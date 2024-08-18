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Дом и уют
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Как создать стильный интерьер с минимальными затратами: лайфхаки для бюджетного ремонта

Дата публикации: 18 авг 2024
Как создать стильный интерьер с минимальными затратами: лайфхаки для бюджетного ремонта
Содержание

Когда речь идет о ремонте и обновлении интерьера, многие из нас мечтают создать стильное и уютное пространство и при этом сэкономить. Вместе с экспертом рассказываем, как это сделать.

Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»

Фото эксперта
поделилась секретами, как преобразить свой дом, не опустошая кошелек.

Ищите вдохновение и развивайте насмотренность

Черпайте вдохновение из различных источников: журналов по дизайну интерьера, блогов, социальных сетей и выставок. Это поможет вам оставаться в курсе последних трендов и находить новые идеи для вашего дома. Для тренировки насмотренности и изучения интересующих стилей вы можете воспользоваться Pinterest, сохраняя понравившиеся примеры на своей доске.

Планируйте

Недавнее исследование сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «Работа.ру» показало, что почти каждый десятый россиянин испытывает тревогу, думая о дорогостоящем ремонте. Однако все страхи можно развеять с помощью четкого плана.

Чтобы избежать неожиданных трат, стоит задуматься о дизайн-проекте — его можно заказать в сервисе «Ремонт со СберУслугами». Профессиональный дизайнер поможет создать функциональное и гармоничное пространство, подготовив необходимый пакет чертежей с учетом расположения коммуникаций и спецификации отделочных материалов, освещения и мебели.

Дизайн-проект — это не просто картинки будущего интерьера, а настоящая инструкция для строителей, которая поможет избежать серьезных ошибок и сэкономить как деньги, так и время.

Выбирайте практичные стилевые решения

Избегайте сложных геометрических форм при проектировании — многоуровневые потолки остались в прошлом. Рассмотрите простые и актуальные интерьерные стили. Например, ваби-саби (в переводе с японского «скромная красота») — японская философия, которая отвергает показную роскошь и акцентирует внимание на экологичности: неидеальные покрытия стен и полов, потертая деревянная мебель с блошиных рынков или ремесленных выставок.

Или стиль бохо, который сочетает элементы культуры кочевых народов, дух свободы и этнические мотивы. Бохо позволяет использовать предметы из разных культур, комбинируя индийские шелка, европейские покрывала и китайскую вышивку с мебелью, найденной на блошином рынке.

Упрощайте

Сравните различные варианты отделки. Что будет выгоднее: поклеить обои с принтом или покрасить стены качественной краской, выбрать сложный плиточный орнамент или лаконичное решение? Общий тренд на упрощение, продиктованный современным урбанизированным образом жизни и стрессом, содержит в себе ценность тишины, спокойствия и времени. Принцип «меньше значит больше» становится все более актуальным.

Экономьте на мебели

Винтажная и советская мебель ретро сейчас на пике популярности. Специализированные магазины и онлайн-сервисы предлагают множество предметов в стиле mid-century modern, часто в отличном состоянии или требующих минимальной реставрации.

Рекомендуем выбирать винтажные вещи. Обычно они изготовлены из качественных натуральных материалов, таких как дерево и металл, и обладают уникальной эстетикой. Это экологичное решение по сравнению с небезопасными китайскими репликами, качество которых оставляет желать лучшего, а дизайн является нарушением интеллектуальной собственности.

Покупайте со скидкой

При оптовых закупках можно получить скидку до 20%. Перед покупкой обязательно ознакомьтесь с отзывами. Также изучите цены в разных магазинах и условия доставки. Ваш дизайнер может помочь оформить небольшую скидку на отделочные материалы или мебель.

Строительный бум в стране традиционно начинается с наступлением теплых дней, поэтому оптимальное время для покупок со скидками — осень и зима. В это время многие строительные бригады работают по сниженным тарифам.

Вкладывайте индивидуальность

Маленькие детали способны кардинально изменить восприятие интерьера. Акценты, отражающие вашу индивидуальность, в виде предметов искусства, скульптур, декоративных элементов, текстиля или оригинальных предметов дизайна сделают ваш дом уникальным.

Поиск необычных аксессуаров на блошиных рынках, специализированных порталах, ресейл-платформах или даже создание предметов декора своими руками может стать отличным решением для воплощения оригинального интерьера без лишних трат. В интернете можно найти множество мастер-классов по созданию стильных вещей из подручных материалов.

Сделать стильный интерьер с минимальными затратами возможно благодаря тщательному планированию, умелому использованию доступных ресурсов и креативности. Главное — это ваше видение и стремление к переменам. Начните с небольших шагов, и вскоре вы увидите, как интерьер станет отражением вашего стиля и личности.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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