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Дом и уют
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Куда сходить с детьми на каникулах в Москве

Дата публикации: 28 окт 2023
Куда сходить с детьми на каникулах в Москве
Содержание

Наконец долгожданные осенние каникулы у московских школьников. Продлятся они с 28 октября по 5 ноября. По этому случаю мы собрали подборку развлечений для ваших детей.

Московский зоопарк

Провести время вместе с ребёнком или отправить его с друзьями на неделе каникул можно в Московский зоопарк. Он открыт с 9:00 до 17:00. На днях зоопарк открыл новый тёплый павильон «Птицы и бабочки тропиков».

Адрес: Москва, Б. Грузинская ул., 1

Парк аттракционов «Остров мечты»

Крытый парк развлечений для всех возрастов: развлечения для себя найдут как и малыши из начальной школы, так и дети постарше. И даже, возможно, родители!

Адрес: Москва, Андропова пр-т, 1

Мастер-класс «Тайна ароматов»

В Зарядье пройдёт мастер-класс, посвящённый методам получения ароматов. Участники узнают, что такое паровая экстракция, дистилляция и анфлераж, как строится парфюмерная композиция.

Будет и практика: участники выделят эфирное масло из цитрусовых, мяты и мелиссы, проведут паровую экстракцию, научатся раскладывать ароматы по нотам и создадут собственную композицию. А полученными натуральными духами можно пользоваться.

Для детей от 12 лет. Дети младшего возраста допускаются на мастер-класс в присутствии взрослых.

Адрес: Москва, парк Зарядье

Планетарий

Московский планетарий приглашает на свои лекции, фильмы и в свои интерактивные пространства.

Адрес: Москва, Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1

Морская симфония. Времена года

Палитра эмоций для всей семьи благодаря живой музыке, визуальным эффектам и морским артистам «Москвариума». В рамках программы обещают полное погружение в каждое время года: зиму, весну, лето и осень.

Для детей любого возраста.

Адрес: Москва, ВДНХ, пр-т Мира, 119 строение 23

Посещение СоюзМультПарка

В концепции парка VR-технологии, мультимедийные экраны, Мокап-технологии и многое другое, что будет интересно не только детям, но и взрослым.

В парке проходят обучающие и развлекательные мероприятия, мастер-классы по созданию мультфильмов.

Для детей любого возраста.

Адрес: Москва, ВДНХ, пр-т Мира, д. 119, стр. 7, павильон №7

Аквапарк в Лужниках

Аквапарк в самом центре города. Его территория оснащена 9 горками общей протяженностью 1300 метров, детской водной зоной, 9 развлекательными бассейнами, большой зоной отдыха под пальмами и многим другим.

Есть и термобассейн с выплывом на улицу и панорамным видом на Воробьевы горы и МГУ. Круглый год температура в бассейне держит отметку в 36 градусов.

Адрес: Москва, Лужнецкая наб., 24, стр.4

Выставка-косплей «В далёкой-далёкой галактике»

Впервые в России проходит косплей-выставка по мотивам киновселенной «Звёздные войны». Экспозиция площадью 1600 квадратных метров, больше 200 экспонатов, роботы, космические корабли и многое другое.

Для детей от 12 лет.

Адрес: Москва, ВДНХ, павильон №21 (напротив «Москвариума»).

Семья
Дети
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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