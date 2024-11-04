Как выглядят традиционные дома народов России
Россия — многонациональная и мультикультурная страна. Увлекательно изучать традиции и быт разных её народов.
Оказывается, в нашей стране этнографы насчитывают более 20 видов жилищ, каждый из которых делится на подвиды. Узнали, какие необычные дома бывают у народов России, как они выглядят и чем примечательны.
Жилища тундры
Чум — палатка, шалаш, жилище конической формы. Состоит из рамы, покрытой в зависимости от сезона и обычаев корой, оленьей шкурой или войлоком.
Чумы могут использовать для жизни разные народы: коми, ненцы, ханты, эвенки. В качестве хозяйственной постройки — марийцы, удмурты, чуваши и татары.
Архитектура Русского Севера
Русский Север славится своим деревянным зодчеством. Здесь хорошо сохранились старинные дома — их строили из очень прочных материалов, способных выдержать суровый климат.
Северные дома отличают внушительные размеры и индивидуальность оформления.
Часто применяется сочетание устоявшихся, традиционных форм с новыми неожиданными решениями, например, особый декор конька или древняя форма наличника.
Разнообразие Северного Кавказа
Ингушские башни — постройки древнеингушских кобанских племён. Памятники архитектуры представляют собой монументальные жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные сооружения.
Жилая башня — квадратная или прямоугольная каменная постройка, сложенная обычно в два-три этажа.
Турлучный дом — дом из глины и соломы, аналог избы, который стал популярен из-за недостатка леса. Название дома появилось на Кубани. Кроме Кавказа такие дома распространены на Дону и Азовском море.
Дом с плоской земляной крышей. Такие дома встречаются в Карачаево-Черкесии — здесь их сохранилось около 50.
Сакля — горные дома Северного Кавказа. Каменное сооружение, крестьянский дом, расположенный в горах.
Бывают одноэтажными и многоэтажными. Представляют собой крепость в случае опасности.
Сибирская усадьба
Сибирская усадьба — это комплекс жилых и хозяйственных построек, который имеет четко выраженные границы с крепкими высокими ограждениями.
Изба
Традиционная изба — одно- или двухэтажный сруб, иногда с дощатой обшивкой, крытый двух- или четырёхскатной крышей.
В избе обязательно есть печь. Вдоль стен сундуки и лавки, на которых спали.
Якутские балаганы и урасы
Традиционно якуты вели полуоседлый образ жизни и имели летние и зимние жилища. Летом жилища ставились более тесно, зимой — дальше друг от друга.
Ураса — самая древняя форма летнего жилища якутов: конусообразный шалаш из жердей, обтянутый берестой.
Якутский балаган — зимнее жилище (джие). Состоит из вертикально поставленных бревен с пологой крышей.
К нему пристаивается хотон — загон для скота.
Особенности домов Юга России
Жители южных регионов России при строительстве домов особое внимание уделяют ориентации дома относительно сторон света и организации проветривания. Ведь жильё необходимо защитить от перегревания.
Для южной архитектуры характерны козырьки, ставни, жалюзи, а также летние помещения — террасы, галереи и внутренние дворики.
Климат позволяет перенести часть хозяйственных помещений из дома на придомовую территорию.
Башкирские юрты
Юрты из шерсти, дерева и кожи традиционны для башкиров. В её нижней части решетка, скрепленная ремнями. Вверху — деревянный круг для прохода дыма от очага и света.
Юрты разделяются на мужскую и женскую части занавесом — шаршау. Вход расположен с южной стороны. Северная часть башкирского жилища — главная, предназначается для гостей.
Татарские избы
Татарская архитектура сформирована под влиянием оседлого и кочевого образа жизни, наиболее точно её традиции сохранились в сельской местности.
Типичное жилище — деревянная изба, разделенная на мужскую и женскую части особым тканевым занавесом — чаршау.
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