических заболеваний (особенно у детей). Также недостаток прямых солнечных лучей пагубно влияет на состояние кожи и рост волос, иммунную и сердечно-сосудистую системы, настроение и работоспособность.
Бывает так, что на одну огромную комнату приходится единственное окно — это неправильно. Оптимально, чтобы на каждых 10-12 квадратных метрах было одно стандартное окно. Это поможет в организации правильной и комфортной планировки.
Перепланировка — не всегда выход
Если вы все же решились на покупку не вполне подходящей квартиры с тем, чтобы позже сделать перепланировку, помните, что любые изменения необходимо согласовывать. Несанкционированные попытки перенести стены, прорубить окна, чтобы получить дополнительный свет или даже сместить двери соседи могут и не заметить, но обязательно заметят риэлторы и банк при продаже.
Большая часть жилой недвижимости продается и покупается в ипотеку, и если план БТИ не соответствует текущему состоянию помещения, вы не только не сможете ее продать, но и будете вынуждены восстановить прежний вид, если узаконить перепланировку не получится. Поэтому еще раз взвесьте за и против и не торопитесь с покупкой: квартиру в 14-дневный срок в магазин не вернешь.