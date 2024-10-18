Как поздравить папу в День отца: 5 идей
20 октября в России празднуется День отца. Поздравляем дорогих пап! Спасибо за вашу заботу, решительность, что сочетаете в себе нежность и доброту со смелостью и силой.
Специально для тех, кто ещё не придумал, как поздравить мужа и отца с праздником, — мы собрали подборку идей.
Напомните папе о его любимом занятии
В потоке рабочих задач, будничных дел и суеты очень легко впасть в рутину: разговоры ограничиваются вопросами о быте, мы забываем о занятиях, которые приносят радость нам и нашим близким. А ведь у каждого из нас есть свои хобби и интересы, которые нас очень увлекают, но мы никак не найдём на них время.
Вспомните, какое занятие радует вашего папу и вызывает в нём теплые эмоции: может быть, это чтение детективов или юмористических рассказов, поделки из дерева, спортивные игры, работа в саду или в огороде, а, может быть, ваш папа когда-то очень любил рисовать или кататься на лошадях. Вы можете подарить ему новую книгу, сертификат на мастер-класс или абонемент на посещение фермы. Это точно обрадует вашего папу!
Проведите с папой время вместе
И проведите его качественно, не отвлекаясь на гаджеты и телевизор.
Если есть возможность, позовите папу на прогулку, придите в гости или пригласите папу в кафе, просто выпейте вместе чаю. Поговорите о том, о чём обычно нет времени поговорить: спросите его о детстве, узнайте о его самых ярких и важных воспоминаниях, смешных историях из юности, о чём он мечтал, какими советами о взрослении и жизни он может поделиться, как он себя чувствует сейчас.
Так сложилось в обществе, что мужчины редко делятся своими переживаниями и просят помощи, хотя это совершенно нормально и даже важно. Спросите своего папу о том, что его тревожит, и как вы ему можете помочь.
Можно вместе поиграть в настольные игры, или, если позволяет погода, устроить пикник на природе.
Проявите заботу
Куча дел и ответственности часто отражаются на теле и здоровье — подарите папе сертификат на массаж, в баню или на чекап организма.
Возможно, у вашего папы есть любимое блюдо, которое вы можете приготовить всей семьей и порадовать его.
Позвоните папе
Не всегда наши родители живут с нами в одном городе или даже стране, и нет возможности увидеться. Позвоните папе в этот день и узнайте, как он, поблагодарите за хорошее, расскажите ему, как он дорог.
Подарите папе то, что он давно хотел
Иногда мы просто знаем, чего хотят наши близкие: когда-то нам об этом говорили, или мы понимаем, что какая-то техника и вещь точно облегчит им жизнь. Возможно, ваш папа давно хотел электрический массажёр или термос, чтобы горячий чай всегда был под рукой, или новые наушники, или набор инструментов. Подумайте, о чём когда-то говорил папа?
Наступило холодное время года, это значит, что пора утепляться телом и душой. Хорошим подарком может стать уютный свитер, тёплый шарф, а, может, фотоальбом с новыми семейными фотографиями или просто забавный подарок, который будет напоминать папе о вас.
Помните, что самое ценное проявление любви — это внимание. Интересуйтесь вашими любимыми людьми, поддерживайте и радуйте их не только в праздники.
Какие выплаты положены отцам
Напомним, что в России отцы могут получить субсидии, среди них:
- отцовский или материнский капитал
- региональный материнский капитал
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
- пособие на ребенка с 8 до 17 лет
- ежемесячную выплата по уходу
- субсидию 450 тысяч рублей для многодетных семей
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