Как отметить новоселье: приметы, традиции и обычаи
Существуют обычаи, соблюдая которые, люди стремятся обезопасить новое жилище, привнести в него уют и гармонию, приумножить благосостояние.
Узнали, какие традиции и приметы новоселья характерны для жителей России и для чего они нужны.
Популярные приметы
Домовой. Считается, что он бережет и защищает от опасностей дом. Перед новосельем стоит позаботиться об угощении для домового. Раньше его клали в старый лапоть, сейчас — можно оставить на верхней полке кухонного шкафа или в другом укромном месте.
Кошка. Первой в дом можно пустить кошку, которая по традиции заберет негативную энергию пространства, если она есть. Существует поверье, что кровать нужно поставить на то место, где ляжет отдыхать кошка.
Гости и подарки. Праздновать новоселье стоит в день переезда. Перед входом в дом гостям следует бросить монетки через порог — этот обряд символизирует приток денег в дом. Дарить деньги не нужно.
Лучше выбрать деревянную или глиняную посуду, предметы интерьера и быта, которые сохраняют тепло и уют. Для гостей дома нужно заранее подготовить угощения — считается, что накрытый стол задаст тенденцию к благосостоянию и достатку.
Подкова. Над входной дверью нового дома часто вешают подкову. Её можно заменить или дополнить веточкой рябины. Считается, что так дом будет в безопасности от злых духов.
От веника до печенья — символы российского новоселья
Хлеб и соль — традиционные символы праздников. На новоселье их приносят гости с пожеланиями процветания и здоровья в доме.
Старый веник берут с собой хозяева дома, чтобы заманить с собой домового из старого жилья.
Огонь — еще один символ. При переезде в новый дом принято зажигать свечу, включать везде свет. В старину дом ещё и «окуривали» — обходили с зажженной веткой чистотела, чертополоха, можжевельника, чтобы избавиться от злых духов.
На Севере, в Мурманской и Архангельской областях на новоселье принято печь козули — это старинное обрядовое печенье из ржаного теста, разновидность пряников.
На Кубани считается, что дом помогут очистить зерно и квашня — горшочек с тестом.
Как выбрать время переезда
Издревле считалось, что время переезда влияет на дальнейших ход жизни в доме.
Хорошей приметой считается переехать в новый дом за раз, чтобы уже не возвращаться в старый. Следовательно, переезжать лучше утром, чтобы всё успеть, а вечером пригласить гостей на новоселье.
Есть и другие подходы. Например, в старину на Юге России переезжали на рассвете — возможно, это связано с климатом. По старинным татарским традициям в новый дом переезжали ночью. Если увезти с собой все вещи не получалось, следовало взять подушку, хлеб и мыло.
В православной культуре самым благоприятным днём в году для переезда в новую квартиру считается 14 сентября — праздник Семенов день, а временем года — осень соответственно.
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Кто должен входить в дом первым
Во время новоселья большое внимание уделяется тому, кто первый переступит порог дома.
Кот или кошка призваны принести в дом положительную энергетику, избавить дом от нужды, стать символом благосостояния и благополучия.
Но есть и другие обычаи. Древние славяне верили, что в дом первой должна войти пожилая женщина — её как бы жертвовали за благополучие и счастливую жизнь. Также существовало поверье, кто первый войдет в дом — тот из него первый и выйдет.
Первым в дом часто запускали и петуха — символ огня и очага. Татары считали, если петух запел — это предвестье счастливой жизни.
Самый удивительный ритуал новоселья в России
Россия — многонациональная страна. В привычном понимании новоселье бывает не у всех её жителей.
Сэргэ — столбы для привязывания лошадей, символ благополучия и процветания. В день новоселья их устанавливали коневодческие народы степей юга Евразии, юга Западной Сибири, Алтая, Тувы, Бурятии, Якутии.
Делали их обычно плотники, иногда сами хозяева или их родственники, приглашаемые на новоселье. Водружали сэргэ сразу же по окончании постройки жилища с молитвой-пожеланием. У подножия сэргэ клали самую изысканную пищу, которая была приготовлена для новоселья.
Как подготовиться к новоселью
Независимо от того, какие традиции и приметы вы выберете для организации своего новоселья, не стоит забывать о необходимой подготовке к заселению в новую квартиру.
1️⃣ Проведите генеральную уборку. Выделите свободное время или пригласите клининговую компанию, чтобы в день переезда в квартире было чисто. Тщательно всё отмыть гораздо проще при отсутствии вещей.
2️⃣ Оповестите соседей о новоселье. Небольшой праздник — отличный шанс познакомиться с соседями, а информационное объявление о новоселье на двери квартиры снизит раздражение, если вдруг вечеринка станет слишком шумной или затянется.
3️⃣ Закупитесь нужными мелочами. В момент новоселья у вас может не быть всей необходимой техники и мебели, но организовать комфорт на первое время можно. Приобретите хозяйственные товары, чай и кофе, приправы, питьевую воду, если у вас нет встроенного фильтра.
4️⃣ Продумайте еду для гостей заранее. Если вы задумали переезжать и приглашать гостей в один день, скорее всего у вас не будет сил готовить и накрывать стол. Возможно, у вас еще нет стола, стульев и посуды — это нормально. Просто выберите еду, которую можно заказать и удобно есть стоя, а также купите напитки и пластиковую посуду.
5️⃣ Составьте список желаемых подарков. Скорее всего друзья захотят порадовать вас в новоселье. И у них точно получится это сделать, если вы пришлете им список желаемых вещей, лучше — с картинками. В список вносите вещи разных ценовых категорий, чтобы люди чувствовали себя комфортно.
6️⃣ Сохраняйте позитивный настрой. Самое важное вы уже сделали — купили квартиру. Бытовые сложности или какие-то приметы и знаки в день переезда не должны портить вам настроение. Нет кота, нагрубил грузчик, не появилась радуга на небе? В новой квартире вас ждет еще много радостных событий. С новоселья всё только начинается.
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