Долговечный ремонт: какие материалы выбрать
Ремонт квартиры — долгое и дорогое мероприятие. Его хочется повторять как можно реже. Это возможно, если выбрать для отделки «живучие» материалы — такие, которым не страшны грязь, падающая посуда, когти животных и частые уборки. Рассказываем, что подходит под эти критерии.
Отделка делится на черновую и чистовую. Черновая — та, которую вы не видите в готовой квартире: стяжка пола, штукатурка стен и потолка. Ее мы трогать не будем: она и так служит 15-20 лет, если соответствует стандартам. Поговорим о чистовой — она изнашивается гораздо быстрее.
Материалы для пола
Керамическая плитка. Уложенную плитку сложно разбить или поцарапать. Ей не повредят ни домашние питомцы, ни подвижные дети. Она без проблем выдерживает влажную уборку несколько раз в день.
Технически плитка подойдет для пола в любом помещении, но из-за холодной твердой поверхности ее редко укладывают в жилых комнатах. Если хочется плитку в интерьере гостиной или спальни, установите «теплый пол» и постелите ковер.
Дома ходят по плитке босиком или в мягкой обуви. Но даже в таких условиях она постепенно стирается из-за мелких абразивных частичек, которые попадают на подошвы. Поэтому когда покупаете плитку, смотрите на износостойкость. Этот показатель измеряют по шкале PEI, значение пишут на упаковке. Всего классов износостойкости пять:
I — плитка для чистых комнат, где ходят редко и в основном в домашней обуви или босиком. Подойдет для ванной и спальни;
II — для комнат, в которых бывают чаще: гостиной, кабинета, санузла;
III — для помещений, где иногда ходят в уличной обуви и часто приходится убирать: кухни, прихожей;
IV — для помещений, где часто ходят в уличной обуви: офисов, холлов, магазинов;
V — для помещений с большими нагрузками на пол: торговых центров, ресторанов, банков.
Для квартиры идеально подойдет плитка с маркировкой PEI-III.
Срок службы керамической плитки на полу зависит от того, как ее хранили, укладывали и где используют. Если купить плитку в проверенном магазине и доверить укладку квалифицированному мастеру, она прослужит в квартире несколько десятков лет.
Керамогранит. Преимущества те же, что у плитки: несложный уход, устойчивость к механическим воздействиям и химии. Только керамогранит еще прочнее и способен пережить перепады температур.
Поверхность у керамогранита такая же твердая и холодная, как у плитки. Под него укладывают «теплый пол».
К керамограниту тоже применяют шкалу износостойкости PEI. Он более прочный, чем керамическая плитка, поэтому найти материал классом ниже PEI-II вряд ли получится.
Срок службы керамогранита зависит от того, как и где его уложили. На полу в квартире он переживет обычную плитку.
Кварцвиниловая плитка. Она заменяет ламинат и линолеум. Не боится воды, ударов, щелочей и кислот, поэтому ее укладывают во всех комнатах. В отличие от керамической плитки и керамогранита, кварцвинил приятный на ощупь: поверхность теплая и упругая. Но под него надо подготовить, а именно — тщательно выровнять основание.
Чтобы выбрать долговечную кварцвиниловую плитку, узнайте класс износостойкости. Для квартиры подойдут материалы 31-34 класса — они предназначены для квартир и офисов со средней проходимостью. Если кварцвинил намеренно не царапать ножом и не скрести металлическими щетками, он прослужит 10-20 лет.
Наливной полимерный пол. Это монолитное покрытие. Его заливают на пол, оно разравнивается на основании и дает идеально гладкую поверхность.
В квартирах используют полиуретановые и эпоксидные наливные напольные покрытия. В первом случае получается эластичное покрытие, которое не боится ударов и перепадов температур. Обычно такие полы одноцветные. Эпоксидные составы образуют более жесткое покрытие — их сложнее поцарапать и они медленнее истираются. Они предоставляют больше возможностей для дизайна: эпоксидный пол заливают поверх рисунков и 3D-изображений, добавляют в саму смесь декоративные элементы.
Наливной пол служит 20-40 лет. Бывает и дольше: это зависит от типа покрытия, его толщины, условий использования.
Паркет. Этот материал капризный, но при правильном уходе прослужит долго.
Паркет не переносит перепады влажности и температуры, не ладит с водой и агрессивной химией. Обычно его не укладывают в ванных, кухнях, санузлах и коридорах — там он быстро испортится. Зато для спален, гостиных и детских он хорош: приятный на ощупь, гасит звуки, экологичный.
