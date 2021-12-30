Тренды интерьера в 2022 году
Рассказываем, какие стили, тенденции, материалы и цвета будут на пике популярности в оформлении интерьера в 2022 году.
Джапанди
Этим термином обозначают подстиль минимализма, сочетающий в себе черты восточного и скандинавского стилей (Japan[ese] + scandi). Так концепции Запада и Востока подружились, взяв за основу японскую экологичность и европейскую практичность.
Для нового восточно-нордического минимализма также характерны использование грубых и необработанных текстур, природные оттенки, максимум естественного света, функциональность и бережное отношение к природе.
Домашняя рабочая зона
Почти за два года пандемии удаленная работа укрепила свои позиции и не собирается их сдавать. Поэтому теперь вместо стихийных рабочих зон на балконах, кухнях и подоконниках многие стараются организовать в квартире полноценные хоум-офисы: комфортные и стильные.
Даже если площадь квартиры небольшая, с созданием обособленной рабочей зоны прекрасно справляются мебель-трансформер, ширмы, перегородки и экраны.
Мягкие формы и линии
Строгая геометрия уходит на второй план, уступая место всему мягкому и плавному: диванам в форме полумесяца, круглым обеденным столам, журнальным столикам и стульям округлых форм.
Спа в ванной
Еще одна постковидная тенденция — если не всегда возможен визит в спа-центр или салон красоты, почему бы не обустроить бьюти-зону в собственной ванной комнате. Это реально даже в условиях небольшой городской квартиры. Для этого используйте в оформлении приятные фактуры и натуральные материалы: лен, хлопок, камень, мрамор.
Продумайте освещение, которое поможет расслабиться. Расставьте в ванной ароматические свечи и постарайтесь зонировать пространство, разделив зону для релакса от основной.
Желтый цвет
В 2022 году в фаворитах будет желтый цвет во всех его вариациях: теплый оттенок сливочного масла, желто-оранжевый, нарциссовый, соломенный, припыленная охра.
Также в почете остается базовая палитра с черным, белым, серым и бежевым цветами, минеральные оттенки и, конечно, главный цвет года по версии Института цвета Pantone — сиреневый оттенок под названием 17-3938 Very Peri.
Камень и дерево
Классика, ставшая долгоиграющим трендом в оформлении интерьера. Натуральный камень, дерево и мрамор используются как в отделке, так и в декоре, и отлично сочетаются друг с другом. На пик моды выходят деревянные полы — как новый паркет, так и отреставрированный старый.
Также отдается предпочтение мебели, будто бы сделанной в домашней крафтовой мастерской: со всеми неровностями, изъянами и шероховатостями.