7 факторов, которые влияют на стоимость ремонта
Ремонт квартиры стоит от пары десятков тысяч до нескольких миллионов рублей. Цена зависит от нескольких факторов. Чтобы правильно рассчитать бюджет и не переплатить лишнего, придется их учесть. Рассказываем о 7 частых причинах разброса в стоимости ремонта.
1. Место действия
Чем крупнее город и выше уровень жизни, тем дороже стоит отделка. Например, в Москве капитальный ремонт с материалами редко обходится дешевле 15 тысяч рублей за квадратный метр, а в Воронеже цена в полтора-два раза ниже.
2. Объем работы
На стоимость работы влияет состояние помещения и тип отделки. Если мастера не заходили в квартиру 20-30 лет, придется заплатить за капитальный ремонт с выравниванием поверхностей, заменой электрики, труб и сантехники. Отделка с нуля в новостройке по цене сравнима с капитальным ремонтом вторичной квартиры. А если нужно просто переклеить обои и заменить ламинат, стоимость упадет в 2-3 раза.
На цену работы влияет площадь квартиры: чем она больше, тем выше затраты. Хотя цена за квадратный метр крупного помещения может выйти ниже за счет скидок на закупку материалов и работу мастеров.
3. Мастера
Каждый мастер оценивает свою работу так, как ему комфортно. На стоимость работы влияет опыт, специализация, оснащение. Мастер, который ремонтирует квартиры несколько лет, умеет обращаться с современными материалами и работает дорогими профессиональными инструментами, назначит цену выше, чем новичок.
4. Посредники и помощники
Заказать ремонт в строительной компании обычно выходит дороже, чем напрямую у той же бригады. Компания берет дополнительную плату за комфорт и безопасность: работу мастеров проверяют, а на отделку дают гарантию.
Альтернатива компании — прораб. Он закупает материалы, следит за ходом работ, отчитывается перед заказчиком. Его услуги тоже стоят денег.
Если отказаться от помощи посредников, получится сэкономить деньги. Вместо них придется потратить время и силы.
5. Сложные задумки
Потолки в 2-3 уровня, ниши, стеллажи из гипсокартона, лепнина и сложная подсветка увеличивают смету. Если хочется сэкономить, придется убрать дорогостоящие детали и упростить дизайн будущего интерьера.
А если от необычных идей отказываться вы не готовы, ремонт можно доверить профессионалам.
Например, сервису Домклик. Проверенные подрядчики создадут дизайн-проект, сделают косметический или капитальный ремонт в зависимости от пожеланий. Клиентам доступна поэтапная оплата и онлайн-мониторинг за ходом работ.
6. Скорость работы
Чтобы капитально отремонтировать квартиру, нужно от 2 до 6 месяцев. На срок влияют время высыхания смесей и темп работы мастеров. Процесс ускорится, если хозяин квартиры наймет больше работников и попросит их трудиться в две смены. Это обойдется дороже, чем размеренная работа одной бригады.
7. Материалы
Материалы серьезно влияют на стоимость ремонта. Особенно чистовые: обои, краска, плитка, ламинат. Если смеси различаются по цене незначительно, то рулон обоев может стоить и 300 рублей, и 1500. Ламинат заменили на паркетную доску — еще расходы.