За паркетом нужно правильно ухаживать: купить пылесос с особой насадкой, протирать едва влажной тряпкой и обрабатывать специальными средствами. Раз в 4-5 лет его заново пропитывают маслом или покрывают лаком.
Если паркет покрылся царапинами, потерся и заскрипел, его циклюют — снимают верхний слой. Долговечность паркета напрямую зависит от того, сколько таких процедур он может перенести. Чем толще верхний «рабочий» слой, тем лучше. Штучный паркет из массива циклюют до тех пор, пока не дойдут до замков. Паркетная доска не вся состоит из ценного дерева, поэтому у нее снимают только самый верхний декоративный слой.
Износ паркета зависит от сорта древесины. Например, дуб прочный и не меняет цвет на солнце. Бук еще тверже, но он выцветает. Вишня от солнечных лучей темнеет, а клен — желтеет. Некоторые сорта со временем приобретают более благородный оттенок.
Если за паркетом ухаживать и вовремя ремонтировать, он не изменит своих свойств несколько десятков лет.
Материалы для стен
Моющаяся краска. Обычно выбирают между обоями и краской. Вторая прослужит дольше: она не отойдет от стены, ее не поцарапает кот. Если появятся потертости или детские рисунки, ее легко обновить — главное, сохранить про запас банку с колерованным составом.
Чтобы не переживать из-за пятен, купите моющуюся краску. Она подойдет для ванных, кухонь, прихожих. С нее легко удалить брызги воды и напитков, жир, уличную грязь.
Иногда краска желтеет или выцветает на солнце. Посоветуйтесь с мастером, прежде чем идти в магазин — вам подскажут, какую лучше купить.
Венецианская штукатурка. Этот материал имитирует на стенах разные фактуры: шелк, мрамор, гранит, воск. Долговечность зависит от конкретного вида штукатурки: некоторые из них легко переносят влажную уборку, другие хорошо себя чувствуют только в сухом помещении. В среднем декоративная штукатурка прослужит 15-20 лет.
Плитка. У настенной плитки те же преимущества, что и у напольной. Если ее правильно уложить и не экономить на клее, она прослужит еще дольше — по ней ведь не ходят.
Чтобы плиточная отделка дольше сохранила красивый вид, подберите правильную затирку: возьмите темный оттенок или купите дорогой, но неубиваемый эпоксидный состав.
Искусственный камень. Он неприхотливый в уходе, прочный, не боится перепадов влажности и температуры. Обычно в квартирах его используют для расстановки акцентов: например, выкладывают одну из стен в комнате. Если использовать надежный клей, искусственный камень будет радовать глаз несколько десятилетий.
Материалы для потолка
Натяжной потолок из ПВХ. За пленочным потолком легко ухаживать. Он не боится воды и загрязнений. Качественные полотна не выцветают и не желтеют на солнце.
Еще одно преимущество натяжных потолков из ПВХ — в том, что они способны задерживать воду. Если у соседа сверху прорвет трубу на кухне или в ванной, вода соберется над потолком и не испортит остальную отделку. Останется вызвать мастера, чтобы слить воду.
Натяжные ПВХ-потолки обычно служат 10-15 лет.
Реечный потолок. Это альтернатива натяжным потолкам для ванной и кухни. Они просты в уходе, не боятся воды и загрязнений. Иногда желтеют на солнце. От потопа не спасут, но в обычных условиях прослужат до 25 лет.
Правила долговечной отделки
Напоследок дадим несколько рекомендаций о том, как отремонтировать квартиру и забыть о переделках на долгие годы.
1. Учитывайте свойства материалов и условия в помещении. Паркет в ванной вздуется, а обычная керамическая плитка потрескается на незастекленном балконе.
2. Пригласите квалифицированных мастеров. Многие долговечные материалы капризны к качеству основания и технологии укладки. Если не соблюсти стандарты, отделка долго не прослужит.
3. Не экономьте на сопутствующих товарах. Если к дорогой плитке купить дешевый клей, результат не порадует: она быстро отойдет от стен и пола, придется менять облицовку. Важно качество грунтовки, затирки, малярных валиков и кистей.
4. Советуйтесь с мастерами или прорабом. Они помогут выбрать долговечные материалы и посоветуют, как сэкономить без ущерба качеству.
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