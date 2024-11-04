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Как выглядят традиционные дома народов России

Дом и уют
вчера 11:00
36K
Как выглядят традиционные дома народов России
Содержание

Россия — многонациональная и мультикультурная страна. Увлекательно изучать традиции и быт разных её народов.

Оказывается, в нашей стране этнографы насчитывают более 20 видов жилищ, каждый из которых делится на подвиды. Узнали, какие необычные дома бывают у народов России, как они выглядят и чем примечательны. 

Жилища тундры

Чум — палатка, шалаш, жилище конической формы. Состоит из рамы, покрытой в зависимости от сезона и обычаев корой, оленьей шкурой или войлоком. 

Чумы могут использовать для жизни разные народы: коми, ненцы, ханты, эвенки. В качестве хозяйственной постройки — марийцы, удмурты, чуваши и татары. 

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Архитектура Русского Севера

Русский Север славится своим деревянным зодчеством. Здесь хорошо сохранились старинные дома — их строили из очень прочных материалов, способных выдержать суровый климат.

Северные дома отличают внушительные размеры и индивидуальность оформления. 

Часто применяется сочетание устоявшихся, традиционных форм с новыми неожиданными решениями, например, особый декор конька или древняя форма наличника.

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Разнообразие Северного Кавказа

Ингушские башни — постройки древнеингушских кобанских племён. Памятники архитектуры представляют собой монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные сооружения.

Жилая башня — квадратная или прямоугольная каменная постройка, сложенная обычно в два-три этажа.

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Турлучный дом — дом из глины и соломы, аналог избы, который стал популярен из-за недостатка леса. Название дома появилось на Кубани. Кроме Кавказа такие дома распространены на Дону и Азовском море. 

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Дом с плоской земляной крышей. Такие дома встречаются в Карачаево-Черкесии — здесь их сохранилось около 50. 

Источник фото: Зухра Биджиева, etokavkaz.ru
Источник фото: Зухра Биджиева, etokavkaz.ru

Сакля — горные дома Северного Кавказа. Каменное сооружение, крестьянский дом, расположенный в горах.

Бывают одноэтажными и многоэтажными. Представляют собой крепость в случае опасности. 

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Сибирская усадьба

Сибирская усадьба — это комплекс жилых и хозяйственных построек, который имеет четко выраженные границы с крепкими высокими ограждениями. 

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Изба

Традиционная изба — одно- или двухэтажный сруб, иногда с дощатой обшивкой, крытый двух- или четырёхскатной крышей.

В избе обязательно есть печь. Вдоль стен сундуки и лавки, на которых спали.

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Якутские балаганы и урасы

Традиционно якуты вели полуоседлый образ жизни и имели летние и зимние жилища. Летом жилища ставились более тесно, зимой — дальше друг от друга. 

Ураса — самая древняя форма летнего жилища якутов: конусообразный шалаш из жердей, обтянутый берестой.

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Якутский балаган — зимнее жилище (джие). Состоит из вертикально поставленных бревен с пологой крышей. 

К нему пристаивается хотон — загон для скота.

Как выглядят традиционные дома народов России №1

Особенности домов Юга России

Жители южных регионов России при строительстве домов особое внимание уделяют ориентации дома относительно сторон света и организации проветривания. Ведь жильё необходимо защитить от перегревания. 

Для южной архитектуры характерны козырьки, ставни, жалюзи, а также летние помещения — террасы, галереи и внутренние дворики. 

Климат позволяет перенести часть хозяйственных помещений из дома на придомовую территорию. 

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Башкирские юрты

Юрты из шерсти, дерева и кожи традиционны для башкиров. В её нижней части решетка, скрепленная ремнями. Вверху — деревянный круг для прохода дыма от очага и света.

Юрты разделяются на мужскую и женскую части занавесом — шаршау. Вход расположен с южной стороны. Северная часть башкирского жилища — главная, предназначается для гостей. 

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Татарские избы

Татарская архитектура сформирована под влиянием оседлого и кочевого образа жизни, наиболее точно её традиции сохранились в сельской местности. 

Типичное жилище — деревянная изба, разделенная на мужскую и женскую части особым тканевым занавесом — чаршау. 

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