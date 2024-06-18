Как правильно хранить продукты в холодильнике
От питания напрямую зависит здоровье человека. И для того, чтобы оно было качественное, важно не только выбирать хорошие продукты, но еще и правильно хранить их в холодильнике. Рассказываем, как это сделать.
Не складывайте в холодильник лишнее
Не следует заставлять полки продуктами, которые можно или даже нужно хранить при комнатной температуре. Чем больше в холодильнике места, тем лучше циркулирует воздух — благодаря этому еда дольше остается свежей.
Какие продукты не нужно убирать в холодильник
- лук и чеснок;
- цукини, тыкву, картофель (при низкой температуре они быстрее портятся);
- мед и варенье;
- хлеб (он может впитывать запахи);
- шоколад;
- оливковое масло;
- консервированные продукты;
- бананы;
- экзотические фрукты;
- огурцы, баклажаны, помидоры.
Храните продукты на своих полках
Таким образом вы сможете соблюсти температурный режим, поскольку температура в тех или иных зонах холодильника разная.
В самом теплом месте — дверце — должны храниться нескоропортящиеся продукты: соусы, напитки, лекарства. А вот яйца туда складывать не стоит: когда вы открываете холодильник, температура меняется, и срок их хранения уменьшается.
Полки, которые находятся под морозилкой, подойдут для продуктов, которые быстро портятся: молочных, мяса, рыбы, яиц, сосисок и так далее.
Еще ниже можно положить готовую еду и полуфабрикаты. В нижние ящики следует класть овощи, фрукты и ягоды, но раздельно.
Регулярно наводите порядок в холодильнике
Хотя бы раз в неделю нужно избавляться от испорченных продуктов и протирать холодильник. Также стоит его периодически размораживать, чтобы он нормально работал.
Упаковывайте готовую еду и продукты
Упаковка нужна для того, чтобы пища не высохла и на ней не образовалась плесень. Но при выборе такой защиты тоже есть несколько правил:
- Не кладите продукты в целлофановые пакеты — это чревато появлением бактерий.
- Готовую еду храните в контейнерах, сыры, колбасы и копчености — в пергаментной бумаге, нарезки и закуски — в фольге.
- Овощи и фрукты кладите в деревянную посуду, а молоко переливайте в стеклянную бутылку.
- Свежую зелень поместите в банку, закрыв ее.
Не ставьте горячие блюда в холодильник
Перед тем как убрать горячую еду на полку, дайте ей остыть, иначе в холодильнике повысится влажность, а сам он может сломаться.
Соблюдайте правила товарного соседства
- Не храните рядом замороженные и свежие продукты, а также сухие и влажные, впитывающую и отдающую запахи пищу.
- Не кладите готовую еду рядом с сырым мясом и рыбой.
- Храните продукты, разложив их по категориям.
Кладите продукты в холодильник сразу
Придя из магазина, стоит сразу же разобрать пакеты и разложить все по полочкам. Даже недолгое нахождение продуктов в теплом помещении снижает срок их годности.
Сколько хранятся продукты питания
Скоропортящаяся еда должна всегда находиться в холоде. Это, например, готовые блюда, мясо, рыба, птица, фрукты, овощи и так далее. Такую продукцию (в зависимости от вида) можно хранить 6-72 часа, при этом температура должна быть не более +4 градусов.
Еще немного о хранении мясных и молочных продуктов
При температуре 0-8 градусов мясо можно хранить до пяти дней, в морозилке — до года. При этом после разморозки его нужно приготовить в течение суток. Замораживать его снова нельзя.
Свежее молоко можно хранить не более 36 часов, кипяченое — до 72 часов. Кисломолочные продукты — не больше полутора суток, сметану — до трех дней, сыры и сливочное масло — до 15.
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