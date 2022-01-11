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Недвижимость
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В чем разница между перепланировкой и переоборудованием квартиры?

Дата публикации: 11 янв 2022
В чем разница между перепланировкой и переоборудованием квартиры?

«Золотой ключик»

, автор YouTube-канала

МИРОНОВА ПЛЮС

,

Нижний Новгород

Все мы хотим жить лучше и стремимся сделать домашний очаг комфортным и уютным. Для этого многие прибегают к перепланировке или переоборудованию квартиры. Особенно часто это встречается в домах советской постройки — хрущевках и брежневках. Однако не все знают, что данные действия могут иметь негативные последствия, например, когда вы захотите продать жилье.

Разбираемся, в чем разница между этими двумя понятиями, а также почему перепланировку и переоборудование важно узаконить.

Перепланировка— это изменение изначальной конфигурации помещения, требующее внесений корректив в его технический паспорт. Т.е. если вы снесли стену, перенесли дверной проем, объединили несколько комнат в одну или вообще полностью поменяли план квартиры — это перепланировка.

Переоборудование касается действий по переносу инженерных сетей, санитарно-технического, электрического и другого оборудования, оно также требует внесения изменений в техпаспорт. Проще говоря, если вы установили полотенцесушитель в другое место ванной комнаты или перевесили радиаторы батареи — это будет считаться переоборудованием.

Перепланировку и переоборудование юристы рекомендуют узаконить. Хорошо, если вы подготовились к этому: заказали проект в имеющей на это лицензию компании и в финале получили акт, подтверждающий, что все изменения внесены в технический паспорт квартиры. Гораздо хуже, если ремонт вы сделали самостоятельно, не оповестив об этом соответствующие структуры. И если дело касается срочной продажи или покупки квартиры с перепланировкой или получения на нее ипотечного кредита, то здесь клиенты часто сталкиваются с проблемами. Например, оценочные компании могут внести такую квартиру в специальный список и в таком случае велика вероятность, что сделка с ней будет запрещена до тех пор, пока перепланировка не будет узаконена.

Стоит также знать, что процесс узаконивания уже сделанной перепланировки происходит только через суд и может занять от 6 до 8 месяцев. Поэтому к продаже лучше подготовиться заранее и иметь на руках все документы. Важен и финансовый аспект: стоимость квартиры с неузаконенной перепланировкой на 10-15% ниже, чем с узаконенной. В итоге вы можете потерять при продаже до 200-300 тысяч рублей, тогда как официальное узаконивание обойдется от 30 до 100 тысяч.

Поэтому, если вы уже сделали перепланировку — согласуйте ее. Если только планируете, сделайте это грамотно и поэтапно: закажите проект, получите разрешение на его реализацию в администрации района и соответствующих организациях.

После найдите строительную компанию, которая имеет ЛИЦЕНЗИЮ на проведение подобного рода работ. Если хотя бы один пункт этой дорожной карты не выполнен — перепланировку НЕ ДЕЛАТЬ во избежание дальнейших проблем! Помните — узаконенная перепланировка повышает стоимость вашего жилья на 15-20%, а вероятность быстрой продажи возрастает.

Если у вас есть вопросы к риелтору — задавайте в комментариях! Наши эксперты обязательно на них ответят 😊

Отвечает Ольга Миронова,
Основатель и директор агентства недвижимости

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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