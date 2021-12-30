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Дом и уют
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Тренды интерьера в 2022 году

Дата публикации: 30 дек 2021
Тренды интерьера в 2022 году
Содержание

Рассказываем, какие стили, тенденции, материалы и цвета будут на пике популярности в оформлении интерьера в 2022 году.

Джапанди

Этим термином обозначают подстиль минимализма, сочетающий в себе черты восточного и скандинавского стилей (Japan[ese] + scandi). Так концепции Запада и Востока подружились, взяв за основу японскую экологичность и европейскую практичность.

Для нового восточно-нордического минимализма также характерны использование грубых и необработанных текстур, природные оттенки, максимум естественного света, функциональность и бережное отношение к природе.

Тренды интерьера в 2022 году №1

Домашняя рабочая зона

Почти за два года пандемии удаленная работа укрепила свои позиции и не собирается их сдавать. Поэтому теперь вместо стихийных рабочих зон на балконах, кухнях и подоконниках многие стараются организовать в квартире полноценные хоум-офисы: комфортные и стильные.

Даже если площадь квартиры небольшая, с созданием обособленной рабочей зоны прекрасно справляются мебель-трансформер, ширмы, перегородки и экраны.

Тренды интерьера в 2022 году №2

Мягкие формы и линии

Строгая геометрия уходит на второй план, уступая место всему мягкому и плавному: диванам в форме полумесяца, круглым обеденным столам, журнальным столикам и стульям округлых форм.

Тренды интерьера в 2022 году №3

Спа в ванной

Еще одна постковидная тенденция — если не всегда возможен визит в спа-центр или салон красоты, почему бы не обустроить бьюти-зону в собственной ванной комнате. Это реально даже в условиях небольшой городской квартиры. Для этого используйте в оформлении приятные фактуры и натуральные материалы: лен, хлопок, камень, мрамор.

Продумайте освещение, которое поможет расслабиться. Расставьте в ванной ароматические свечи и постарайтесь зонировать пространство, разделив зону для релакса от основной.

Тренды интерьера в 2022 году №4

Желтый цвет

В 2022 году в фаворитах будет желтый цвет во всех его вариациях: теплый оттенок сливочного масла, желто-оранжевый, нарциссовый, соломенный, припыленная охра.

Также в почете остается базовая палитра с черным, белым, серым и бежевым цветами, минеральные оттенки и, конечно, главный цвет года по версии Института цвета Pantone — сиреневый оттенок под названием 17-3938 Very Peri.

Тренды интерьера в 2022 году №5

Камень и дерево

Классика, ставшая долгоиграющим трендом в оформлении интерьера. Натуральный камень, дерево и мрамор используются как в отделке, так и в декоре, и отлично сочетаются друг с другом. На пик моды выходят деревянные полы — как новый паркет, так и отреставрированный старый.

Также отдается предпочтение мебели, будто бы сделанной в домашней крафтовой мастерской: со всеми неровностями, изъянами и шероховатостями.

Тренды интерьера в 2022 году №6

Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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