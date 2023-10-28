Куда сходить с детьми на каникулах в Москве
Наконец долгожданные осенние каникулы у московских школьников. Продлятся они с 28 октября по 5 ноября. По этому случаю мы собрали подборку развлечений для ваших детей.
Московский зоопарк
Провести время вместе с ребёнком или отправить его с друзьями на неделе каникул можно в Московский зоопарк. Он открыт с 9:00 до 17:00. На днях зоопарк открыл новый тёплый павильон «Птицы и бабочки тропиков».
Адрес: Москва, Б. Грузинская ул., 1
Парк аттракционов «Остров мечты»
Крытый парк развлечений для всех возрастов: развлечения для себя найдут как и малыши из начальной школы, так и дети постарше. И даже, возможно, родители!
Адрес: Москва, Андропова пр-т, 1
Мастер-класс «Тайна ароматов»
В Зарядье пройдёт мастер-класс, посвящённый методам получения ароматов. Участники узнают, что такое паровая экстракция, дистилляция и анфлераж, как строится парфюмерная композиция.
Будет и практика: участники выделят эфирное масло из цитрусовых, мяты и мелиссы, проведут паровую экстракцию, научатся раскладывать ароматы по нотам и создадут собственную композицию. А полученными натуральными духами можно пользоваться.
Для детей от 12 лет. Дети младшего возраста допускаются на мастер-класс в присутствии взрослых.
Адрес: Москва, парк Зарядье
Планетарий
Московский планетарий приглашает на свои лекции, фильмы и в свои интерактивные пространства.
Адрес: Москва, Садовая-Кудринская ул., 5 стр.1
Морская симфония. Времена года
Палитра эмоций для всей семьи благодаря живой музыке, визуальным эффектам и морским артистам «Москвариума». В рамках программы обещают полное погружение в каждое время года: зиму, весну, лето и осень.
Для детей любого возраста.
Адрес: Москва, ВДНХ, пр-т Мира, 119 строение 23
Посещение СоюзМультПарка
В концепции парка VR-технологии, мультимедийные экраны, Мокап-технологии и многое другое, что будет интересно не только детям, но и взрослым.
В парке проходят обучающие и развлекательные мероприятия, мастер-классы по созданию мультфильмов.
Для детей любого возраста.
Адрес: Москва, ВДНХ, пр-т Мира, д. 119, стр. 7, павильон №7
Аквапарк в Лужниках
Аквапарк в самом центре города. Его территория оснащена 9 горками общей протяженностью 1300 метров, детской водной зоной, 9 развлекательными бассейнами, большой зоной отдыха под пальмами и многим другим.
Есть и термобассейн с выплывом на улицу и панорамным видом на Воробьевы горы и МГУ. Круглый год температура в бассейне держит отметку в 36 градусов.
Адрес: Москва, Лужнецкая наб., 24, стр.4
Выставка-косплей «В далёкой-далёкой галактике»
Впервые в России проходит косплей-выставка по мотивам киновселенной «Звёздные войны». Экспозиция площадью 1600 квадратных метров, больше 200 экспонатов, роботы, космические корабли и многое другое.
Для детей от 12 лет.
Адрес: Москва, ВДНХ, павильон №21 (напротив «Москвариума»).