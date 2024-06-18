Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Дом и уют
4 мин
4K

Как правильно хранить продукты в холодильнике

Дата публикации: 18 июн 2024
Как правильно хранить продукты в холодильнике
Содержание

От питания напрямую зависит здоровье человека. И для того, чтобы оно было качественное, важно не только выбирать хорошие продукты, но еще и правильно хранить их в холодильнике. Рассказываем, как это сделать.

Не складывайте в холодильник лишнее

Не следует заставлять полки продуктами, которые можно или даже нужно хранить при комнатной температуре. Чем больше в холодильнике места, тем лучше циркулирует воздух — благодаря этому еда дольше остается свежей.

Какие продукты не нужно убирать в холодильник

  • лук и чеснок;
  • цукини, тыкву, картофель (при низкой температуре они быстрее портятся);
  • мед и варенье;
  • хлеб (он может впитывать запахи);
  • шоколад;
  • оливковое масло;
  • консервированные продукты;
  • бананы;
  • экзотические фрукты;
  • огурцы, баклажаны, помидоры.

Храните продукты на своих полках

Таким образом вы сможете соблюсти температурный режим, поскольку температура в тех или иных зонах холодильника разная.

В самом теплом месте — дверце — должны храниться нескоропортящиеся продукты: соусы, напитки, лекарства. А вот яйца туда складывать не стоит: когда вы открываете холодильник, температура меняется, и срок их хранения уменьшается.

Полки, которые находятся под морозилкой, подойдут для продуктов, которые быстро портятся: молочных, мяса, рыбы, яиц, сосисок и так далее.

Еще ниже можно положить готовую еду и полуфабрикаты. В нижние ящики следует класть овощи, фрукты и ягоды, но раздельно.

Регулярно наводите порядок в холодильнике

Хотя бы раз в неделю нужно избавляться от испорченных продуктов и протирать холодильник. Также стоит его периодически размораживать, чтобы он нормально работал.

Упаковывайте готовую еду и продукты

Упаковка нужна для того, чтобы пища не высохла и на ней не образовалась плесень. Но при выборе такой защиты тоже есть несколько правил:

  1. Не кладите продукты в целлофановые пакеты — это чревато появлением бактерий.
  2. Готовую еду храните в контейнерах, сыры, колбасы и копчености — в пергаментной бумаге, нарезки и закуски — в фольге.
  3. Овощи и фрукты кладите в деревянную посуду, а молоко переливайте в стеклянную бутылку.
  4. Свежую зелень поместите в банку, закрыв ее.

Не ставьте горячие блюда в холодильник

Перед тем как убрать горячую еду на полку, дайте ей остыть, иначе в холодильнике повысится влажность, а сам он может сломаться.

Соблюдайте правила товарного соседства

  1. Не храните рядом замороженные и свежие продукты, а также сухие и влажные, впитывающую и отдающую запахи пищу.
  2. Не кладите готовую еду рядом с сырым мясом и рыбой.
  3. Храните продукты, разложив их по категориям.

Кладите продукты в холодильник сразу

Придя из магазина, стоит сразу же разобрать пакеты и разложить все по полочкам. Даже недолгое нахождение продуктов в теплом помещении снижает срок их годности.

Сколько хранятся продукты питания

Скоропортящаяся еда должна всегда находиться в холоде. Это, например, готовые блюда, мясо, рыба, птица, фрукты, овощи и так далее. Такую продукцию (в зависимости от вида) можно хранить 6-72 часа, при этом температура должна быть не более +4 градусов.

Источник: Роспотребнадзор
Источник: Роспотребнадзор

Еще немного о хранении мясных и молочных продуктов

При температуре 0-8 градусов мясо можно хранить до пяти дней, в морозилке — до года. При этом после разморозки его нужно приготовить в течение суток. Замораживать его снова нельзя.

Свежее молоко можно хранить не более 36 часов, кипяченое — до 72 часов. Кисломолочные продукты — не больше полутора суток, сметану — до трех дней, сыры и сливочное масло — до 15.

Материалы по теме:

7 привычек, которые помогут сохранить чистоту в доме

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
А вы соблюдаете правила хранения продуктов?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.
Рекомендуем
Как избавиться от «пакетов с пакетами» дома
5K
Как сортировать мусор дома
2K
Как организовать рабочее место дома: советы дизайнера
5K
Как бесплатно заменить старые трубы в квартире: инструкция
108K
Актуальное
Как бюджетно организовать новогодние каникулы
12 дек 2024
749
Должны ли дети помогать родителям по дому и как их этому научить
10 дек 2024
842
Ремонт квартиры своими руками: пошаговая инструкция
09 дек 2024
1K
Как законно установить видеокамеру в подъезде
09 дек 2024
65K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал